Медведев: Россия может защищаться любым оружием, включая ядерное

Чиновник рассказал, в каком случае РФ "порвут на части"

22 февраля 2023, 15:16, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

Россия для защиты может применять любое оружие, включая ядерное, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

"Если США хотят поражения России, то мы вправе защищаться любым оружием, включая ядерное", – написал Медведев в Telegram.

Он также отметил, что если РФ остановит СВО без победы, то "её порвут на части", а если Вашингтон перестанет поставлять оружие киевскому режиму – "война закончится".

21 февраля президент Владимир Путин объявил, что Россия приостановила участие в договоре о стратегических вооружениях.