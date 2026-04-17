В Госдуме решили взяться за соло-мам, которые рожают мужчин с "отсутствием воли и стержня"
Дети, выросшие без отцов, в дальнейшем могут воспроизводить модель неполной семьи
17 апреля 2026, 09:46, ИА Амител
Распространение соло-материнства в России требует внимания законодателей, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с НСН.
По ее словам, в стране уже фиксируются последствия воспитания детей в неполных семьях.
«Мы сейчас даже заказали научные исследования о влиянии отцовства на воспитание детей. У нас есть понимание, что если ребенок воспитывается только мамой, это скажется впоследствии на его социализации. Мы уже ощущаем плоды женского воспитания в образовательных организациях. Потом у нас есть эти женственные мужчины с феминистским налетом. Кроме того, отсутствие воли, стержня — это все результат женского воспитания», — заявила депутат.
Она также считает, что дети, выросшие без отцов, в дальнейшем могут воспроизводить модель неполной семьи. Останина обратила внимание на то, что при этом одинокие мужчины в России не могут воспользоваться услугой суррогатного материнства.
«Если есть тенденция, то законодатели должны обратить на это серьезное внимание», — подчеркнула парламентарий.
Кроме того, она посоветовала женщинам, разочаровавшимся в мужчинах, обратить внимание на участников специальной военной операции. По ее мнению, "как раз в зоне проведения спецоперации находятся настоящие мужчины", и женщинам стоит искать возможность поддерживать с ними контакт и ждать их возвращения.
Рождение детей с помощью ЭКО без участия отца депутат назвала "отступлением от традиций" и сообщила о намерении обратиться в Минздрав для обсуждения этой темы на основе статистических данных.
Напомним, 1 апреля в Белокурихе в семье Тырышкиных родился десятый ребенок. Мальчика назвали Николаем. Малыш появился на свет в один день со своим старшим братом, но с разницей в несколько лет.
09:52:47 17-04-2026
какая чушь
10:17:02 17-04-2026
Гость (09:52:47 17-04-2026) какая чушь... Да это не чушь к сожалению, а правда. А вам таким мамашкам конечно это будет чушь, надо же как-то свою бесполезность прикрыть
11:11:06 17-04-2026
Гость (09:52:47 17-04-2026) какая чушь... вот именно: кого она сама воспитала? убийцу сына...
10:00:39 17-04-2026
Институт семьи разрушен. 80% разводов, 80% подача заявлений на развод - женщина. Если бы были сдерживающие факторы как порицание в обществе или религия, то процент был бы значительно ниже. Но так как пустили в страну западную пропоганду жизни, получите и распишитесь. Культуру и мораль нужно воспитывать с детства. Весь маркетинг заточен на женщину, купи, потрать, красивая жизнь, Дубаи, шопинги, хренопинги... Один мужик тебя не прокормит, а вот 10 мужиков по 1 млн рублей в месяц это уже хоть что-то, пока она ждешь олигарха.... Такая жизнь, такая жизнь... Деток жалко.
10:38:53 17-04-2026
Гость (10:00:39 17-04-2026) Институт семьи разрушен. 80% разводов, 80% подача заявлений ... По стандартной схеме движ щас: демо режим-ребенок-алименты
20:41:52 17-04-2026
Гость (10:38:53 17-04-2026) По стандартной схеме движ щас: демо режим-ребенок-алименты... Так че папки-то не забирают детачек? Заодно бы тиснули пару статеек, как модно шиковать по дубаям и содержать ребёнка на алименты в половину прожиточного минимума 😁 Ах да, им это не нужно, равно как и дети.
11:44:32 17-04-2026
Гость (10:00:39 17-04-2026) Институт семьи разрушен. 80% разводов, 80% подача заявлений ... Всё в точку. К сожалению можно сказать, что поставленные известно_кем цели практически достигнуты.
Интересно было бы провести всестороннюю оценку минусаторов - прежде всего: с какими из утверждений они не согласны.. или со всеми?
