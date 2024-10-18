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Местами до +10 градусов. О погоде в Алтайском крае 18 октября

После ночного мороза в регионе ожидают резкое потепление

18 октября 2024, 06:00, ИА Амител

Снег / Фото: https://pxhere.com/photo/681105
Снег / Фото: https://pxhere.com/photo/681105

В Алтайском крае днем 18 октября температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, а местами потеплеет до +10, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, день пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман, изморозь и гололедные явления.

Ветер подует северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Барнаул Алтайский край Погода

Комментарии 1

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Гость

13:02:13 18-10-2024

"местами потеплеет до +10, сообщают в региональном Гидрометцентре" Какими местами? Всю неделю обещают солнце и плюсовую температуру, где???

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