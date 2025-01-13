Местами до -3. О погоде в Алтайском крае днем 13 января

Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь

13 января 2025, 06:00, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

От -8 до -13 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В предгорьях местами до -3 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от -8 до -10 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.