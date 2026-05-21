МегаФон представил переносной комплекс, который дает связь через спутник
Решение предназначено для организации связи на удаленных объектах
21 мая 2026, 11:00, ИА Амител
"МегаФон" представил на форуме "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) в Нижнем Новгороде переносной комплекс, который помогает развернуть частную сеть 4G ("Джи") и 5G там, где нет обычной телеком-инфраструктуры. Решение подходит для удаленных предприятий, экспедиций, временных площадок и территорий, где возникла чрезвычайная ситуация. Тестовый режим работы команда планирует на 2026 год.
Интернет через спутниковый канал
Комплекс собрали на базе портативной станции и оборудования для спутниковой связи. В качестве такого канала может работать абонентский терминал "Бюро1440", входящий в ИКС "Холдинг". Он принимает сигнал с низкоорбитальных спутников российской аэрокосмической компании и передает его на инфраструктуру оператора.
С помощью комплекта пользователи получают доступ к интернету и корпоративной сети. Кроме того, оборудование поддерживает вай-фай, транкинговую связь, private LTE ("Прайвит ЭлТиИ"), private 5G, мобильную передачу данных и видеонаблюдение. Станцию можно поставить на открытой территории или закрепить на транспорте.
Покрытие на несколько километров
При прямой видимости комплекс дает покрытие в радиусе до трех километров, включая работу в движении. Автономный режим рассчитан на срок до четырех часов. Скорость передачи данных достигает 150 Мбит/с при скачивании и 50 Мбит/с при отправке.
Разработчики подготовили разные версии комплекса. Самую простую может переносить человек. Такая модификация обеспечивает связь для устройств на расстоянии нескольких километров. Более мощная конфигурация рассчитана на длительную автономную работу и способна покрывать уже десятки километров.
Решение использует сервис широкополосной связи на базе низкоорбитальной группировки "Бюро 1440".
11:02:19 21-05-2026
А есть у них переносной комплекс, который блокирует связь через спутник?
11:04:27 21-05-2026
стар линк штоле?
11:30:47 21-05-2026
Ага, вы связь организуете, а Мегафон ее заблокирует. Знаем, проходили уже..
12:13:14 21-05-2026
Пинг большой.... Да и интернет на радиоволне чепуха... То есть то нет...