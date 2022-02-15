Стоимость ПЦР-тестов проверяют в частных клиниках Алтая

После поручения генпрокурора России Игоря Краснова в Республике Алтай началась проверка обоснованности цен на ПЦР-тесты. Об этом сообщает “КП на Алтае” со ссылкой на региональное управление.

Проверки проходят во всех субъектах страны. Они коснутся как тестов из частных клиник, так и тест-систем, продающихся в аптеках. Федеральная антимонопольная служба также организовала свою проверку. Как пояснили в службе, в некоторых регионах услуги стоят дороже, чем предполагает норматив оплаты медицинской помощи по базовой программе ОМС.

В ФАС уточнили, что стоимость ПЦР-теста без выезда на дом колеблется от 440 до 3483 рублей. В среднем по стране она составляет 1345,55 рубля (рассчитана с учётом средних значений, определённых по каждому федеральному округу, без учёта услуг по забору биоматериала, стоимость которых в среднем по стране составляет 250-350 рублей).

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае больше не обязательно сдавать повторный ПЦР-тест для выписки с больничного. ПЦР-тест нужно сдать для закрытия листка нетрудоспособности, если после положительного результата анализа прошло меньше недели. Если же после семи дней заразившийся чувствует себя хорошо, то ему достаточно позвонить в поликлинику и сообщить, что он хочет выписаться. Повторный тест сдавать не нужно.