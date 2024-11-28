Местами до +4. О погоде в Алтайском крае 28 ноября

В утренние часы местами туман, изморозь

28 ноября 2024, 06:01, ИА Амител

Рассвет / Фото: unsplash.com / Else-Marie de Leeuw

От -3 до -8 градусов ожидается в Алтайском крае днем 28 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В предгорьях будет теплее – от -1 до +4 градусов. В утренние часы местами туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

В Барнауле от -5 до -7 градусов. Без осадков. В утренние часы возможен туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.