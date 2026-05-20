Минфин предложил ужесточить условия семейной ипотеки
С 1 июля ее хотят сделать дороже для родителей, не состоящих в браке
20 мая 2026, 09:00, ИА Амител
В Минфине рассматривается вариант ужесточения семейной ипотеки, пишет "Коммерсант".
По информации "Московской перспективы", с 1 июля ее хотят сделать дороже для родителей, не состоящих в браке. Это следует из письма главы Минстроя Никиты Стасишина правительству.
Сейчас Минфин обсуждает повышение ставки по льготным кредитам в случае, если второй родитель оформит новую ипотеку, а также если заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком.
Отмечается, что речь идет в том числе об ипотеках, которые были оформлены после февраля этого года. С 1 февраля действует ограничение — одна ипотека на одну семью, тогда как ранее льготный кредит мог оформить каждый из супругов.
Минстрой инициативу одобрил, при этом ведомство считает, что нововведения не должны касаться уже выданных кредитов. Пока неизвестно, как именно изменится ставка. Источник "Московской перспективы" сообщил, что речь идет о ставке 8–9% (рыночная ипотека сейчас 17–19%).
09:06:46 20-05-2026
конечно нужно ужесточать.
в случаи чего индусов и афганцев завезете.
а что останется - можно кнр в обеспечение заложить.
09:14:31 20-05-2026
Гость (09:06:46 20-05-2026) конечно нужно ужесточать.в случаи чего индусов и афганце... текст читали?
5 строчек - могли би осилить.
"если второй родитель оформит новую ипотеку, а также если заемщик не состоит в браке и не зарегистрирован по одному адресу с ребенком"
09:23:12 20-05-2026
звучит примерно также, как скидка на сто в пм авто, 30го числа не четного месяца, в високосных год
09:26:05 20-05-2026
Что это за молодые родители которые по две ипотеки берут? Сколько таких случаев в стране вообще?