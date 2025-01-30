Местами почти ноль. О погоде в Алтайском крае днем 30 января

Ожидается умеренный снег

30 января 2025, 06:00, ИА Амител

Снег и мороз / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

До -12 градусов ожидается местами в северо-западных районах Алтайского края днем 30 января. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

В целом в крае ожидается от -2 до -7 градусов. В большинстве районов умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле от -5 до -7 градусов. Умеренный снег. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.