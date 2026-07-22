"Запугать обывателя". Эксперт объяснил, зачем ВСУ наносит удары по складам Wildberries
Политолог в беседе с amic.ru сравнил атаки на маркетплейсы с минированием жилых домов в 1999 году
22 июля 2026, 14:19, ИА Амител
Атаками беспилотников на логистические центры Wildberries в российских регионах Киев преследует цель оказать психологическое воздействие на граждан страны, а также попытаться вызвать негативные экономические последствия. Об этом в беседе с amic.ru сообщил политолог, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.
Украинские беспилотники нанесли удары по складам Wildberries в Краснодаре и Ставрополе в ночь на 22 июля. В результате падения обломков беспилотников на территорию складского комплекса в Краснодаре вспыхнул пожар, пострадали десять человек. Два фрагмента дрона попали в два многоквартирных и два частных дома, к счастью, обошлось без жертв, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Еще один склад вспыхнул после ударов БПЛА в городе Невинномысске Ставропольского края. За медицинской помощью обратились пять человек, заявил губернатор региона Владимир Владимиров.
Деятельность этих логистических комплексов в Краснодаре и Невинномысске приостановлена. Глава Wildberries Татьяна Ким сообщила, что вместе с профильными службами ведется "работа по устранению последствий".
Ранее, в ночь на 18 июля, БПЛА ударили по логистическим пунктам маркетплейса в Московской и Тамбовской областях. В результате налетов семь человек погибли, несколько десятков были ранены.Дмитрий Журавлев подчеркнул, что все эти прилеты являются ничем иным, как атакой на людей:
«Их можно сравнить с атаками на НПЗ. Это террор по большому счету — попытки запугать людей».
Он также напомнил о минировании и взрывах домов в 1999 году:
«Зачем нужно было это делать? Чтобы каждый человек, который живет в таких же пятиэтажках, думал: "И со мной такое может случиться". Здесь то же самое — удары по центрам продажи товаров. Это касается если не каждого, то очень многих. Чтобы люди подумали: "Атаковали склад, он горит, что-то мне не привезут, чем-то я рискую — пусть не жизнью, но благосостоянием"».
Это типичная тактика террористов, отмечает эксперт:
«Чтобы люди испугались, возмутились и потребовали мира с Украиной на любых условиях. Этого не произойдет, естественно. Но противник пытается склонить людей к этому, закошмарить рядового обывателя. И для этого атакует то, что для этого обывателя может быть важно».
Конечно, налеты на логистические пункты маркетплейсов могут иметь экономические последствия, не исключает Дмитрий Журавлев:
«Это весьма вероятно может случиться. Ведь российские предприниматели исторически на всякую опасность отвечали повышением цен. В этом их винить трудно. Сама жизнь, к сожалению, заставляет их так делать».
14:23:24 22-07-2026
Сомнительное запугивание!?...
чё-то мудрят с объяснениями...
14:29:05 22-07-2026
Чтобы люди испугались, возмутились и потребовали - вот тут вааще смишно...
14:34:13 22-07-2026
Таких экспертов
за руку да в музей
14:47:20 22-07-2026
Горевать по поводу Ягодок не буду, из-за них лишен возможности покупать в магазинах.
15:20:58 22-07-2026
Гость (14:47:20 22-07-2026) Горевать по поводу Ягодок не буду, из-за них лишен возможнос... А из-за наличия бензина, лишен возможности ездить на ишаке.
15:21:39 22-07-2026
Гость (14:47:20 22-07-2026) Горевать по поводу Ягодок не буду, из-за них лишен возможнос... А кто запрещает?
17:05:49 22-07-2026
Гость (15:21:39 22-07-2026) А кто запрещает? ...
Жена наверное
16:40:05 22-07-2026
«Мираторг» сообщил о серии атак на производственные объекты в Брянской области.
17:01:06 22-07-2026
Мы бьем басурманов, а нас то за что?
17:18:02 22-07-2026
Это им за слезы разорившихся предпринимателей?
21:40:52 22-07-2026
Гость (17:18:02 22-07-2026) Это им за слезы разорившихся предпринимателей?... Киоск в ТЦ схлопнулся? Так предпримите что-нибудь? Предприниматель от какого слова-предпринять? Пока в 3 цены продавали те же шмотки считали себя коммерсилами и бузинэсмЭнами))) Так бывает, Се ля ви она такая.
11:20:14 23-07-2026
гость (21:40:52 22-07-2026) Киоск в ТЦ схлопнулся? Так предпримите что-нибудь? Предприни...
производственников уважаю, а этих всех барыг и перепродавал на реальную и полезную работу!