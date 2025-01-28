Температура местами составит -13 градусов

28 января 2025, 06:00, ИА Амител

Автомобили в снегу / Екатерина Смолихина / amic.ru

Местами до -13 градусов опустится температура в Алтайском крае днем 28 января. Об этом рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит -3...-8 градусов. Преимущественно обойдется без осадков, однако местами по северу ожидается небольшой снег, метели. На дорогах местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -6...-8 градусов. В конце дня пойдет небольшой снег. Дороги местами скует гололедица.

Ветер также юго-восточный, 4-9 м/с.