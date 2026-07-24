Миллионы убытков. Как атаки на склады Wildberries ударили по алтайским продавцам

После пожаров селлеры не понимают, куда отправлять товары и покроет ли маркетплейс реальные потери

24 июля 2026, 12:00, ИА Амител

Пункт WB / Фото: amic.ru

Продавцы Wildberries из Алтайского края потеряли товары на миллионы рублей после атак беспилотников на логистические центры маркетплейса. Первые выплаты уже поступили, однако их размер пока несопоставим с ущербом: предприниматели сообщают о компенсациях в несколько десятков тысяч рублей. Глава Wildberries Татьяна Ким пообещала различные меры поддержки для малого, среднего и крупного бизнеса. Компания также разрабатывает механизм, который позволит выплачивать продавцам деньги так, словно уничтоженные товары продолжали продаваться. Однако селлеры пока сомневаются, что этого хватит для покрытия потерь, рассказывает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Товары пострадали на нескольких складах

Атаки беспилотников затронули логистические объекты Wildberries в Электростали Московской области и Котовске Тамбовской области в ночь на 18 июля. Еще два склада — в Краснодаре и Невинномысске — пострадали в ночь на 22 июля.

После происшествий маркетплейс эвакуировал сотрудников и приостановил работу поврежденных площадок. Часть хранившихся там товаров уничтожил огонь.

Последствия почувствовали продавцы из разных регионов. Wildberries рекомендует предпринимателям распределять продукцию между несколькими складами, чтобы она находилась ближе к покупателям и быстрее доставлялась. Поэтому товары алтайских компаний хранятся не только в Сибири, но и в центральной и южной частях России.

Предприниматель Евгения Кобелькова рассказала, что ее компания активно отправляла продукцию в Краснодар и Невинномысск. Эти склады обслуживали значительную часть южных регионов.

«На этих складах у нас сгорело около девяти тысяч единиц товара. Их себестоимость — примерно семь миллионов рублей. У всех селлеров, с которыми мы общаемся, пострадала продукция. У некоторых потери составляют десятки миллионов», — сообщила она.

Первые выплаты составили десятки тысяч рублей

С 22 июля продавцы начали получать первые компенсации. По словам Евгении Кобельковой, чаще всего предприниматели сообщают о суммах в 13, 26 или 40 тысяч рублей.

«Wildberries пытается нам выплачивать. Хотя бы за это спасибо», — отметила предприниматель.

Глава маркетплейса Татьяна Ким заявила, что первые меры поддержки коснутся около 88 тысяч предпринимателей, чьи товары находились на складе в Электростали. В первую очередь помощь получат небольшие продавцы, которые сильнее зависят от текущей выручки.

Для них Wildberries создает так называемый симулятор продаж. Он должен учитывать скорость реализации товаров до происшествия, их стоимость, скидки и другие показатели.

«Продавцы будут получать деньги так, как будто товары продолжали продаваться со склада с той же скоростью, по тем же ценам и с теми же скидками», — пояснила Татьяна Ким.

Отдельные программы поддержки подготовят для среднего бизнеса и крупных производителей, которые работают с площадкой на индивидуальных условиях. Точные размеры выплат и сроки их начисления компания пока не раскрыла.

Селлерам предложат кредиты

Wildberries также меняет условия досрочного вывода заработанных средств. Это должно помочь предпринимателям быстрее получить деньги, которые уже поступили от покупателей, и направить их на производство новой партии. Кроме того, продавцам пообещали специальные кредитные программы от банка маркетплейса и партнерских финансовых организаций. По словам Татьяны Ким, одними из первых подключиться к поддержке согласились Сбербанк и ВТБ.

Однако предприниматели отмечают, что кредит не возмещает ущерб, а создает новые обязательства. После потери товара продавцу нужно одновременно восстанавливать производство, сохранять сотрудников и продолжать платить комиссии площадке. Неясно и то, как маркетплейс будет оценивать уничтоженную продукцию — по себестоимости, розничной цене или потенциальной выручке с учетом скидок и комиссий.

Продавцы боятся отправлять новые партии

После серии атак предприниматели начали пересматривать схему работы со складами. Раньше распределение продукции по разным регионам помогало ускорить доставку и повысить позиции товара в выдаче. Теперь продавцы опасаются, что новая партия также может пострадать.

«Сейчас у селлеров дилемма: какие склады загружать и загружать ли их вообще», — рассказала Евгения Кобелькова.

Один из вариантов — перейти на модель FBS, когда товар хранится на собственном складе продавца. После оформления заказа предприниматель сам собирает и передает посылку в Wildberries для доставки покупателю. Такая схема позволяет контролировать запасы, но увеличивает нагрузку на бизнес. Продавцу нужно содержать помещение, самостоятельно обрабатывать каждый заказ и укладываться в сроки передачи товара. Кроме того, при работе со склада маркетплейса продукция обычно быстрее попадает к покупателю.

Дополнительные вопросы у продавцов вызвали условия оферты, которые маркетплейс изменил незадолго до атаки на склад в Электростали. По словам предпринимателей, в документе указано, что Wildberries не отвечает за ущерб от террористических актов и налетов беспилотников.

Татьяна Ким заверила, что компания в любом случае выплатит компенсации, независимо от этих положений. Однако селлеры опасаются, что помощь окажется частичной и не покроет реальную стоимость утраченной продукции. Сейчас предприниматели ждут подробных правил расчета выплат. От них зависит, смогут ли компании быстро восстановить запасы и продолжить работу на маркетплейсе или им придется сокращать производство и искать другие каналы продаж.

Что известно об атаках БПЛА на Wildberries в России?

Сразу несколько крупных логистических объектов Wildberries подверглись атакам беспилотников в июле 2026 года. Подтверждены удары по складам в Котовске, Электростали, Краснодаре и Невинномысске. На объектах возникли масштабные пожары, компания эвакуировала работников и временно остановила прием поставок. Речь идет именно о складах и сортировочных центрах маркетплейса, а не о пунктах выдачи заказов. Семьям погибших сотрудников компания пообещала выплатить по 2 млн рублей, а пострадавшим в тяжелом состоянии — по 1 млн. Также работникам и родственникам предложили психологическую помощь.

В оферте Wildberries атаки БПЛА относятся к обстоятельствам непреодолимой силы, при которых маркетплейс может не отвечать за потерю товара. Кроме того, стандартная страховка складов не покрывает ущерб от ударов беспилотников и террористических актов. Тем не менее компания решила выплачивать продавцам компенсации добровольно.