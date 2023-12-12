Минфин США ввел санкции против 23 россиян и более чем 200 компаний

Теперь под ограничениями оказались компании из РФ, Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании и с Мальдивских островов

12 декабря 2023, 23:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

США расширили список санкций в отношении России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на американское Министерство финансов, в нем оказалось свыше 200 компаний.

12 декабря Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Как отмечает агентство, к его визиту ведомство также добавило в перечень 23 физических лица и три морских судна.

Так, теперь под ограничениями оказались компании из РФ, Китая, Турции, ОАЭ, Великобритании и с Мальдивских островов. Они работают в промышленном, финансовом, горнодобывающем и девелоперском секторах.

Среди них значатся Пермский пороховой завод, Энгельсское приборостроительное объединение "Сигнал", Чукотская горно-геологическая компания, Новосибирский патронный завод и другие. Также в списке есть средства массовой информации.