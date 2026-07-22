НОВОСТИПроисшествия

"Запугать обывателя". Эксперт объяснил, зачем ВСУ наносит удары по складам Wildberries

Политолог в беседе с amic.ru сравнил атаки на маркетплейсы с минированием жилых домов в 1999 году

22 июля 2026, 14:19, ИА Амител

Компания Wildberries / Фото: amic.ru
Компания Wildberries / Фото: amic.ru

Атаками беспилотников на логистические центры Wildberries в российских регионах Киев преследует цель оказать психологическое воздействие на граждан страны, а также попытаться вызвать негативные экономические последствия. Об этом в беседе с amic.ru сообщил политолог, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

Украинские беспилотники нанесли удары по складам Wildberries в Краснодаре и Ставрополе в ночь на 22 июля. В результате падения обломков беспилотников на территорию складского комплекса в Краснодаре вспыхнул пожар, пострадали десять человек. Два фрагмента дрона попали в два многоквартирных и два частных дома, к счастью, обошлось без жертв, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Еще один склад вспыхнул после ударов БПЛА в городе Невинномысске Ставропольского края. За медицинской помощью обратились пять человек, заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

Деятельность этих логистических комплексов в Краснодаре и Невинномысске приостановлена. Глава Wildberries Татьяна Ким сообщила, что вместе с профильными службами ведется "работа по устранению последствий".

Ранее, в ночь на 18 июля, БПЛА ударили по логистическим пунктам маркетплейса в Московской и Тамбовской областях. В результате налетов семь человек погибли, несколько десятков были ранены.Дмитрий Журавлев подчеркнул, что все эти прилеты являются ничем иным, как атакой на людей:

«Их можно сравнить с атаками на НПЗ. Это террор по большому счету — попытки запугать людей».

Он также напомнил о минировании и взрывах домов в 1999 году:

«Зачем нужно было это делать? Чтобы каждый человек, который живет в таких же пятиэтажках, думал: "И со мной такое может случиться". Здесь то же самое — удары по центрам продажи товаров. Это касается если не каждого, то очень многих. Чтобы люди подумали: "Атаковали склад, он горит, что-то мне не привезут, чем-то я рискую — пусть не жизнью, но благосостоянием"».

Это типичная тактика террористов, отмечает эксперт:

«Чтобы люди испугались, возмутились и потребовали мира с Украиной на любых условиях. Этого не произойдет, естественно. Но противник пытается склонить людей к этому, закошмарить рядового обывателя. И для этого атакует то, что для этого обывателя может быть важно».

Конечно, налеты на логистические пункты маркетплейсов могут иметь экономические последствия, не исключает Дмитрий Журавлев:

«Это весьма вероятно может случиться. Ведь российские предприниматели исторически на всякую опасность отвечали повышением цен. В этом их винить трудно. Сама жизнь, к сожалению, заставляет их так делать».

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

СК возбудил дело о теракте после новой атаки на склады Wildberries

22 июля украинские дроны атаковали логистические комплексы в Краснодаре и Невинномысске
НОВОСТИПроисшествия
Мнения экспертов
       

Комментарии 12

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Гость

14:23:24 22-07-2026

Сомнительное запугивание!?...
чё-то мудрят с объяснениями...

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Гость

14:29:05 22-07-2026

Чтобы люди испугались, возмутились и потребовали - вот тут вааще смишно...

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Гость

14:34:13 22-07-2026

Таких экспертов
за руку да в музей

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Гость

14:47:20 22-07-2026

Горевать по поводу Ягодок не буду, из-за них лишен возможности покупать в магазинах.

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Гость

15:20:58 22-07-2026

Гость (14:47:20 22-07-2026) Горевать по поводу Ягодок не буду, из-за них лишен возможнос... А из-за наличия бензина, лишен возможности ездить на ишаке.

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Гость

15:21:39 22-07-2026

Гость (14:47:20 22-07-2026) Горевать по поводу Ягодок не буду, из-за них лишен возможнос... А кто запрещает?

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Гость

17:05:49 22-07-2026

Гость (15:21:39 22-07-2026) А кто запрещает? ...
Жена наверное

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Гость

16:40:05 22-07-2026

«Мираторг» сообщил о серии атак на производственные объекты в Брянской области.

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Гость

17:01:06 22-07-2026

Мы бьем басурманов, а нас то за что?

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Гость

17:18:02 22-07-2026

Это им за слезы разорившихся предпринимателей?

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гость

21:40:52 22-07-2026

Гость (17:18:02 22-07-2026) Это им за слезы разорившихся предпринимателей?... Киоск в ТЦ схлопнулся? Так предпримите что-нибудь? Предприниматель от какого слова-предпринять? Пока в 3 цены продавали те же шмотки считали себя коммерсилами и бузинэсмЭнами))) Так бывает, Се ля ви она такая.

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Гость

11:20:14 23-07-2026

гость (21:40:52 22-07-2026) Киоск в ТЦ схлопнулся? Так предпримите что-нибудь? Предприни...
производственников уважаю, а этих всех барыг и перепродавал на реальную и полезную работу!

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