11:56:08 17-04-2026
Гость (10:00:39 17-04-2026) Институт семьи разрушен. 80% разводов, 80% подача заявлений ... опять женщина виновата, кто бы сомневался
а может потому что надоело на себе алкаша, абьюзера, лентяя тянуть? или мамкину корзиночку инфантила?
поэтому и подают на развод, что сейчас за это никто не порицает. привыкли, что раньше быть разведенной-позорно, поэтому и пили, били, из дома пропивали спокойно. позорно не мужиком быть, в семью не вкладываться, позорно все на женщину сваливать
12:32:21 17-04-2026
Гость (11:56:08 17-04-2026) опять женщина виновата, кто бы сомневалсяа может потому ... Не женщина, причин не мало и в двух словах нет смысла пояснять..
00:09:35 18-04-2026
Гость (11:56:08 17-04-2026) опять женщина виновата, кто бы сомневалсяа может потому ... А вот за корзиночку-инфантила обидно было…
17:49:08 14-05-2026
Гость (10:00:39 17-04-2026) Институт семьи разрушен. 80% разводов, 80% подача заявлений ... Че за бред, как будто женщина просто так подаст на развод. Может для начала МУЖЧИН воспитывать страна начнет, чтобы с ними женщинам не приходилось разводиться? Или надо терпеть лудоманов, алкоголиков и наркоманов и прочую шушеру до победного?
10:04:13 17-04-2026
Мужчина и женщина больше не дополняют друг друга.
Меня конечно не спрашивали, но по мне так это Катастрофа!
10:05:41 17-04-2026
Стерилизовать будут что-ли?
Или к прерыванию по медицинским показаниям добавят прерывание по патриотическим показаниям?
10:21:15 17-04-2026
Гость (10:05:41 17-04-2026) Стерилизовать будут что-ли?Или к прерыванию по медицинск... Так была уже инициатива, помнится. От Мизулиной-старшей. Типа запретить детям матерей-одиночек обучаться в вузах и все такое. Ну тогда все, видимо, знатно прифигели и быстренько это дело задвинули и замяли. Ну а сейчас - пожалуйста, любое людоедство можно протащить.
10:07:28 17-04-2026
А отсутствие воли и стержня - это нежелание воевать и бить жену и детей? А минусы будут? Ну и если серьезно, то а) По себе людей не судят. Ежели ты сама воспитала убийцу, то это отнюдь не значит, что у всех дети бракованные. б) Ну да, ну да. Ветеран с ПТСР и кучей других проблем точно-точно будет отличным мужем и отцом?.. в) Так-то у нас аборты практически запрещены, да и на постнатальный аборт УК смотрит почему-то косо. Что она предлагает делать мамам, которые в один прекрасный день проснулись, вдруг став "соло"? г) А вообще отлично. Мало того, что женщина должна, по мнению наших типа патриархалов сама заработать себе подушку на декрет, сама потом зарабатывать на ребенка и вообще - воспитание и выращивание детей это, как известно "бабская хоботня", так теперь ей предлагается в обязательном порядке навесить на шею еще и "патриарха" с его загонами. Отлично. Резюмируя - ох не демография там наверху нужна, не демография. Надо, чтобы баба сидела босая, простоволосая и не отсвечивала. Собственно, этот шедевр как раз все и показывает.
11:50:02 17-04-2026
Гость (10:07:28 17-04-2026) А отсутствие воли и стержня - это нежелание воевать и бить ж... Видно, что комментарий писала женщина, но здесь я с ней согласен полностью... и дело здесь не в феминизме. Просто мужчины вывелись... остались в лучшем случае мужчинки.. и то если повезёт... а так - инкубаторские изнеженные мальчики.. хотя это не их вина - просто систему отстроили так, чтобы мужчин не выростало...
10:12:24 17-04-2026
Королевство кривых зеркал.
10:36:28 17-04-2026
Гость (10:12:24 17-04-2026) Королевство кривых зеркал.... Про королевство согласен. С феодалами. С дефективными и кривыми...
