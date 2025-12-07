"Есть над чем работать". Председатель Союза пчеловодов оценил медовый потенциал Алтая
Алтайский край вышел на первое место по медосбору в России
07 декабря 2025, 10:00, ИА Амител
На "Апифоруме Алтай – 2025" председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев впервые посетил регион и назвал Алтай лидером по медосбору, подчеркнув, что отрасль сталкивается с целым рядом угроз – от пестицидов до импорта больных пчел. В публичной беседе он рассказал, почему пчеловодство может "рухнуть" без изменений в законодательстве и какой поддержки ждет профессиональное сообщество, отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Председатель рассказал, что возглавляет союз всего восемь месяцев, но занимается пчеловодством с конца 1980-х годов и сам является практикующим пасечником из Костромской области. На Алтае Михеев оказался впервые и отметил, что регион впечатлил организацией форума и природой.
Валерий Михеев подчеркнул, что Алтайский край вышел на первое место по медосбору в России:
«Вы действительно вышли на первое место, с чем я могу вас поздравить. Единственное, вам еще есть над чем работать», – сказал он.
Главной проблемой отрасли Михеев назвал конфликт между пчеловодами и растениеводами. Он напомнил о законопроекте "24 часа", который обязывает предупреждать пасечников о химической обработке полей:
«Пчеловоды эту позицию не приемлют… Мы были единственными, кто не подписал поправки», – отметил председатель союза.
Он сообщил, что организация продолжит добиваться изменений к третьему чтению закона.
По словам Михеева, применение пестицидов 1–2 класса опасности влечет серьезные последствия:
«В тех краях заболеваемость до 80% повысилась», – заявил он, ссылаясь на данные, обсуждаемые на профильных круглых столах.
Еще одной угрозой он назвал массовый завоз пчелопакетов из Средней Азии:
«Очень много привозятся пчел, которые в ненадлежащем состоянии… больные и переносят заболевания на наших пчел».
По его словам, в прошлом году планировалось ввезти более 360 тысяч семей, но благодаря работе союзов удалось остановить большую часть поставок.
Михеев также обратил внимание на отсутствие механизма страхования пасек:
«Если произошла потрава пчел… это рухнул бизнес, а кто нам это все восстановит?»
Кроме того, пчеловоды опасаются навязанной системы маркирования пчелосемей. Михеев подчеркнул, что выступает не против учета самих пасек, а против чрезмерных требований:
«Мы не против, но давайте сделаем одно табло на пасеку… Зачем каждый номерок?»
В завершение председатель союза отметил высокий профессиональный уровень алтайских специалистов:
«Я очень доволен компетенцией ваших чиновников… Ваш край очень перспективный».
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае появится мед с официальным статусом органического. Один из местных производителей завершает процесс получения сертификата от Роскачества – продукт получит маркировку "Органик". Особенность органического меда – в соблюдении строгих стандартов.
10:18:56 07-12-2025
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ- РАЙ ДЛЯ ПЕРЕКУПОВ.
У нас в районе мед принимают по 100 рублей за килограмм. Если повезет,по 110 можно сдать. До города 400 км.
Сдаем(((
10:55:03 07-12-2025
Это они бизнесом называют. За такой бизнес в вашем любимом СССР хорошие сроки с конфискацией давали.
13:49:55 07-12-2025
Гость (10:55:03 07-12-2025) Это они бизнесом называют. За такой бизнес в вашем любим... Жаль, что не расстреливали!!! 😎😉
11:19:42 07-12-2025
Давно пора использовать этот потенциал. Почему есть тульские пряники, дымковская игрушка и т.д. ,а нет алтайской медовой коврижки и сбитня ?
Если и есть, то это делают не огромные заводы по переработке меда, а инициативные люди. А ведь мед- золотой фонд Алтайского края. Властям давно надо подумать о реализации этого проекта.
11:37:04 07-12-2025
Почему в крае часто пишут про массовую рассылку идёшь пчел?
Почему на рынке много фальсификата?
Почему пчеловоды не могут сдать по достойной цене свою продукцию? Перекупы увозят в другие регионы за бесценок? Таких почему столько можно написать!
12:57:20 07-12-2025
Покупаю мёд по 700 руб/кг и точно знаю, что это не намешанный барыгами фальсификат.
20:16:07 07-12-2025
Сибиряк. (12:57:20 07-12-2025) Покупаю мёд по 700 руб/кг и точно знаю, что это не намешанны... Покупаю по 1200р за 4,5 кг и вижу как рамки с сотами ставят в медогонку, 3150 за 3 л банку однако подснежниковый берете.
23:26:46 07-12-2025
гость (20:16:07 07-12-2025) Покупаю по 1200р за 4,5 кг и вижу как рамки с сотами ставят ... угу. а перед этим пчелы на сахарной диете, специалист. бгг.
19:53:27 07-12-2025
у каждого нормального жителя Алтая есть знакомый фермер где он покупает нормальных кур и пасечник, где он покупает настоящий мед
09:19:47 09-12-2025
Мëд везде разный, и от этого и цена разная, так же как чëрная и красная икра.
01:43:08 10-12-2025
Сибиряк. (12:57:20 07-12-2025) Покупаю мёд по 700 руб/кг и точно знаю, что это не намешанны... Как ты определил