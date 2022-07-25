Почему продолжается отток медиков из Алтайского края и как это исправить

После уменьшения ковидных выплат в медицинской среде снова вернулись к обсуждению проблемы миграции специалистов из Алтайского края. Уже несколько лет об этом говорят как в больницах, так и в правительстве региона. Однако врачи продолжают уезжать, а больницы — жаловаться на кадровые проблемы. Amic.ru разобрался, почему медики уезжают из региона и возможно ли изменить ситуацию.

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Общество Побегут ли медики из Алтайского края после отмены ковидных выплат?

«Мы — школа передового опыта»

15 июля 2022 года вышло постановление правительства РФ и указ президента, по которым фиксированные ковидные выплаты отменили, и вместо них ввели только компенсационные выплаты в размере 25% от оклада.

Алтайские врачи и медицинское сообщество возмутилось нововведением, потому что теперь платить за работу с ковидными больными им будут в разы меньше, чем раньше. Они называют новую систему несправедливой, так как выплата теперь зависит от оклада, и врачи в «богатых» субъектах будут получать больше, чем их коллеги из регионов. А это значит, что люди «поедут за деньгами» и кадровый дефицит в здравоохранения Алтайского края усугубится.

При этом уже сейчас недостаток специалистов в государственных медучреждениях Алтайского края — одна из основных проблем сферы, говорят медики. По словам главного врача барнаульской поликлиники № 1 Елены Азаровой, многие специалисты уезжают из региона в Москву, Санкт-Петербург и другие города Центральной России, проработав на Алтае всего два-три года и получив необходимый опыт. Это касается как врачей, так и среднего медперсонала.

«Мы выступаем как школа передового опыта — мы их научили и отправили в свободное плавание. И они едут в другие регионы. Зачастую причина отъезда — не всегда большая зарплата, а ещё и условия труда, социальная инфраструктура, которая там есть», — говорит Елена Азарова.

Медик одной из барнаульских больниц отмечает, что его коллеги уезжают из края не только в Центральную Россию, но и на Север, часть — на Сахалин за деньгами, другие следуют на юг — в Ростов-на-Дону, Сочи и Калининград.

Медик / Фото: amic.ru

Замкнутый круг

Важным фактором, который провоцирует отток кадров из профессии, является выгорание специалистов, объясняет главврач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов. По его словам, в государственных больницах, которые недостаточно укомплектованы медиками, слишком высокая нагрузка на медперсонал.

«Работать комфортнее, когда ты делаешь работу только за себя, а не ещё и за соседа. Проблема отсутствия кадров замкнута. Чем меньше в системе здравоохранения будет работников, тем больше это будет провоцировать оставшихся уходить из больницы или вообще из профессии, потому что нагрузка будет только повышаться», — отметил Дмитрий Денисов.

Главврач не скрывает, что для его поликлиники № 14 кадровый вопрос стоит ребром. Численность населения, прикреплённого к медучреждению, растёт, а вместе с ней увеличивается и число пациентов. На данный момент поликлиника укомплектована специалистами, однако скоро откроется новое отделение, и там около половины кабинетов пока свободно, говорит Денисов. Сейчас руководство активно ищет специалистов, в том числе ждут и «целевиков», которые должны к ним прийти после окончания медуниверситета.

В первой городской поликлинике на 1 июля укомплектованность кадрами составляет примерно 75%. Елена Азарова рассказывает, что им не хватает докторов. И времени на поиск нового специалиста, особенно узкого профиля, уходит много, говорит она.

Например, дефицитной специальностью в Алтайском крае является отоларинголог. Дмитрий Денисов отмечает, что сколько бы ни висело объявление на сайте, найти специалиста по этому профилю невозможно. Выход остаётся один — взаимодействие с университетом.

«По узким специальностям нужно обучать кадры. Взаимодействовать как с вузом, так и со студентами, которые хотят пойти работать, мотивировать, чтобы заключать целевые договоры, чтобы выпускники пришли в поликлинику. Если по узким специальностям, то здесь уже достаточно двух лет ординатуры», — объяснил Денисов.

Медики / Фото: amic.ru

Хороша ли замена?

Медучреждения Алтайского края готовы принять в августе выпускников медицинского вуза. Однако в основном это участковые терапевты. Кроме того, специалистами их называть ещё рано, придётся доучивать на местах — в больницах и поликлиниках. Впрочем, отмечает Елена Азарова, некоторые ребята талантливы и уже через неделю начинают работать в полную силу. Но есть и те, кого приходится «доучивать» полгода или даже год.

Помимо этого, многие из молодых специалистов до этого трудились только в ковидных условиях и «не видели плановую работу поликлиники», объясняет специалист. И их вновь приходится переучивать.

Дмитрий Денисов также рассказывает, что «новички» сразу не могут заменить ушедших специалистов.

«Их приходится знакомить с новыми приказами, учить работе с нашими базами и программным обеспечением, выписке годных лекарств, работе с пациентами с хроническими заболеваниями», — объяснил Денисов.

В этом случае снова помогают соглашения с медицинским университетом. Например, поликлиника № 14 договаривается с университетом, чтобы студенты проходили практику в медучреждении. Тогда они трудоустраиваются более подготовленными, говорит Денисов.

