"Ваша земля течет медом". Белорусский ученый оценил потенциал российских пасек

В России и Белоруссии серьезной проблемой остаются потравы пчел из-за применения пестицидов первого класса опасности

07 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Дмитрий Рахматулин / Фото: Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул

Российское пчеловодство развивается "семимильными шагами" благодаря расширению производства оборудования и созданию селекционных центров, заявил Дмитрий Рахматулин в интервью барнаульской студии Business FM на апифоруме "Алтай-2025". По его словам, важнейшим преимуществом России остаются "родные просторы" – от тайги до предгорий, где можно получать уникальные сорта меда, сообщает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

«Ваша земля течет медом – и это не реклама, это правда», – отметил он.

Говоря о законодательстве, эксперт подчеркнул, что ни одна страна пока не обеспечивает идеальной защиты пчеловодов, однако наиболее продвинутой моделью он назвал литовскую. Там фермер обязан за пять суток сообщить о предстоящей обработке полей, а непредоставление информации напрямую лишает его государственных дотаций. Пчеловоды, в свою очередь, обязаны обозначать местоположение своих пасек.

«Это показатель дружбы между пчеловодом и фермером, это зависимость – и важно, чтобы она работала в обе стороны», – сказал Рахматулин.

Он добавил, что в России и Белоруссии серьезной проблемой остаются потравы пчел из-за применения пестицидов первого класса опасности. По его мнению, при принятии решений необходимо учитывать и позицию Минздрава, поскольку остаточные вещества могут сохраняться в меде.

«Мы потеряли последнюю защиту в виде постановления о предупреждении пчеловодов. Пытаемся решить эту проблему», – уточнил специалист.

Отдельно Рахматулин высказался о маркировке пчелосемей и системе "Честный знак". По его словам, она не способна защитить рынок от фальсификата: «Зарегистрировать можно один мед, продавать – другой. И в этой системе нет момента, который подтверждает, что ты действительно пчеловод».

В качестве примера эффективной защиты он привел немецкую модель, где члены союза получают фирменные банки и этикетки, а в случае фальсификации лишаются права работать под этим брендом.

В завершение беседы эксперт подчеркнул, что отношение к меду в России и Белоруссии формирует не только экономика, но и культура потребления.

«Чайная ложечка меда возвращает нас в лето, в закаты и рассветы. Это золото родной земли», – сказал Рахматулин.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае впервые сертифицировали производство органического меда. Путь к этому результату занял больше года. Пасека, прошедшая сертификацию, расположена в Чарышском районе.