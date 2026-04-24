Законодательная база для "мужского декрета" уже существует — теперь важно формировать общественное восприятие такой модели семьи

24 апреля 2026, 16:45, ИА Амител

Мужчина в декрете / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Исследование Superjob показало, что каждый второй мужчина в России готов уйти в декретный отпуск вместо жены. Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина назвала эту тенденцию позитивной в беседе с "Газетой.ru". По ее мнению, стремление мужчин сидеть в декрете говорит о положительных изменениях в обществе.

«Это, безусловно, хорошая тенденция. Закон давно позволяет мужчинам ухаживать за ребенком и получать выплаты, составляющие 40% от зарплаты. Как правило, семьи сами решают, кто из родителей будет в декрете. Если у жены зарплата выше, а у мужа ниже, то мужчине лучше остаться дома, а женщине продолжить работать. На воспитание ребенка нужны деньги», — пояснила депутат.

Останина также отметила, что участие обоих родителей в воспитании ребенка важно для его развития.

Мы давно говорим об ответственном отцовстве. Это означает, что современные мужчины проявляют к уходу за маленькими детьми столько же теплоты и нежности, сколько и женщины. Ребенок нуждается в маме и папе, и воспитание в полной семье помогает ему быстрее социализироваться. Эта тенденция свидетельствует о том, что наше общество становится здоровее, сказала она.

Парламентарий также выразила обеспокоенность тем, что некоторые женщины хотят рожать без участия мужчин, используя процедуру ЭКО.