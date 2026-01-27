Михаил Панфилов может стать новым министром спорта Алтая. Что о нем известно
По сведениям amic.ru, решение уже принято и о назначении объявят в ближайшее время
27 января 2026, 08:15, ИА Амител
Новым министром спорта Алтайского края с большой вероятностью станет бывший директор баскетбольного клуба "АлтайБаскет" Михаил Панфилов, который в настоящее время занимает пост советника главы ведомства и отвечает за развитие профессиональных команд в регионе. По сведениям amic.ru, решение уже принято и о назначении объявят в ближайшее время. В правительстве Алтайского края ждут, когда кандидатуру Михаила Панфилова одобрят на уровне Минспорта РФ. При этом сам чиновник уже фактически проводит планерки и вникает в курс дела, сообщают источники.
Почему место главы Минспорта вакантно?
Предыдущий глава ведомства – Иван Нифонтов – ушел в отставку в середине июня 2025 года. Заявление о сложении полномочий он подал по личным обстоятельствам, связанным с переездом в другой регион. Позже появилась информация, что Нифонтов стал заместителем председателя правительства Ставропольского края.
Временное исполнение обязанностей по руководству ведомством с 17 июня возложили на замминистра спорта Сергея Шиллера, который занимает эту должность до сих пор. Ожидалось, что именно он возглавит ведомство. Однако, как информировало ИА "Атмосфера" в декабре 2025 года, руководитель одной из спортивных федераций пожаловался в правительство на то, что министерство не обеспечило отправку команды на крупные соревнования и не приобрело необходимое для тренировок оборудование. Это якобы стало причиной отклонения кандидатуры Шиллера. В итоге в правительстве Алтайского края решили сделать ставку на Михаила Панфилова, который курирует в Минспорте профессиональные команды.
Что известно о Михаиле Панфилове?
В девяностые и нулевые занимался бизнесом, связанным с переработкой рыбы. Панфилов с детства увлекался баскетболом, поэтому основал команду "АлтайБаскет" и возглавлял ее много лет. При нем в Алтайском крае активно развивался профессиональный баскетбол. Однако постепенно Панфилов стал отходить от дел. В итоге на его место пришел Павел Тулин. При нем накопилось много долгов, и было принято решение создать новый клуб – "Барнаул", который возглавил Виталий Мантлер. Панфилов же временно уехал из региона, но позже вернулся. В августе 2024 года стал советником министра спорта, на эту должность его пригласил Иван Нифонтов. Панфилов курировал работу профессиональных клубов, в том числе БК "Барнаул", ФК "Динамо-Барнаул", ХК "Динамо-Алтай" и ВК "Университет".
09:56:05 27-01-2026
Ваня оставил после себя тот еще "душок". Ну Михаилу удачи!
11:16:39 27-01-2026
Он обанкротил АлтайБаскет и убежал, сейчас завалил работу как советник министра по командам, они все на последних местах и его назначают министром , прто ужас
11:41:18 27-01-2026
Ужасно, завалить работу и стать министром, попахивает коррупцией
12:05:21 27-01-2026
Да он так развил игровые виды спорта в качестве советника , что ни один игровой спорт футбол, хоккей, волейбол, баскетбол не входят в базовые виды спорта Алтайского края , а про результаты команд вообще говорить и не надо
14:23:23 27-01-2026
Советник за результат команд не отвечает. Есть директор клуба. генеральный менеджер. главный тренер .