Названа снижающая риск инфаркта и инсульта ягода

Черника поможет избежать проблем со зрением, а также инфаркта и инсульта, рассказала «Вечерней Москве» врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

По ее словам, эта ягода очень богата на витамин С и антоцианы, которые являются антиоксидантами и помогают бороться со старением и укрепляют стенки сосудов.

Употребление черники станет отличной профилактикой проблем с сумеречным зрением, поможет она и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями:

«Она укрепляет сосудистую стенку, препятствует тому, чтобы свободные радикалы разрушали ее и усиливали атеросклероз. Это как раз возможность в будущем иметь проблемы с сосудистыми бляшками и так далее: инфаркты, инсульты», — добавила Дианова.

При этом черникой лучше не злоупотреблять, чтобы не ощутить на себе мощный слабительный эффект. Оптимальный размер порции — 150-250 граммов. Ограничить же употребление этой ягоды нужно при аллергии, синдроме раздраженного кишечника и если недавно было перенесено пищевое отравление или кишечная инфекция.