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Медведев: Россия может защищаться любым оружием, включая ядерное

Чиновник рассказал, в каком случае РФ "порвут на части"

22 февраля 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Россия для защиты может применять любое оружие, включая ядерное, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

"Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное", – написал Медведев в Telegram.

Он также отметил, что если РФ остановит СВО без победы, то "её порвут на части", а  если Вашингтон перестанет поставлять оружие киевскому режиму – "война закончится".

21 февраля президент Владимир Путин объявил, что Россия приостановила участие в договоре о стратегических вооружениях.

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Комментарии 11

  • Медведев, а не жирно будет, загубив свое президентство ненавистью людей, стать пожизненным сенатором???
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Танцор слащавый
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Какое президентство? - Денег нет, но вы держитесь? Если он спрячется в бункере, в горе, а большинству населения прятаться не где и что мы будем мучится от твоих хотелок? Не хороший, ты человек медведев.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а вы прочитайте биографию байдена 53 года назад начавшего политическую карьеру и в 80-летнем возрасте намеревающемуся во второй раз стать президентом? Вам наплевать на свободу,демократию,права человека и все западные ценности?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • иногда лучше жевать...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • любым, кроме современного, техпроцесс военных чипов 90нм, а у противника 2.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • вилами и камнями? Пригожин говорит, что боеприпасов нет. Врёт?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Ради Бога! Не давайте ему красную кнопку!
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Что он такое употребляет?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • а вы прочитайте биографию байдена 53 года назад начавшего политическую карьеру и в 80-летнем возрасте намеревающемуся ---Так понимаю, что байден президент твоей страны? Или это расстройство такое?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • А зачем при доставке ядерных бомб применять нанотехнологии?Микротехнологий вполне достаточно чтобы противника полностью на атомы разобрать.
    23 февраля, Гость   Ответить
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