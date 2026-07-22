"Нет слов, чтобы описать все чувства". Татьяна Ким прокомментировала атаки на Wildberries
Ночью 22 июля были атакованы логистические центры в Краснодаре и Невинномысске
22 июля 2026, 13:06, ИА Амител
Всем пострадавшим во время ночных атак на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске будет оказана помощь. Об этом гендиректор маркетплейса Татьяна Ким написала в своем Telegram-канале.
«Наш приоритет — люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.
Татьяна Ким также подчеркнула, что Wildberries не прекращает работу и продолжает деятельность на благо людей.
«Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное — нам надо продолжать делать, что делаем, на благо людей», — указала гендиректор маркетплейса.
По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, количество пострадавших увеличилось до десяти человек: трое — в тяжелом состоянии, один получил раны средней тяжести, шестерым оказали помощь на месте. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что к медикам обратились пять человек, госпитализация не потребовалась.
13:10:08 22-07-2026
ей нужно что-то делать по защите складов, а не охать
13:29:58 22-07-2026
гость (13:10:08 22-07-2026) ей нужно что-то делать по защите складов, а не охать... Прошу прощения, а что она должна сделать? Нанять дивизию...
13:48:18 22-07-2026
Пузырек (13:29:58 22-07-2026) Прошу прощения, а что она должна сделать? Нанять дивизию...... А вы думаете, ей бедняге не на что?
14:05:00 22-07-2026
Пузырек (13:29:58 22-07-2026) Прошу прощения, а что она должна сделать? Нанять дивизию...... При её деньгах можно нанять несколько дивизий.
14:10:25 22-07-2026
Гость (14:05:00 22-07-2026) При её деньгах можно нанять несколько дивизий.... А что, частное лицо может нанимать государственные дивизии? Чушь то не пори, она и так уже повизгивает. Она может нанять разве что ЧОП, но у ЧОП нет зенитных пулемётов. В правовом плане невозможно легально организовать охрану своих собственных частных объектов от налётов дронов. Вот вообще никак.
14:19:44 22-07-2026
Гость (14:10:25 22-07-2026) А что, частное лицо может нанимать государственные дивизии? ... предлагалось на уровне Правительства формировать ЧОПы с ПВО/ПРО
невозможное возможно, знаете ли.
14:38:25 22-07-2026
Гость (14:10:25 22-07-2026) А что, частное лицо может нанимать государственные дивизии? ... В РФ не объявлено военное положение (по которому могут забрать ваш внедорожник для военных нужд или жильё, например), за безопасность в регионах отвечают гражданские власти в лице губернаторов. Они наделены широкими полномочиями в этой сфере. Вполне могут организовать платную охрану объектов, принять местные законодательные акты. Но, видно, самые богатые предприниматели не спешат раскошелиться Много можно списать на беспилотники...
14:50:27 22-07-2026
Гость (14:38:25 22-07-2026) В РФ не объявлено военное положение (по которому могут забра... Знаете, не то чтобы я испытываю симпатию к владелице ВБ, но вы не задумывались, что именно вы написали сейчас? По факту, вы предлагаете кому-то а) заплатить налоги и взносы, которое с предпринимателя берет государство и б)заплатить еще раз за создание частной армии для защиты своего предприятия. Опуская вопрос, что же при наличии в стране пары сотен таких частных армий может пойти не так, задаю другой - а не жирно ли будет государству собирать налоги "просто так"? И быть ничего никому не должным.
15:42:09 22-07-2026
Гость (14:50:27 22-07-2026) Знаете, не то чтобы я испытываю симпатию к владелице ВБ, но ... Вы каждый день здесь митингуете, пугаете частной армией и опасаетесь, что миллиардеры заплатят какую-то копеечку в бюджет ради охраны своего богатства. Да они платят меньше вас в пропорциональном отношении, поскольку используют множество лазеек, вам недоступных. А охрану от воров они нанимают, или двери нараспашку, если кто украдет, полиция пусть ищет? Каждый ставит замки, сигнализацию, камеры, проверяют досконально с обыском даже своих работников. Тем более, должны наладить защиту от дронов.
16:27:33 22-07-2026
Гость (15:42:09 22-07-2026) Вы каждый день здесь митингуете, пугаете частной армией и оп... А вы, как я понимаю, ходите сюда с карандашиком и записываете, кто, что и сколько раз написал? Вот времени у человека. И да, мне, в общем, наплевать на жизнь наших олигархов (с них, кстати, уже пару раз вроде бы воспомоществование сдергивали) Но закон либо есть, либо его нет. И если по закону предприятия и граждане платят налоги, а государство на эти налоги содержит армию, то так и должно быть. А вот когда начинатеся шариковщина по типу "да они мало платят, что им стоит" - то вы не обольщайтесь, вас это тоже коснется. Ну что вам стоит кроме налогов оплатить еще и пост ПВО около своего дома? Жалко скинуться на орудия, снаряды к ним и на само сооружение? И зп тем, кто будет там дежурить, тоже можно из вашего кармана взять. Налоги? Какие такие налоги, они кому надо ушли.
