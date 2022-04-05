Срок регистрации медицинских изделий в России сократили до 5-22 дней

Глава кабмина Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процесса регистрации медицинских изделий. Эта мера должна помочь избежать дефицита.

«Упрощённая процедура позволит получить все необходимые для этого документы в максимально короткие сроки. Так, для отдельных медизделий срок регистрации будет сокращён с 50 до 22 рабочих дней, для других — до пяти рабочих дней», — сказано в сообщении кабмина.