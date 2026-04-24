В Госдуме прокомментировали желание российских мужчин сидеть в декрете
Законодательная база для "мужского декрета" уже существует — теперь важно формировать общественное восприятие такой модели семьи
24 апреля 2026, 16:45, ИА Амител
Исследование Superjob показало, что каждый второй мужчина в России готов уйти в декретный отпуск вместо жены. Глава думского комитета по защите семьи Нина Останина назвала эту тенденцию позитивной в беседе с "Газетой.ru". По ее мнению, стремление мужчин сидеть в декрете говорит о положительных изменениях в обществе.
«Это, безусловно, хорошая тенденция. Закон давно позволяет мужчинам ухаживать за ребенком и получать выплаты, составляющие 40% от зарплаты. Как правило, семьи сами решают, кто из родителей будет в декрете. Если у жены зарплата выше, а у мужа ниже, то мужчине лучше остаться дома, а женщине продолжить работать. На воспитание ребенка нужны деньги», — пояснила депутат.
Останина также отметила, что участие обоих родителей в воспитании ребенка важно для его развития.
Мы давно говорим об ответственном отцовстве. Это означает, что современные мужчины проявляют к уходу за маленькими детьми столько же теплоты и нежности, сколько и женщины. Ребенок нуждается в маме и папе, и воспитание в полной семье помогает ему быстрее социализироваться. Эта тенденция свидетельствует о том, что наше общество становится здоровее, сказала она.
Парламентарий также выразила обеспокоенность тем, что некоторые женщины хотят рожать без участия мужчин, используя процедуру ЭКО.
«Меня очень тревожит, что 51% женщин не хотят видеть в мужчинах мужчин и предпочитают рожать без замужества, сразу воспитывая ребенка самостоятельно. То, что каждый второй мужчина готов сидеть в декрете, говорит о значительных изменениях в нашем обществе. Надеюсь, что мужчины осознают важность общения с ребенком и финансовой поддержки семьи, особенно в случае разлада между родителями», — заключила Останина.
16:48:58 24-04-2026
Останина пытается обелить подмоченную репутацию?
18:58:08 24-04-2026
20:51:51 24-04-2026
Думают, что там "сидят", по словосочетанию "сидеть в декрете"))))))))))))
11:21:43 25-04-2026
гость (20:51:51 24-04-2026) Думают, что там "сидят", по словосочетанию "сидеть в декрете... Рожать тренируются. Лимониалы.
21:11:04 27-04-2026
Люди, вы ку- ку? это просто выплаты БОЛЬШЕ. На третий день муж так же пашет за свою " большую зарплату"