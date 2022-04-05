Срок регистрации медицинских изделий в России сократили до 5-22 дней
В кабмине считают, что эта мера поможет избежать дефицита изделий, перечень которых определит специальная комиссия
Глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процесса регистрации медицинских изделий. Эта мера должна помочь избежать дефицита.
«Упрощённая процедура позволит получить все необходимые для этого документы в максимально короткие сроки. Так, для отдельных медизделий срок регистрации будет сокращён с 50 до 22 рабочих дней, для других — до пяти рабочих дней», — сказано в сообщении кабмина.
Перечень медицинских изделий, которые затронет процесс упрощённой регистрации, определит специальная комиссия.
В неё войдут представители Минздрава, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы.