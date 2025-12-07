Пчеловоды Алтайского края впервые получили сертификат на органический мед

Путь к этому результату занял больше года

07 декабря 2025, 14:30, ИА Амител

Ольга Черепанова (справа) / Фото: Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

В Алтайском крае впервые сертифицировали производство органического меда. Об этом на площадке апифорума рассказала руководитель Центра компетенций развития органической и зеленой продукции Роскачества в регионе Ольга Черепанова, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

По ее словам, путь к этому результату занял больше года: «Разговоры о том, что человек сказал: "Я хочу иметь статус органического, у меня все для этого есть", начались больше года назад, но реальная работа и получение сертификата – это последние месяцы».

Пасека, прошедшая сертификацию, расположена в Чарышском районе. Черепанова подчеркнула, что территория соответствует строгим требованиям ГОСТа: она удалена от сельхозугодий и промышленных объектов, что обеспечивает чистоту продукции.

«Радиус удаления от производства должен быть шесть километров и три километра от земель сельскохозяйственного назначения», – отметила она.

Сертификация в пчеловодстве проходит не по отдельным партиям продукции, а сразу по всей пасеке: «В пчеловодстве невозможно сертифицировать какую-то часть пасеки. Нельзя заставить пчел ходить туда или туда», – объяснила эксперт.

При этом производитель может сертифицировать либо весь мед, либо только мед с конкретной локации, если пасека кочевая.

Требования к органическому меду включают отсутствие антибиотиков, невозможность использования синтетических подкормок и репеллентов, обязательное содержание пчел в максимально естественных условиях. Ульи должны быть изготовлены исключительно из натуральных материалов. Проверка проходит в два этапа – заочный и очный: специалисты изучают документы, затем выезжают на пасеку, оценивают территорию и отбирают пробы.

«Минимальное количество меда для лабораторного анализа – полкилограмма», – уточнила Черепанова. Продукцию тестируют почти на 400 видов пестицидов и около 50 антибиотиков.

Стоимость сертификации, по словам специалиста, составляет от 50 до 100 тысяч рублей и зависит от выбранного органа. Роскачество предоставляет льготные условия для малого и среднего бизнеса – производитель оплачивает только анализы и выезд эксперта.

При этом важно выбирать аккредитованный сертификационный центр: «Можно получить бумажку за 10 тысяч, но это будет просто бумажка. Все производители, прошедшие сертификацию, вносятся в единый реестр Минсельхоза».

В России сейчас насчитывается около 12 производителей органического меда. Среди регионов – Башкирия, Ивановская область, Хабаровский край, Новосибирская область. Алтайский край, по словам Черепановой, имеет большие перспективы:

«Это действительно то место, где можно производить качественную продукцию. Но потребитель становится все более грамотным, и ему нужно подтверждение – им является органический сертификат».

Сертификат также открывает выход на зарубежные рынки. Уже есть примеры алтайских и соседних производителей, поставляющих мед на Ближний Восток и в Китай. Роскачество недавно объявило о запуске в Китае интернет-площадки, ориентированной на российских органических производителей.

«Для тех, кто получил органический сертификат именно в Роскачестве, зеленый свет – не нужно проходить дополнительные процедуры», – подчеркнула Черепанова.

Завершая беседу, она напомнила, что консультации по сертификации можно получить в Центре компетенции на базе Алтайского аграрного университета: