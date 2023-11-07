Местами до +5 градусов и метель. О погоде в Алтайском крае 7 ноября
В отдельных районах пройдет небольшой снег, по востоку и югу местами умеренный снег, слабые метели
07 ноября 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
От 0 до -5 градусов ожидается в Алтайском крае днем 7 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
По западу и югу местами будет теплее – до +5 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой снег, по востоку и югу местами умеренный снег, слабые метели. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, по востоку и югу местами порывы до 15 м/с.
В Барнауле ожидается от 0 до -2 градусов. Временами небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
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