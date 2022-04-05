Срок регистрации медицинских изделий в России сократили до 5-22 дней

В кабмине считают, что эта мера поможет избежать дефицита изделий, перечень которых определит специальная комиссия

5 апреля 2022, 14:10, Илья Звягинцев

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процесса регистрации медицинских изделий. Эта мера должна помочь избежать дефицита.

«Упрощённая процедура позволит получить все необходимые для этого документы в максимально короткие сроки. Так, для отдельных медизделий срок регистрации будет сокращён с 50 до 22 рабочих дней, для других — до пяти рабочих дней», — сказано в сообщении кабмина.

Перечень медицинских изделий, которые затронет процесс упрощённой регистрации, определит специальная комиссия.

В неё войдут представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы.

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