10:15:56 17-04-2026
Ну так то они правы, мама одна не в состоянии воспитать из пацана нормального мужчину, а девку вырастит бесполезной меркантильной куклой, что уже наглядно проявляется везде.
Правда как они это собрались решать - непонятно.
10:24:23 17-04-2026
Гость (10:15:56 17-04-2026) Ну так то они правы, мама одна не в состоянии воспитать из п... А у нас, простите, отцы вообще какое-то участие в воспитании принимают, или для получения отличного результата достаточно присутствия штанов на дивине?.. Это раз. И два - а небесполезная кукла должна быть какой? Послушной и отдающей все свои силы на ваше обслуживание? Или как? В чем, простите, бесполезность-то? Женщина в одно лицо тянет и воспитывает детей, работает. Какая от нее еще вам польза нужна? Вас обиходить? Вы инвалид?
12:43:31 17-04-2026
Гость (10:24:23 17-04-2026) А у нас, простите, отцы вообще какое-то участие в воспитании... Да ничего она не тянет и не воспитывает, т.к. не способна. Выращивает бесполезных, не приспособленных к жизни людишек. Орать только способна и ныть, что все мужики плохие, что вы тут и наглядно демонстрируете, даже тут умудрились свою истерику закатить.
13:10:16 17-04-2026
Гость (12:43:31 17-04-2026) Да ничего она не тянет и не воспитывает, т.к. не способна. В... не способна? чем обоснуешь?
долгами по алиментам? количеством брошенных детей, матерей -одиночек?
на родительских собраниях сплошь отцы-молодцы,ага
13:17:43 17-04-2026
Гость (12:43:31 17-04-2026) Да ничего она не тянет и не воспитывает, т.к. не способна. В... Ну да, конечно. Не способна. Как обычно, живет за ваш счет. На 25% (в лучшем случае) в виде алиметнов от вашей зп покупает шубы, туры на Мальдивы для себя и любовника и золотые унитазы. А вы на оставшиеся 75% еды себе купить не можете, ибо не хватает) И ведь это все уживается в одной голове.
11:10:38 17-04-2026
Гость (10:15:56 17-04-2026) Ну так то они правы, мама одна не в состоянии воспитать из п... Вот просто интересно. После отечественной у нас матерей одиночек было много. Воспитали и войнов и покорителей космоса, а сейчас видите ли не могут. Может в головах у дам, что то не так?
11:50:44 17-04-2026
ВВП (11:10:38 17-04-2026) Вот просто интересно. После отечественной у нас матерей один... А "войны", простите, это кто? И да, если вам что-то не нравится в головах у женщин - так воспитывайте своих детей сами, кто мешает?
11:59:36 17-04-2026
ВВП (11:10:38 17-04-2026) Вот просто интересно. После отечественной у нас матерей один... конечно у дам. снова женщина везде и во всем виноватая.
может на себя посмотрите. бабье в штанах-драться с детьми и женщинами тоже мать научила?
12:17:08 17-04-2026
ВВП (11:10:38 17-04-2026) Вот просто интересно. После отечественной у нас матерей один...
У таких детей были отцы-герои, и потом были ветераны-наставники в соседях, тренерах, учителях. Люди были другие и общество в целом было другое. Сравнение некорректно
10:22:19 17-04-2026
Это они еще на наши денежки научное исследование заказали.....
После Войны 1941-1945гг как раз и ростили детей бабушки с мамами и ничего выросли не "бесхребетные"
Такая чушь, иногда лучше молчать
10:25:07 17-04-2026
кстати, фаллоимитаторы надо запретить.
за нелегальное использование - срок давать.
при Франко так было, с контрацептивами. и нормально с демографией у них было. потом Франко того, и сейчас у них СКР и 1,1 не набирается, меньше только у 404 - 0,7
10:59:56 17-04-2026
Мусик (10:25:07 17-04-2026) кстати, фаллоимитаторы надо запретить.за нелегальное исп... А СКР это как расшифровывается?
