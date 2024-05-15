Местами сильные дожди, грозы. О погоде в Алтайском крае

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с

15 мая 2024, 06:01, ИА Амител

Капли дождя / Фото: unsplash.com

От +20 до +25 градусов ожидается по югу и востоку Алтайского края днем 15 мая. Как сообщает региональный Гидрометцентр, в целом по краю температура составит от +13 до +18 градусов.

В большинстве районов дожди, временами сильные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле ожидается от +15 до +17 градусов. Временами дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.