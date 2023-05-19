МегаФон предоставил безлимит на сервисы "Яндекса" в роуминге

Пользоваться им смогут все абоненты

19 мая 2023, 18:11, ИА Амител 4CQwVszH9pSapxTfooY

Гаджеты. Телефон / Фото: shutterstock.ru

Теперь абоненты МегаФона за границей могут пользоваться сервисами "Яндекса" без ограничений – заказывать такси или еду, арендовать самокат, пользоваться картами или переводчиком, не расходуя при этом пакет интернета в роуминге.

Предложение доступно на всех тарифах МегаФона. Безлимит на "Яндекс Go"*, "Яндекс Карты" и "Яндекс Переводчик" подключается автоматически при покупке на сайте или в мобильном приложении пакетов роуминга объёмом 1 Гб, 3 Гб, 10 Гб, 30 Гб или при подключении опции Роуминг, гудбай PLUS*.

"В путешествиях особенно важно всегда оставаться на связи, поэтому мы постоянно предлагаем актуальные опции для общения. Мы запустили этот партнёрский проект, чтобы клиенты в поездках могли чувствовать себя максимально комфортно – пользовались картами, переводчиком, могли заказать еду и такси в удобном знакомом интерфейсе с гарантией качества и привычным уровнем сервиса", – отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.При въезде в страну абоненты МегаФона будут получать СМС-оповещение о том, какие сервисы "Яндекса" доступны в стране пребывания. Посмотреть эту информацию можно и на сайте МегаФона в разделе Роуминг.

ПАО Мегафон

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