Главврачи барнаульских поликлиник отмечают, что многие выпускники Алтайского медицинского университета недолго задерживаются в госучреждениях и уходят в частные клиники, потому что там лучше условия и выше зарплаты.

Студенты-медики / Фото: amic.ru

Что делать?

То, что проблему надо решать, понимают и сами медики, и государство. Елена Азарова считает, что для привлечения специалистов надо отлаживать социальную инфраструктуру, помогать медперсоналу с квартирами, увеличивать им зарплату, устраивать детей медиков в детсады на льготных условиях. Но также надо думать о поднятии престижа медработника, который в последнее время упал, отмечает главврач.

Но, подчёркивает Азарова, во главе угла должна всё-таки стоять материальная основа.

«Врачам можно много говорить про призвание, но за призвание нельзя набрать корзину еды и унести её домой», — согласен с её словами врач одной из барнаульских больниц.

По мнению Дмитрия Денисова, зарплата медиков в Алтайском крае должна быть хоты бы на уровне других субъектов Сибирского федерального округа, и уже тогда уезжающих в соседние регионы будет меньше. Кроме того, Денисов говорит, что надо принять законопроект по дополнительному стимулированию молодых специалистов и доплачивать им из краевого бюджета.

«Пока ты молодой специалист, потребность в расходах выше, чем у состоявшихся врачей. Поэтому на этом этапе нужно поддержать молодых медиков, чтобы они не ушли из отрасли, это правильный шаг», — рассказал Денисов.

Также нужными мерами Денисов считает служебное жильё и введение в медучреждении системы наставничества. Ведь выпускнику вуза в любом случае нужна помощь старших, чтобы быстрее влиться в рабочий процесс. Наставникам стоит доплачивать за работу с молодыми специалистами, чтобы стимулировать их заниматься выпускниками медвуза, говорит врач.

Программа «Земский доктор», считает Денисов, не удержит молодёжь в крае. По его словам, они на какое-то время переезжают в село, а потом уезжают в мегаполис.

«Если часть специалистов перешла на какой-то промежуток времени в ЦРБ, то это не значит, что они там останутся. Временно эта программа проблему снимает, но она не на перспективу. Всё-таки законопроект по дополнительному стимулированию молодых медиков будет более мотивирующим. А вообще только совокупность мер позволит достичь лучшего результата», — полагает Денисов.

А вот по мнению директора медицинского центра «Пигмалион» Алексея Маликова, ситуация постепенно налаживается уже сегодня. Он говорит, что из региона стало уезжать меньше врачей и медсестёр, чем раньше. Край привлекает медиков из других субъектов РФ, а медуниверситет укомплектовывает больницы кадрами.

Медик / Фото: amic.ru

Что могут власти?

Правительство также озабочено кадровыми вопросами медицины. За недостаточную укомплектованность больниц губернатор Алтайского края Виктор Томенко в сентябре 2021 года «журил» главу регионального Минздрава Дмитрия Попова и говорил, что с прежним подходом преодолеть проблему просто невозможно.

В марте 2022 года Дмитрий Попов выступил перед Томенко на заседании правительства, где представил план мероприятий, призванный исправить ситуацию. Сюда вошли компенсация расходов на оплату аренды жилья (кроме Барнаула и Новоалтайска), оплата проживания во время прохождения практики и стоимости проезда к медучреждению и обратно, увеличение контрольных цифр приёма в медицинские колледжи, компенсация расходов на оплату обучения студентам-платникам ординатуры и так далее.

Попов предложил включить в программу фельдшеров скорой помощи, ввести ежемесячные выплаты им, а также врачам участковой службы и особо востребованным специалистам межрайонных медцентров. На реализацию трёхлетнего плана потребуется более 1,5 млрд рублей.

Перечисленные мероприятия по плану Минздрава должны привлечь в краевые учреждения 632 врача и 1016 средних медработников.

Кроме того, Попов в мартовском выступлении отметил, что и среднероссийские показатели укомплектованности кадрами медорганизаций небольшие. На 31 октября 2021 года они составлял 80,6%. В регионах Сибири более 80% укомплектованности имеют только Красноярский край и Омская область. А в Алтайском крае цифра тогда была на уровне 74%.

«Укомплектованность врачебных должностей в амбулаторно-поликлиническом звене составляет 74,3% (целевой — 73,3%), укомплектованность должностей среднего персонала — 79% (целевой — 73,4%). В целом по краю укомплектованность врачами составляет 68%, средними медицинскими работниками — 76,4%», — говорил Попов.

Министр сообщил, что в 2021 году, по сравнению с 2020-м, количество врачей снизилось на 2,3%, а средних медработников — на 3,7%. Основными причинами такого падения он назвал выход на пенсию медиков по состоянию здоровья, большие физические и эмоциональные нагрузки в ковидное время. Кроме того, 70% врачей и 78% средних медицинских работников, уволившихся из медицинских организаций региона, переехали в другие субъекты страны.

В марте потребность края во врачах составляла 853 человека, а в средних медработниках — 1920 человек. Также в мае Дмитрий Попов говорил и о кадровом дефиците среди управленческих кадров в медицине.

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