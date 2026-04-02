Дерипаска ответил пословицей на критику его идеи о шестидневной рабочей неделе

Бизнесмен заявил, что услышал все мнения о своей задумке

02 апреля 2026, 10:53, ИА Амител

Конец рабочего дня / Работа / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Российский бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на критику своего предложения о переходе на 12‑часовые смены и шестидневную рабочую неделю с помощью пословицы. В личном Telegram-канале он написал: 

«Работа не волк, в лес не убежит». И добавил, что услышал критиков предложения.

Ранее, 30 марта, Дерипаска заявил, что такой график работы — единственный выход из экономического кризиса, который, по его мнению, переживает Россия.

Инициатива вызвала широкий резонанс и множество критических замечаний. В частности, глава фракции "Новые люди" в Госдуме РФ Алексей Нечаев отметил, что никто не мешает самому Дерипаске работать по 12 часов в день, но принуждать к этому остальных недопустимо.

На следующий день к обсуждению присоединился замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он предложил бизнесмену на личном опыте проверить реалистичность идеи: поработать год на заводе в качестве простого рабочего по заявленному графику. 

Гриб также подчеркнул, что любые переработки должны быть исключительно добровольными, а их оплата — производиться в двойном размере.

Комментарии 13

Гость

10:59:08 02-04-2026

янипонял ни...

Гость

11:13:04 02-04-2026

А еще есть поговорка - работа не ч..., постоит

Гость

11:21:54 02-04-2026

Пускай работает железная пила. Не для работы меня мама родила. Он эту поговорку забыл. Ездят на горбах народа олигархи еще и посмеиваются.

интересно?

11:22:08 02-04-2026

на ком женат Дерипаска.
Дерипаска и Николаевский глинозёмный завод.
это и многое другое вы можете узнать на просторах интернета.
исходя из этого всего и эти разговоры про 12 часовой рабочий день и 6 дневную рабочую неделю.
началась предвыборная компания.

Гость

11:44:27 02-04-2026

интересно? (11:22:08 02-04-2026) на ком женат Дерипаска.Дерипаска и Николаевский глинозём... Да там весь гадюшник жены-браться-дети.

Гость

12:11:34 02-04-2026

Он точно понял смысл этой поговорки?

Горожанин.

12:22:37 02-04-2026

А он сам сколько часов работает? Он относится к тем акулам капитализма, которые за копейки по сути "купили" построенные советским народом богатства, и уж он не больше любого токаря, слесаря работает, а с работой учителей и врачей я этих российских толстосумов даже не сравниваю. Ибо важность работы учителей и врачей несопоставима для большинства россиян с "работой" толстосумов, тем более, что не все толстосумы построили свои предприятия с нуля, а на основе всего советского.Так молчали бы и сопели через две дырочки, а не лезли на рожон к россиянам с своими советами.

Гость

12:34:53 02-04-2026

Горожанин. (12:22:37 02-04-2026) А он сам сколько часов работает? Он относится к тем акулам к... Не, ну если нанять личного водителя, домработницу, повара, заказывать клининг, няню детям, можно попробовать, как Дерипаска)))

Гость

12:29:15 02-04-2026

"... из экономического кризиса, который, по его мнению, переживает Россия" - а как мы все знаем Россия движется вперёд под руководством Сами Знаете Какой Партии и Сами Знаете Кого.
То есть Дерипаска фактически прямо обвиняет ИХ в кризисе.

Гость

13:14:47 02-04-2026

Гость (12:29:15 02-04-2026) "... из экономического кризиса, который, по его мнению, пере... А еще дерипаска этим противоречит тому, что нам по телевизору втирают. Там же рост экономики, развитие промышленности и прочие "радости". Страна ж процветает. А тут какой то дериПлакса ноет, что кризис и надо работать больше.... врет же )))))

Гость

13:29:57 02-04-2026

Гость (13:14:47 02-04-2026) А еще дерипаска этим противоречит тому, что нам по телевизор... Дерипаска телевизор не смотрит, вот и результат!

dok_СФ

13:10:39 02-04-2026

Странно, что разговор Дерипаски не за автоматизацию и технологии, а копай глубже и кидай дальше.. После таких заявлений страна точно продвинется в первые ряды (какие?)!

Гость

03:46:52 03-04-2026

Гость (10:59:08 02-04-2026) янипонял ни...... не, а у Дерепаска мошенники все деньги перевели на Иранские счета, это как у Долиной.😪

