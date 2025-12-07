"Есть над чем работать". Председатель Союза пчеловодов оценил медовый потенциал Алтая

Алтайский край вышел на первое место по медосбору в России

07 декабря 2025, 10:00, ИА Амител

Валерий Михеев / Фото: Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

На "Апифоруме Алтай – 2025" председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев впервые посетил регион и назвал Алтай лидером по медосбору, подчеркнув, что отрасль сталкивается с целым рядом угроз – от пестицидов до импорта больных пчел. В публичной беседе он рассказал, почему пчеловодство может "рухнуть" без изменений в законодательстве и какой поддержки ждет профессиональное сообщество, отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Председатель рассказал, что возглавляет союз всего восемь месяцев, но занимается пчеловодством с конца 1980-х годов и сам является практикующим пасечником из Костромской области. На Алтае Михеев оказался впервые и отметил, что регион впечатлил организацией форума и природой.

Валерий Михеев подчеркнул, что Алтайский край вышел на первое место по медосбору в России:

«Вы действительно вышли на первое место, с чем я могу вас поздравить. Единственное, вам еще есть над чем работать», – сказал он.

Главной проблемой отрасли Михеев назвал конфликт между пчеловодами и растениеводами. Он напомнил о законопроекте "24 часа", который обязывает предупреждать пасечников о химической обработке полей:

«Пчеловоды эту позицию не приемлют… Мы были единственными, кто не подписал поправки», – отметил председатель союза.

Он сообщил, что организация продолжит добиваться изменений к третьему чтению закона.

По словам Михеева, применение пестицидов 1–2 класса опасности влечет серьезные последствия:

«В тех краях заболеваемость до 80% повысилась», – заявил он, ссылаясь на данные, обсуждаемые на профильных круглых столах.

Еще одной угрозой он назвал массовый завоз пчелопакетов из Средней Азии:

«Очень много привозятся пчел, которые в ненадлежащем состоянии… больные и переносят заболевания на наших пчел».

По его словам, в прошлом году планировалось ввезти более 360 тысяч семей, но благодаря работе союзов удалось остановить большую часть поставок.

Михеев также обратил внимание на отсутствие механизма страхования пасек:

«Если произошла потрава пчел… это рухнул бизнес, а кто нам это все восстановит?»

Кроме того, пчеловоды опасаются навязанной системы маркирования пчелосемей. Михеев подчеркнул, что выступает не против учета самих пасек, а против чрезмерных требований:

«Мы не против, но давайте сделаем одно табло на пасеку… Зачем каждый номерок?»

В завершение председатель союза отметил высокий профессиональный уровень алтайских специалистов:

«Я очень доволен компетенцией ваших чиновников… Ваш край очень перспективный».

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае появится мед с официальным статусом органического. Один из местных производителей завершает процесс получения сертификата от Роскачества – продукт получит маркировку "Органик". Особенность органического меда – в соблюдении строгих стандартов.