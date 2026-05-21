МегаФон представил переносной комплекс, который дает связь через спутник

Решение предназначено для организации связи на удаленных объектах

21 мая 2026, 11:00, ИА Амител

Мобильная станция для спутниковой связи / Фото: пресс-служба "МегаФона"

"МегаФон" представил на форуме "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде переносной комплекс, который помогает развернуть частную сеть 4G ("Джи") и 5G там, где нет обычной телеком-инфраструктуры. Решение подходит для удаленных предприятий, экспедиций, временных площадок и территорий, где возникла чрезвычайная ситуация. Тестовый режим работы команда планирует на 2026 год.

Интернет через спутниковый канал

Комплекс собрали на базе портативной станции и оборудования для спутниковой связи. В качестве такого канала может работать абонентский терминал "Бюро1440", входящий в ИКС "Холдинг". Он принимает сигнал с низкоорбитальных спутников российской аэрокосмической компании и передает его на инфраструктуру оператора.

С помощью комплекта пользователи получают доступ к интернету и корпоративной сети. Кроме того, оборудование поддерживает вай-фай, транкинговую связь, private LTE ("Прайвит ЭлТиИ"), private 5G, мобильную передачу данных и видеонаблюдение. Станцию можно поставить на открытой территории или закрепить на транспорте.

Покрытие на несколько километров

При прямой видимости комплекс дает покрытие в радиусе до трех километров, включая работу в движении. Автономный режим рассчитан на срок до четырех часов. Скорость передачи данных достигает 150 Мбит/с при скачивании и 50 Мбит/с при отправке.

Разработчики подготовили разные версии комплекса. Самую простую может переносить человек. Такая модификация обеспечивает связь для устройств на расстоянии нескольких километров. Более мощная конфигурация рассчитана на длительную автономную работу и способна покрывать уже десятки километров.

Решение использует сервис широкополосной связи на базе низкоорбитальной группировки "Бюро 1440".