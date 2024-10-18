Местами до +10 градусов. О погоде в Алтайском крае 18 октября
После ночного мороза в регионе ожидают резкое потепление
18 октября 2024, 06:00, ИА Амител
Снег / Фото: https://pxhere.com/photo/681105
В Алтайском крае днем 18 октября температура воздуха составит от 0 до +5 градусов, а местами потеплеет до +10, сообщают в региональном Гидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, день пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман, изморозь и гололедные явления.
Ветер подует северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
13:02:13 18-10-2024
"местами потеплеет до +10, сообщают в региональном Гидрометцентре" Какими местами? Всю неделю обещают солнце и плюсовую температуру, где???