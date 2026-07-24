Работу двух логистических комплексов Wildberries приостановили в Санкт-Петербурге
Губернатор Александр Беглов сообщил, что город атаковали беспилотники ВСУ
24 июля 2026, 10:03, ИА Амител
В Санкт-Петербурге приостановили работу двух логистических комплексов Wildberries, сообщила пресс-служба RWB.
«Работа логистических комплексов компании в Шушарах и Уткиной Заводи временно приостановлена. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно», — написали в телеграм-канале.
Как сообщил губернатор города Александр Беглов, Санкт-Петербург атаковали беспилотники ВСУ.
«Сегодня утром Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения. Работают средства ПВО. Удар пришелся на объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. В настоящее время идет ликвидация последствий. Оперативный штаб, который возглавляю лично, координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие», — написал он в своем канале в Max.
10:34:57 24-07-2026
Это точно конкуренты под врагов косят иначе как объяснить что достаётся только одному маркетплейсу. А так ведь если разобраться ситуация идеальная, виновника даже искать не нужно, всем всё очевидно
10:36:38 24-07-2026
да, давайте замордуем и прикончим один из немногих живых и развивающихся бизнесов., который дает рабочие места с белой зп и платит налоги.
только с последствиями через запреты, можете бороться, вместо кардинального решения проблемы
12:13:28 24-07-2026
Трагати (10:36:38 24-07-2026) да, давайте замордуем и прикончим один из немногих живых и р... Не вижу ничего полезного в маркетплейсах - убили всю торговлю, благодаря правовой неопределенности и чьей-то большой заинтересованности в этих мутных схемах с китайскими поставщиками. Как только будут равные условия игры с магазинами, так и цены будут сопоставимы.
12:50:02 24-07-2026
Гость (12:13:28 24-07-2026) Не вижу ничего полезного в маркетплейсах - убили всю торговл...
то что Вы рынок проспали, никто кроме Вас в этом не виноват.
14:49:22 24-07-2026
Трагати (12:50:02 24-07-2026) то что Вы рынок проспали, никто кроме Вас в этом не ... А причем тут я? Я разборчивый потребитель, подделки на Ягодках не покупаю.
15:55:04 24-07-2026
Трагати (12:50:02 24-07-2026) то что Вы рынок проспали, никто кроме Вас в этом не ... Рынок проспали это когда для продавца из Китая притащить импорт в Россию НДС нет,а для российского продавца есть. Росссийскому продавцу всякие маркировки и честные знаки,а этим ничего. Правительство хватилось и скоро исправит эту одну из многих дыр в законах
16:00:01 24-07-2026
Трагати (12:50:02 24-07-2026) то что Вы рынок проспали, никто кроме Вас в этом не ... Сразу виден затылок который ни дня не занимался хоть каким-нибудь предпринимательством
12:51:00 24-07-2026
Гость (12:13:28 24-07-2026) Не вижу ничего полезного в маркетплейсах - убили всю торговл... Из очевидных минусов МП - то что убили местную торговлю.
Кто бы что ни говорил, но это занятость населения, зарплаты, налоги, в том числе в местный бюджет.
А теперь 10% женщих Барнаула безработные и в депрессии.
15:55:50 24-07-2026
Гость (12:51:00 24-07-2026) Из очевидных минусов МП - то что убили местную торговлю.... Эти плейсы когда станут монополистами все взвоете
15:57:53 24-07-2026
Гость (12:13:28 24-07-2026) Не вижу ничего полезного в маркетплейсах - убили всю торговл... Васьки с корзинами на вб минусуют
15:57:13 24-07-2026
Трагати (10:36:38 24-07-2026) да, давайте замордуем и прикончим один из немногих живых и р... Про платит налоги спасибо,взоржал
11:31:29 24-07-2026
Как бы там не было руководство вб замешано!?
Люди говорят... уже несколько месяцев не могли вывести СВОЙ товар именно с тех складов которые пострадали!...
А ещё там какая-то мутная схема с тремя млн денег с каждого продавца, за что-то типа передержка перевозка переплата недоплата...
Короче там вообще всё мутно...!
И на счёт белой зп налогов раб мест малого бизнеса... Вы не в курсе что корпорации воюют за рынок, точнее каждая уважающая себя большая компания мечтает и из кожи лезет что бы стать единственной которой принадлежит всё в этом мире, от патрона до г.. дона...? Если нет, тогда вы прибываете не в этом мире!
Думаю пострадавшим продавцам, которые на самом деле что-то лично производят (не перекупы), скоро поступят предложения от которых они не смогу отказаться... Но и принадлежать себе они уже не будут...
Это было описано ещё больше ста лет назад! Одним ёмким словом - Империализм!...
СССР эти планы сломал! И отодвинул на 70 лет! Поэтому ЛОМы несут в массы идею что СССР был плохой.
12:03:40 24-07-2026
Гость (11:31:29 24-07-2026) Как бы там не было руководство вб замешано!? Люди говоря... Верно. Только это не империализм, а капитализм обыкновенный.
13:30:43 24-07-2026
Гость (12:03:40 24-07-2026) Верно. Только это не империализм, а капитализм обыкновенный.... Ошибаетесь!
Обыкновенный капитализм был ещё тогда когда отстаивал национальные суверенные интересы своих государств!...
Сталин так и сказал в 1952 году - Раньше буржуазия позволяла себе либеральничать, отстаивала буржуазно-демократические свободы и тем создавала себе популярность... Теперь от либерализма не осталось и следа. Сегодня патриотизм продается за доллары! Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять вам, представителям коммунистических и демократических партий, и понести его вперед, если хотите быть патриотами своей страны, если хотите стать руководящей силой нации. Его некому больше поднять.
13:28:59 24-07-2026
Все хабы перенести в Западную Сибирь! И точка.
15:56:40 24-07-2026
Гость (13:28:59 24-07-2026) Все хабы перенести в Западную Сибирь! И точка. ... До Омска ведь достали уже?
17:11:22 24-07-2026
А протвительство как всегда язык как всегда в одно место засунуло. Ну ну.