Местами до +4. О погоде в Алтайском крае 28 ноября
В утренние часы местами туман, изморозь
28 ноября 2024, 06:01, ИА Амител
Рассвет / Фото: unsplash.com / Else-Marie de Leeuw
От -3 до -8 градусов ожидается в Алтайском крае днем 28 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
В предгорьях будет теплее – от -1 до +4 градусов. В утренние часы местами туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
В Барнауле от -5 до -7 градусов. Без осадков. В утренние часы возможен туман, изморозь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
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