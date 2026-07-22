Политолог в беседе с amic.ru сравнил атаки на маркетплейсы с минированием жилых домов в 1999 году

22 июля 2026, 14:19, ИА Амител

Компания Wildberries / Фото: amic.ru

Атаками беспилотников на логистические центры Wildberries в российских регионах Киев преследует цель оказать психологическое воздействие на граждан страны, а также попытаться вызвать негативные экономические последствия. Об этом в беседе с amic.ru сообщил политолог, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев.

Украинские беспилотники нанесли удары по складам Wildberries в Краснодаре и Ставрополе в ночь на 22 июля. В результате падения обломков беспилотников на территорию складского комплекса в Краснодаре вспыхнул пожар, пострадали десять человек. Два фрагмента дрона попали в два многоквартирных и два частных дома, к счастью, обошлось без жертв, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. Еще один склад вспыхнул после ударов БПЛА в городе Невинномысске Ставропольского края. За медицинской помощью обратились пять человек, заявил губернатор региона Владимир Владимиров.



Деятельность этих логистических комплексов в Краснодаре и Невинномысске приостановлена. Глава Wildberries Татьяна Ким сообщила, что вместе с профильными службами ведется "работа по устранению последствий".



Ранее, в ночь на 18 июля, БПЛА ударили по логистическим пунктам маркетплейса в Московской и Тамбовской областях. В результате налетов семь человек погибли, несколько десятков были ранены.Дмитрий Журавлев подчеркнул, что все эти прилеты являются ничем иным, как атакой на людей:

«Их можно сравнить с атаками на НПЗ. Это террор по большому счету — попытки запугать людей».

Он также напомнил о минировании и взрывах домов в 1999 году:

«Зачем нужно было это делать? Чтобы каждый человек, который живет в таких же пятиэтажках, думал: "И со мной такое может случиться". Здесь то же самое — удары по центрам продажи товаров. Это касается если не каждого, то очень многих. Чтобы люди подумали: "Атаковали склад, он горит, что-то мне не привезут, чем-то я рискую — пусть не жизнью, но благосостоянием"».

Это типичная тактика террористов, отмечает эксперт:

«Чтобы люди испугались, возмутились и потребовали мира с Украиной на любых условиях. Этого не произойдет, естественно. Но противник пытается склонить людей к этому, закошмарить рядового обывателя. И для этого атакует то, что для этого обывателя может быть важно».

Конечно, налеты на логистические пункты маркетплейсов могут иметь экономические последствия, не исключает Дмитрий Журавлев: