Нагрузка на поликлиники в Алтайском крае выросла в три раза. Ограничат ли плановую медпомощь?

За прошедшую неделю заболеваемость ковидом в Алтайском крае увеличилась на 67%. Об этом в ходе пресс-конференции 5 сентября рассказала замруководителя регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина. По её словам, эпидситуация в крае ухудшается на протяжении уже шести недель. Одновременно с этим растёт заболеваемость и по ОРВИ.

С начала шестой волны значительно стала выше и нагрузка на поликлиники, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Сейчас в медучреждения ежедневно обращается в три раза больше людей, чем ещё пару месяцев назад.

В три раза больше

Роспотребнадзор оценивает эпидситуацию как нестабильную, рассказала Ульяна Калинина. По её словам, ковидом за прошедшую неделю заболели больше четырёх тысяч человек. Каждый день из ста тысяч жителей Алтайского края заболевает 31-32. Ещё в начале июня на то же количество человек приходилось чуть более двух заболевших.

При этом болезнь у большинства пациентов протекает легко. По словам Калининой, возбудитель остался тем же, что и в пятую волну, — «омикрон».

«Заразность у этого штамма очень высокая, но и клиническая картина более лёгкая», — пояснила специалист Роспотребнадзора.

Подтвердил это и Дмитрий Попов. По его словам, количество госпитализированных в регионе относительно небольшое, если сравнивать с общим числом заболевших.

«В большей степени отрасль столкнулась с нагрузкой на амбулаторное звено. Это ярко видно по нашему развёрнутому коечному фонду. Сейчас в крае действует 8 госпиталей, совокупно развёрнуто 611 коек. Уровень загруженности — порядка 86%. Доля тяжёлых тоже невысока. В реанимации на утро 5 сентября находится 12 пациентов», — рассказал министр.

Резерв коек у региона большой, подчеркнул Попов. Всего на Алтае могут развернуть порядка 6 тысяч коек и 300 реанимационных мест.

А вот с амбулаторным звеном ситуация более напряжённая. По словам Попова, сейчас в поликлиники в среднем обращаются по 2200-2300 пациентов в день. Хотя ещё в начале июня за смену медорганизации в среднем принимали примерно по 700 человек. Рост — более чем в три раза.

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Что с плановой медпомощью?

Пока система здравоохранения региона, в том числе и поликлиники, справляется с нагрузкой, подчеркнул Попов. Уровень заболеваемости — около 700 человек в день — сходный с показателями середины марта, когда пятая волна ковида шла на спад. Так что ни с чем новым и удивительным медики не столкнулись. Поликлиники работают как работали, отметил министр.

«Этот уровень заболеваемости позволяет нам и дальше оказывать плановую медпомощь. Проводить диспансеризацию, вести диспансерное наблюдение и так далее. Ничего не приостанавливали», — сообщил Попов.

Он отметил, что и в планах у регионального Минздрава нет приостановки амбулаторной медпомощи.

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Надежда на седьмую неделю

Дмитрий Попов надеется, что более серьёзного роста заболеваемости в шестую волну не будет. По его словам, эпидситуация ухудшается уже на протяжении шести недель. В предыдущие волны к этому моменту заболеваемость уже выходила на пик.

«Так было во время предыдущих волн, в том числе и во время пятой. Шесть недель роста, а затем выход на максимальные значения. Поэтому надеемся, что на нынешних цифрах мы зафиксируемся и начнётся снижение темпов заболеваемости», — объяснил министр.

В Минздраве ждут, что уже в ближайшую неделю регион выйдет на пик заболеваемости. А это значит, что и ограничивать плановую медпомощь точно не придётся.

Кстати, в ходе пресс-конференции говорили и о масках. Ульяна Калинина сообщила, что возвращать обязательный масочный режим в регионе пока не собираются.