Meta* обвиняют в мошенничестве из-за доступа к перепискам в WhatsApp**

Коллективный иск подали граждане разных стран

25 января 2026, 15:35, ИА Амител

WhatsApp** / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
WhatsApp** / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Корпорация Meta* стала ответчиком в коллективном иске о мошенничестве. Истцы обвиняют компанию в том, что она дает ложные гарантии о приватности и безопасности переписок в ее мессенджере WhatsApp**. Об этом сообщает РИА Новости.

Суть претензий касается технологии сквозного шифрования, которая, как утверждает Meta*, обеспечивает доступ к переписке только ее участникам. Однако истцы ссылаются на информацию от разоблачителей, утверждая, что компания на самом деле хранит содержание сообщений, и ее сотрудники могут их просматривать.

Коллективный иск подан в федеральный суд Сан-Франциско гражданами нескольких стран, включая Австралию, Бразилию и Индию. В ответ на обвинения представители Meta* назвали их "пустой фантазией" и пообещали принять ответные правовые меры.

Тем временем мессенджер WhatsApp** начал тестирование новой платной подписки, которая позволит отключить всю рекламу во вкладке "Обновления".

*Признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена

**Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории РФ запрещена

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В Госдуме не исключили полную блокировку WhatsApp* в России в 2026 году

Андрей Свинцов заявил, что Роскомнадзор может принять окончательные меры по запрету мессенджера
мессенджеры

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

18:46:06 25-01-2026

Нам от этого, что?, у нас не работает уже.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

21:55:36 25-01-2026

главное- не товарищ майор, да? 😂

  0 Нравится
Ответить
