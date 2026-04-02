Дерипаска ответил пословицей на критику его идеи о шестидневной рабочей неделе

Бизнесмен заявил, что услышал все мнения о своей задумке

02 апреля 2026, 10:53, ИА Амител

Конец рабочего дня / Работа / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Российский бизнесмен Олег Дерипаска отреагировал на критику своего предложения о переходе на 12‑часовые смены и шестидневную рабочую неделю с помощью пословицы. В личном Telegram-канале он написал:

«Работа не волк, в лес не убежит». И добавил, что услышал критиков предложения.

Ранее, 30 марта, Дерипаска заявил, что такой график работы — единственный выход из экономического кризиса, который, по его мнению, переживает Россия.

Инициатива вызвала широкий резонанс и множество критических замечаний. В частности, глава фракции "Новые люди" в Госдуме РФ Алексей Нечаев отметил, что никто не мешает самому Дерипаске работать по 12 часов в день, но принуждать к этому остальных недопустимо.

На следующий день к обсуждению присоединился замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Он предложил бизнесмену на личном опыте проверить реалистичность идеи: поработать год на заводе в качестве простого рабочего по заявленному графику.

Гриб также подчеркнул, что любые переработки должны быть исключительно добровольными, а их оплата — производиться в двойном размере.