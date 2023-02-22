Медведев: Россия может защищаться любым оружием, включая ядерное
Чиновник рассказал, в каком случае РФ "порвут на части"
22 февраля 2023, 15:16, ИА Амител
Фото: vk.com/dm
Россия для защиты может применять любое оружие, включая ядерное, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
"Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное", – написал Медведев в Telegram.
Он также отметил, что если РФ остановит СВО без победы, то "её порвут на части", а если Вашингтон перестанет поставлять оружие киевскому режиму – "война закончится".
21 февраля президент Владимир Путин объявил, что Россия приостановила участие в договоре о стратегических вооружениях.
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