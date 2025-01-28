Местами метели. О погоде в Алтайском крае 28 января
Температура местами составит -13 градусов
28 января 2025, 06:00, ИА Амител
Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru
Местами до -13 градусов опустится температура в Алтайском крае днем 28 января. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.
В целом по краю температура составит -3...-8 градусов. Преимущественно обойдется без осадков, однако местами по северу ожидается небольшой снег, метели. На дорогах местами гололедица.
Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут -6...-8 градусов. В конце дня пойдет небольшой снег. Дороги местами скует гололедица.
Ветер также юго-восточный, 4-9 м/с.
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