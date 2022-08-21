Власти Алтайского края рекомендовали жителям вернуться к ношению масок

Жителям Алтайского края рекомендуют вернуться к ношению масок. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Использовать эти средства защиты следует в местах массового скопления людей, при посещении учреждений социального обслуживания и медорганизаций, а также на местах работы и учёбы, в общественных местах и транспорте. Помимо этого, специалисты советуют регулярно обрабатывать руки спиртосодержащими растворами, дезинфицировать помещения и контактные поверхности, использовать рециркуляторы воздуха.

В Роспотребнадзоре пояснили, что рекомендации связаны с продолжающимся ростом заболеваемости ковидом на территории края за последний месяц.

«За неделю с 8 по 14 августа показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 66,75 случая, что выше показателя предыдущей недели в 1,6 раза. Наиболее интенсивный рост заболеваемости отмечается среди лиц трудоспособного возраста от 18 до 64 лет (подъём в 1,7 раза) и лиц старше 65 лет (подъём в 1,8 раза)», — говорится в сообщении.

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Ранее Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в тех регионах, в которых за неделю фиксируется больше 50 новых случаев COVID-19 на сто тысяч жителей.

Напомним, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в середине августа масочный режим вернули в Республике Бурятия, также к ношению масок рекомендовали вернуться власти Республики Алтай, Новосибирской области, Кузбасса и некоторых других регионов.