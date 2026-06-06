Матвиенко исключила переход на шестидневную рабочую неделю в России

Председатель Совфеда заявила, что власть не рассматривает и никогда не примет такую инициативу, поскольку она противоречит Трудовому кодексу

06 июня 2026, 09:01, ИА Амител

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью на ПМЭФ генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову заявила, что перехода на шестидневную рабочую неделю в России не будет. Так она прокомментировала предложение бизнесмена Олега Дерипаски ввести шестидневку по 12 часов.

«Хочу наших всех граждан успокоить, что власть не только не рассматривает такие предложения, но и никогда их не примет. У нас есть трудовое законодательство, у нас есть Трудовой кодекс, который, несмотря на все сложности, мы никогда не будем нарушать», — сказала спикер Совфеда.

При этом Матвиенко отметила, что Дерипаска известен своим "специфическим, острым юмором".

«Он физик по образованию, а физики — они такие. Думаю, что, конечно же, он не имел в виду впрямую то, что он предложил. Наверное, он пытался выразить свою мысль, что всем сегодня надо больше работать, эффективней, качественней», — пояснила она, добавив, что сам Дерипаска "действительно работает много", поэтому и стал успешным бизнесменом.

Напомним, с инициативой перейти на усиленный график работы — 12 часов шесть дней в неделю — Дерипаска выступил в марте 2026 года, назвав это эффективным решением для ускорения трансформации экономики в условиях мирового кризиса.