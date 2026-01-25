Платная подписка без рекламы появилась в мессенджере WhatsApp*

По предварительным данным, она будет стоить порядка 4 евро в месяц

25 января 2026, 11:52, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Мессенджер WhatsApp* начал тестирование новой платной подписки, которая позволит отключить всю рекламу во вкладке "Обновления". Функция была обнаружена в бета-версии приложения для Android, пишет "Газетa.ru".

Впервые реклама в виде статусов и продвигаемых каналов появилась в этом разделе в ряде стран в прошлом году. Она не показывается в личных чатах и группах, а ее персонализация строится на языке, местоположении и действиях пользователя именно в этой вкладке. Новая опциональная подписка полностью уберет рекламный контент, обеспечивая чистый интерфейс без рекламы.

Ожидается, что такая возможность сначала станет доступна только пользователям в Европе и Великобритании. Сервис предложит выбор: либо использовать приложение бесплатно с рекламой, либо платить за ее отключение. Подписка будет оформляться через встроенные покупки и станет добровольной, с возможностью отмены в любой момент.

Предварительная стоимость составляет около 4 евро в месяц (примерно 355 рублей), но цена может измениться к моменту релиза. Дата окончательного запуска пока не объявлена.

Проблемы с доступом к мессенджеру WhatsApp* со смартфонов могут быть связаны с тем, что интернет-провайдеры блокируют трафик избирательными методами. Об этом ранее сообщил руководитель департамента расследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