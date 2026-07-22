Ночью 22 июля были атакованы логистические центры в Краснодаре и Невинномысске

22 июля 2026, 13:06, ИА Амител

Компания Wildberries / Фото: amic.ru

Всем пострадавшим во время ночных атак на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске будет оказана помощь. Об этом гендиректор маркетплейса Татьяна Ким написала в своем Telegram-канале.

«Наш приоритет — люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления, мы обязательно окажем всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Татьяна Ким также подчеркнула, что Wildberries не прекращает работу и продолжает деятельность на благо людей.

«Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное — нам надо продолжать делать, что делаем, на благо людей», — указала гендиректор маркетплейса.

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, количество пострадавших увеличилось до десяти человек: трое — в тяжелом состоянии, один получил раны средней тяжести, шестерым оказали помощь на месте. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что к медикам обратились пять человек, госпитализация не потребовалась.