19:00:49 22-07-2026
Гость (16:27:33 22-07-2026) А вы, как я понимаю, ходите сюда с карандашиком и записывае... Если у вас уже деменция, то видимо, карандаш помогает, раз упомянули. У меня с памятью всё в порядке, вы пишете одно и то же постоянно, легко заметить однотипный текст. Суть ваших постов сводится к тому, что надо объявлять мобилизацию для защиты ресурсов миллиардеров. Они, конечно, в армию своих детей не отправят. А вот вы как раз попадете под раздачу вместе со своей родней.
20:35:25 22-07-2026
Гость (19:00:49 22-07-2026) Если у вас уже деменция, то видимо, карандаш помогает, раз ... Чукча не читатель, ясно.
16:48:22 22-07-2026
Гость (14:38:25 22-07-2026) В РФ не объявлено военное положение (по которому могут забра... за гражданскими губернаторами присматривают негражданские)))
15:31:03 22-07-2026
Гость (14:10:25 22-07-2026) А что, частное лицо может нанимать государственные дивизии? ... ЧВК, не слышала?
16:42:48 22-07-2026
Гость (14:10:25 22-07-2026) А что, частное лицо может нанимать государственные дивизии? ... про чушь повизгивает слыхивал у армейцев)
16:45:01 22-07-2026
Гость (14:10:25 22-07-2026) А что, частное лицо может нанимать государственные дивизии? ... на крыше поставить стойки, чтобы на высоте 10 м от поверхности крыши была натянута рабица из проволоки, она фугасный заряд задержит + пожарные должны дежурить и такого ущерба не было бы. Пассивная защита..
14:07:48 22-07-2026
Пузырек (13:29:58 22-07-2026) Прошу прощения, а что она должна сделать? Нанять дивизию...... Ну а чо? Они с мужиком своим не бедные, с ресурсом административным, армию смогли бы потянуть.
14:20:24 22-07-2026
Пузырек (13:29:58 22-07-2026) Прошу прощения, а что она должна сделать? Нанять дивизию...... Странный вопрос. Вы серьезно не понимаете, за что ВБ прилетает?
20:30:28 22-07-2026
Гость (14:20:24 22-07-2026) Странный вопрос. Вы серьезно не понимаете, за что ВБ прилета... Не понимают. Глазки пучат - а нас-то за что!!!!
13:12:35 22-07-2026
теперь, как советуют сенаторы, наберет антидровоую команду из негодных женщин, инмвалидов, бомжей?
13:23:29 22-07-2026
Уж простите, но появилась мысль "А почему хохлы озон не трогают?"
13:39:34 22-07-2026
ВВП (13:23:29 22-07-2026) Уж простите, но появилась мысль "А почему хохлы озон не трог... Пожалуйста, не подсказывайте им.
13:46:22 22-07-2026
Гость (13:39:34 22-07-2026) Пожалуйста, не подсказывайте им.... Неужели они амик читают?
14:18:45 22-07-2026
ВВП (13:46:22 22-07-2026) Неужели они амик читают?... подозреваю что и комментируют.
15:26:40 22-07-2026
ВВП (13:46:22 22-07-2026) Неужели они амик читают?... 👀
13:48:52 22-07-2026
ВВП (13:23:29 22-07-2026) Уж простите, но появилась мысль "А почему хохлы озон не трог... сдается это озон и выпиливает вб
15:57:04 22-07-2026
ВВП (13:23:29 22-07-2026) Уж простите, но появилась мысль "А почему хохлы озон не трог...
Читала на днях разбор об этом: у Озона другая логистика, нет столь крупных логистических комплексов
13:28:39 22-07-2026
ПВО на крышу надо. Сенатор пусть прихромает израненный и дежурит. Он знает как.
13:47:08 22-07-2026
гость (13:28:39 22-07-2026) ПВО на крышу надо. Сенатор пусть прихромает израненный и ... нашего синатора не отдадим - самим надо.
13:44:57 22-07-2026
Не аэропорты с авиакомпаниями нужно было покупать WB а помогать нашим в зоне СВО коптерами,тепловизарами и т.д.
14:41:26 22-07-2026
Александр (13:44:57 22-07-2026) Не аэропорты с авиакомпаниями нужно было покупать WB а помог...
А почему это должен делать частный предприниматель, а не министерство обороны? Может вам тогда тоже вместо покупок на озон и вб стоит жертвовать свои деньги полиции на покупку наручников и пистолетов, чтобы они вас защищали.
15:46:55 22-07-2026
Гость (14:41:26 22-07-2026) А почему это должен делать частный предприниматель, а не... А вы исключительно на полицию надеетесь для защиты своей безопасности? Богатые частные предприниматели во всём мире нанимают телохранителей, вас это удивляет?
