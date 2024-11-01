Местами снег. О погоде в Алтайском крае 1 ноября

На дорогах местами гололедица

01 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Заснеженная улица / Фото: unsplash.com / Filip Bunkens

От +1 до +6 градусов ожидается в Алтайском крае днем 1 ноября. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Местами небольшие, по юго-востоку умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, гололедные явления. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +1 до +3 градусов. Утром небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.