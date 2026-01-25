Meta* обвиняют в мошенничестве из-за доступа к перепискам в WhatsApp**
Коллективный иск подали граждане разных стран
25 января 2026, 15:35, ИА Амител
Корпорация Meta* стала ответчиком в коллективном иске о мошенничестве. Истцы обвиняют компанию в том, что она дает ложные гарантии о приватности и безопасности переписок в ее мессенджере WhatsApp**. Об этом сообщает РИА Новости.
Суть претензий касается технологии сквозного шифрования, которая, как утверждает Meta*, обеспечивает доступ к переписке только ее участникам. Однако истцы ссылаются на информацию от разоблачителей, утверждая, что компания на самом деле хранит содержание сообщений, и ее сотрудники могут их просматривать.
Коллективный иск подан в федеральный суд Сан-Франциско гражданами нескольких стран, включая Австралию, Бразилию и Индию. В ответ на обвинения представители Meta* назвали их "пустой фантазией" и пообещали принять ответные правовые меры.
Тем временем мессенджер WhatsApp** начал тестирование новой платной подписки, которая позволит отключить всю рекламу во вкладке "Обновления".
*Признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена
**Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена
18:46:06 25-01-2026
Нам от этого, что?, у нас не работает уже.
21:55:36 25-01-2026
главное- не товарищ майор, да? 😂