Михаил Панфилов может стать новым министром спорта Алтая. Что о нем известно

27 января 2026, 08:15, ИА Амител

Михаил Панфилов / Фото: "Алтайский спорт"

Новым министром спорта Алтайского края с большой вероятностью станет бывший директор баскетбольного клуба "АлтайБаскет" Михаил Панфилов, который в настоящее время занимает пост советника главы ведомства и отвечает за развитие профессиональных команд в регионе. По сведениям amic.ru, решение уже принято и о назначении объявят в ближайшее время. В правительстве Алтайского края ждут, когда кандидатуру Михаила Панфилова одобрят на уровне Минспорта РФ. При этом сам чиновник уже фактически проводит планерки и вникает в курс дела, сообщают источники.

Почему место главы Минспорта вакантно?

Предыдущий глава ведомства – Иван Нифонтов – ушел в отставку в середине июня 2025 года. Заявление о сложении полномочий он подал по личным обстоятельствам, связанным с переездом в другой регион. Позже появилась информация, что Нифонтов стал заместителем председателя правительства Ставропольского края.

Временное исполнение обязанностей по руководству ведомством с 17 июня возложили на замминистра спорта Сергея Шиллера, который занимает эту должность до сих пор. Ожидалось, что именно он возглавит ведомство. Однако, как информировало ИА "Атмосфера" в декабре 2025 года, руководитель одной из спортивных федераций пожаловался в правительство на то, что министерство не обеспечило отправку команды на крупные соревнования и не приобрело необходимое для тренировок оборудование. Это якобы стало причиной отклонения кандидатуры Шиллера. В итоге в правительстве Алтайского края решили сделать ставку на Михаила Панфилова, который курирует в Минспорте профессиональные команды.

Что известно о Михаиле Панфилове?

В девяностые и нулевые занимался бизнесом, связанным с переработкой рыбы. Панфилов с детства увлекался баскетболом, поэтому основал команду "АлтайБаскет" и возглавлял ее много лет. При нем в Алтайском крае активно развивался профессиональный баскетбол. Однако постепенно Панфилов стал отходить от дел. В итоге на его место пришел Павел Тулин. При нем накопилось много долгов, и было принято решение создать новый клуб – "Барнаул", который возглавил Виталий Мантлер. Панфилов же временно уехал из региона, но позже вернулся. В августе 2024 года стал советником министра спорта, на эту должность его пригласил Иван Нифонтов. Панфилов курировал работу профессиональных клубов, в том числе БК "Барнаул", ФК "Динамо-Барнаул", ХК "Динамо-Алтай" и ВК "Университет".