16:36:26 22-07-2026
Гость (15:46:55 22-07-2026) А вы исключительно на полицию надеетесь для защиты своей без... Как бы защита собственной тушки от конкурентов\преступных элементов и прочая и защита предприятия в условиях военных действий вещи несколько разные, не находите? Так и представляю себе - началась война, и условная Германия не защищает заводы, производящие оборудование, от самолетов противника. А предлагает это сделать владельцу\директору завода. Пусть он сам покупает средства ПВО, сам вооружает расчеты, сам обеспечивает наличие ракет. А чо, удобно. И налоги, опять же, тратить не надо.
18:33:43 22-07-2026
Гость (16:36:26 22-07-2026) Как бы защита собственной тушки от конкурентов\преступных эл... В условной Германии владельцу ничего предлагать не будут . Не хочешь обеспечивать защиту - отнимут имущество и передадут в другие руки, более ответственные.
А ты сиди, жди, когда тебя лично министр обороны прибежит защищать))) Ну, может, не сам, а руками твоего мобилизованного сына, зятя, племянника, внука обеспечат бесплатную защиту богатств миллиардерши госпожи Ким. За что ты здесь топишь.
19:45:23 22-07-2026
Гость (18:33:43 22-07-2026) В условной Германии владельцу ничего предлагать не будут . Н... Вы очень упорно не хотите понимать, что тот, кто не будет защищать условную госпожу Ким, вас кинет априори. Тем более что у меня-вас лично вообще никаких шансов защититься нет - нам никто никакое оружие в руки точно не даст. И да, не подскажете, за каким вообще тогда собирать налоги на армию, если она, случись что, не будет защищать никого?..
14:00:52 22-07-2026
У меня вызывает серьезные опасения дальнейшая судьба ТЭЦ-3 накануне зимы.
15:34:57 22-07-2026
Гость (14:00:52 22-07-2026) У меня вызывает серьезные опасения дальнейшая судьба ТЭЦ-3 н... ты зачем это сказал вслух?
15:57:15 22-07-2026
не накличь.. (15:34:57 22-07-2026) ты зачем это сказал вслух? ... Правильно делает. Чтобы сегодня владельцы репу чесали и о защите думали.
12:32:44 24-07-2026
Гость (15:57:15 22-07-2026) Правильно делает. Чтобы сегодня владельцы репу чесали и о за... Что-то не вижу в окрестностях Б мобильных огневых групп. Надеюсь хорошо маскируются просто
14:15:21 22-07-2026
ЧВК "Вагнер" ей в помощь, думаю потянет по деньгам....
14:23:58 22-07-2026
У Академика целая армия мсвоя есть, пусть попросит
14:52:07 22-07-2026
Гость (14:23:58 22-07-2026) У Академика целая армия мсвоя есть, пусть попросит...
Она же в контрах с академиком. Это муж к нему бегал жаловаться, так они потом перестрелку устроили в центре Москвы, когда штурмовали офис вб
12:33:35 24-07-2026
Гость (14:52:07 22-07-2026) Она же в контрах с академиком. Это муж к нему бегал жало... Академик получил от Кима и отполз с потерями ждать приказа
15:11:54 22-07-2026
ну она может наверное пойти классическим путем. На пяти шести аэростатах над зданием подвешивается стальная сетка. Дрон в принципе не сможет проскочить
можно еще организовать оборону. Не пытаться сбивать дроны из огнестрельного оружия а набрасывать на летящие дроны сетку которая выстреливается в сторону дрона
к тому же еще можно организовать наблюдение и засекать летящие дроны на подлете. Не глазами засекать а слуховым аппаратом. Слушать небо. Это все классические варианты 1940х я тут ничего нового не говорю
15:44:26 22-07-2026
майор (15:11:54 22-07-2026) ну она может наверное пойти классическим путем. На пяти шест... майор, ты опять пургу несешь, особенно со слуховым аппаратом.
16:03:58 22-07-2026
Гость (15:44:26 22-07-2026) майор, ты опять пургу несешь, особенно со слуховым аппаратом... ИИ-майор смотрит фильмы о войне и анализирует.
18:37:23 22-07-2026
Гость (15:44:26 22-07-2026) майор, ты опять пургу несешь, особенно со слуховым аппаратом... Хохлы давно используют датчики на звук для обнаружения дронов. Майор всё верно пишет.
17:35:29 22-07-2026
А нам то че за беспокойство....пущай оне думают про свои миллиарды...
18:18:38 22-07-2026
Вот в жизни не поверю, что имущество не было застраховано... Хотя, судя по типу строения складов, бетонные опорные столбы и металлические перекрытия, сэкономили немало, хоть и с нарушениями строительных норм...
19:45:54 22-07-2026
Гость (18:18:38 22-07-2026) Вот в жизни не поверю, что имущество не было застраховано...... Да там уже могло и вовсе товара не быть, кто теперь что докажет...
23:18:07 23-07-2026
Есть вроде стальные сетки, которые на определенном расстояние натягивают на здания, это разве не решение?