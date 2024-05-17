Местами туман. О погоде в Алтайском крае 17 мая

День пройдет преимущественно без осадков

17 мая 2024, 06:01, ИА Амител

Рассвет в горах / Фото: unsplash.com

От +17 до +22 градусов ожидается в Алтайском крае днем 17 мая. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

День пройдет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +18 до +20 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер западный, 2-7 м/с.