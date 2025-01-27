Местами до -2. О погоде в Алтайском крае днем 27 января

Преимущественно без осадков

27 января 2025, 06:00, ИА Амител

Барнаул зимой / Фото: amic.ru

От -8 до -13 градусов ожидается в Алтайском крае днем 27 января. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, по югу местами будет теплее: от -2 до -7 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле ожидается от -9 до -11 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.