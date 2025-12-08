Медовый продукт нужно отделить от меда. Депутат рассказал, как можно побороть фальсификат

Олег Лебедев подчеркнул, что все должно быть по-честному, тогда и доверие появится у покупателей и мед будут больше приобретать

08 декабря 2025, 16:38, ИА Амител

Олег Лебедев / Фото: Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

В России необходимо на законодательном уровне решать вопрос фальсификата в такой важной отрасли сельского хозяйства, как пчеловодство. Чтобы в магазинах под видом меда не продавали так называемый медовый продукт. В итоге это не только позволит защитить права потребителей, но и поможет увеличить продажи настоящего меда.

Об этом рассказал радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Лебедев в рамках "Апифорума Алтай – 2025". Парламентарий подчеркнул, что фальсификацией меда, на его взгляд, занимаются не пчеловоды, "это вопрос к тем, кто дальше этим занимается".

Олег Лебедев подчеркнул, что сегодня пчела – символ не только трудолюбия и продовольствия, потому что пчелы опыляют и повышают урожайность, но и символ хорошей экологии.

И если идет применение особо опасных пестицидов или еще каких-то препаратов, то в первую очередь, конечно, гибнут пчелы. Эти пестициды, которые в 70 странах на сегодняшний день запрещены, активно везут в Россию. И проблема в том, что после пары раз применений идет привыкание у вредителей. В итоге аграрии, чтобы решить проблему с вредителями, пытаются еще несколько раз провести обработку.

«И что мы получаем? Мы получаем, что на растениях остается 10% этих препаратов, а остальное все идет в почву, в водоносный горизонт, и приводит к тому, что на сельских территориях идет рост количества онкологический заболеваний, в том числе и среди детей. Необходимо развивать биоэкономику и биопрепараты, которые в мире и в России есть. Но в России беда в чем? Дело в том, что регистрация биопрепарата, которым можно заменить пестицид, в Евросоюзе стоит 100 евро, в Иране – 1000 долларов, а в России – 20 миллионов рублей и три года мытарств по различным структурам», – отметил Олег Лебедев.

Парламентарий отметил, что в СССР были очень серьезные достижения в биотехнологиях, ученые разработали добавки, которые повышали эффективность сельского хозяйства на 15%. Но все развалили.

Олег Лебедев указал, что в России действует закон о пчеловодстве, согласно которому, в частности, аграрии должны заранее предупреждать о проводимых обработках. За этим следит прокуратура. В итоге необходимо сбалансировать интересы пчеловодов и растениеводов.

«Пик гибели пчел был в 2019 году, с тех пор этого не повторялось. Все отмечают, что проблема есть, но ее масштаб снизился. Постепенно мы придем к более-менее нормальному положению вещей», – отметил депутат.

Есть еще одна проблема – фальсифицированный мед. В частности, на маркетплейсы хлынуло огромное количество такого фальсификата.

Олег Лебедев отметил, что пчеловоды порой не могут зайти в крупные торговые сети, потому что от них требуют низкую цену. А если и отдают, то мед от них идет хороший, а уже далее продукт кем-то разбавляется.

«Поэтому вопрос фальсификата это сегодня вопрос не столько к пчеловодам, я так понимаю, а больше к сетям, к следующей ступени. По тем ценам, которые в наших сетях, мед невозможно купить, это уже какой-то другой продукт», – пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что в Алтайском крае цена меда дешевле, но и объемы большие.

«Законодательно, конечно, критерии необходимо закреплять: что есть медовый продукт, есть мед. Все должно быть по-честному, для защиты прав потребителей. Тогда будет доверие, тогда и мед будут приобретать больше», – добавил Олег Лебедев.