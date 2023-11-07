Местами до +5 градусов и метель. О погоде в Алтайском крае 7 ноября

В отдельных районах пройдет небольшой снег, по востоку и югу местами умеренный снег, слабые метели

07 ноября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

От 0 до -5 градусов ожидается в Алтайском крае днем 7 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

По западу и югу местами будет теплее – до +5 градусов. В отдельных районах пройдет небольшой снег, по востоку и югу местами умеренный снег, слабые метели. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, по востоку и югу местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле ожидается от 0 до -2 градусов. Временами небольшой снег. На дорогах местами сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.