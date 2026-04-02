Дерипаска ответил пословицей на критику его идеи о шестидневной рабочей неделе
Бизнесмен заявил, что услышал все мнения о своей задумке
02 апреля 2026, 10:53, ИА Амител
Российский бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на критику своего предложения о переходе на 12‑часовые смены и шестидневную рабочую неделю с помощью пословицы. В личном Telegram-канале он написал:
«Работа не волк, в лес не убежит». И добавил, что услышал критиков предложения.
Ранее, 30 марта, Дерипаска заявил, что такой график работы — единственный выход из экономического кризиса, который, по его мнению, переживает Россия.
Инициатива вызвала широкий резонанс и множество критических замечаний. В частности, глава фракции "Новые люди" в Госдуме РФ Алексей Нечаев отметил, что никто не мешает самому Дерипаске работать по 12 часов в день, но принуждать к этому остальных недопустимо.
На следующий день к обсуждению присоединился замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он предложил бизнесмену на личном опыте проверить реалистичность идеи: поработать год на заводе в качестве простого рабочего по заявленному графику.
Гриб также подчеркнул, что любые переработки должны быть исключительно добровольными, а их оплата — производиться в двойном размере.
10:59:08 02-04-2026
янипонял ни...
11:13:04 02-04-2026
А еще есть поговорка - работа не ч..., постоит
11:21:54 02-04-2026
Пускай работает железная пила. Не для работы меня мама родила. Он эту поговорку забыл. Ездят на горбах народа олигархи еще и посмеиваются.
11:22:08 02-04-2026
на ком женат Дерипаска.
Дерипаска и Николаевский глинозёмный завод.
это и многое другое вы можете узнать на просторах интернета.
исходя из этого всего и эти разговоры про 12 часовой рабочий день и 6 дневную рабочую неделю.
началась предвыборная компания.
11:44:27 02-04-2026
интересно? (11:22:08 02-04-2026) на ком женат Дерипаска.Дерипаска и Николаевский глинозём... Да там весь гадюшник жены-браться-дети.
12:11:34 02-04-2026
Он точно понял смысл этой поговорки?
12:22:37 02-04-2026
А он сам сколько часов работает? Он относится к тем акулам капитализма, которые за копейки по сути "купили" построенные советским народом богатства, и уж он не больше любого токаря, слесаря работает, а с работой учителей и врачей я этих российских толстосумов даже не сравниваю. Ибо важность работы учителей и врачей несопоставима для большинства россиян с "работой" толстосумов, тем более, что не все толстосумы построили свои предприятия с нуля, а на основе всего советского.Так молчали бы и сопели через две дырочки, а не лезли на рожон к россиянам с своими советами.
12:34:53 02-04-2026
Горожанин. (12:22:37 02-04-2026) А он сам сколько часов работает? Он относится к тем акулам к... Не, ну если нанять личного водителя, домработницу, повара, заказывать клининг, няню детям, можно попробовать, как Дерипаска)))
12:29:15 02-04-2026
"... из экономического кризиса, который, по его мнению, переживает Россия" - а как мы все знаем Россия движется вперёд под руководством Сами Знаете Какой Партии и Сами Знаете Кого.
То есть Дерипаска фактически прямо обвиняет ИХ в кризисе.
13:14:47 02-04-2026
Гость (12:29:15 02-04-2026) "... из экономического кризиса, который, по его мнению, пере... А еще дерипаска этим противоречит тому, что нам по телевизору втирают. Там же рост экономики, развитие промышленности и прочие "радости". Страна ж процветает. А тут какой то дериПлакса ноет, что кризис и надо работать больше.... врет же )))))
13:29:57 02-04-2026
Гость (13:14:47 02-04-2026) А еще дерипаска этим противоречит тому, что нам по телевизор... Дерипаска телевизор не смотрит, вот и результат!
13:10:39 02-04-2026
Странно, что разговор Дерипаски не за автоматизацию и технологии, а копай глубже и кидай дальше.. После таких заявлений страна точно продвинется в первые ряды (какие?)!
03:46:52 03-04-2026
Гость (10:59:08 02-04-2026) янипонял ни...... не, а у Дерепаска мошенники все деньги перевели на Иранские счета, это как у Долиной.😪