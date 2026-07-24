Работу двух логистических комплексов Wildberries приостановили в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге приостановили работу двух логистических комплексов Wildberries, сообщила пресс-служба RWB.

«Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной Заводи временно приостановлена. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно», — написали в телеграм-канале.

Как сообщил губернатор города Александр Беглов, Санкт-Петербург атаковали беспилотники ВСУ.

«Сегодня утром Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время идет ликвидация последствий. Оперативный штаб, который возглавляю лично, координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие», — написал он в своем канале в Max.