14:17:45 17-04-2026
Мусик (10:25:07 17-04-2026) кстати, фаллоимитаторы надо запретить.за нелегальное исп... Вы не родственник Милонова?
14:41:07 17-04-2026
Гость (14:17:45 17-04-2026) Вы не родственник Милонова?... Брат по разуму. Вернее, по его отсутствию.
20:24:11 17-04-2026
Мусик (10:25:07 17-04-2026) кстати, фаллоимитаторы надо запретить.за нелегальное исп... так не пользуйся, кто тебя заставляет то?
10:27:11 17-04-2026
Нужно устранить первопричины, а не следствия. А вообще, когда с настоящими проблемами бороться не получается, то лезут в семью и личные границы. Надо же чем-то себя занят за налоги. Реальных проблем сил то не хватает решать.
10:29:28 17-04-2026
Предлагаю женщин, подавших на развод, при наличии ребенка от законного мужа, перед судебным заседанием назначать судебную психиатрическую медицинскую проверку головы. А то вдруг кукухой поехала, а вы ей еще и ребенка оставляете.
10:45:20 17-04-2026
Гость (10:29:28 17-04-2026) Предлагаю женщин, подавших на развод, при наличии ребенка от... Какой грозный вояка. Предлагаю детей оставлять отцам. Но при этом строго следить, чтобы такой отец не скидывал этого ребенки ни на свою мать, ни на каких еще родственниц и приятельниц женского пола. А воспитывал и обеспечивал бы строго сам. Сам бы записывал и водил в садик и школу, сам бы сидел на больничных, сам бы водил по секциям и покупал одежду, сам бы ребенку готовил и т.д. и т.п. Детей, правда, немного жаль, но тут уж как получится. Будет такой... неестественный отбор. А ежели ребеночек помрет при вашем уходе - велкам на нары. И да, месье в курсе, что все дети, рожденные в браке, автоматом записываются на отца? Так-то на развод можно и не подавать, просто женщина от вас уйдет. И да, на алименты тоже можно подать, не разводясь)
10:41:52 17-04-2026
Точно, лучше держать при себе негодного мужика, не способного ни на что, пьющего дегенерата, чем растить ребенка одной. Когда жена способна зарабатывать больше, чем муж, и делать лучше, чем муж, зачем он такой нужен? И да, записать ребенка на секции, дать ему хорошее образование, заниматься ребенком - это все что нужно, и чтобы перед глазами у него не было убогого т.н. "бати".
10:55:21 17-04-2026
Иванна (10:41:52 17-04-2026) Точно, лучше держать при себе негодного мужика, не способног... Когда замуж выходила, ваш мужчина был пьющим дегенератом, который мало зарабатывал и был профессиональным бездельником? Я не понимаю, если вы изначально выбрали такого себе мужчину, то может проблема в вас? А если он стал в браке таким, то у меня сразу вопрос из-за чего? Это не зрелая позиция жертвы показывать пальцем и говорить, что кто-то плохой. Вот если бы вы сказали: " я совершила ошибку в молодости по глупости выбрала не того человека тк не было достаточного опыта и тд. это моя ошибка и я ее признала, поэтому я все сделаю чтобы больше в моей жизни такого не случилось". Это была бы позиция зрелого человека и зрелой личности.
11:36:57 17-04-2026
Гость (10:55:21 17-04-2026) Когда замуж выходила, ваш мужчина был пьющим дегенератом, ко... Ага, девочка никогда ни в чем не виновата))
11:39:11 17-04-2026
Проблема в том что до "замужа" сыночек-корзиночек в ежовых рукавицах держат матери, а потом они выпархивают из гнезда и это счастье ложится на плечи жены.... а ей как бы двоих воспитывать - ну такое... Проще самой себя обеспечивать и ребенка ростить ни на кого не надеясь
11:59:13 17-04-2026
Гость (10:55:21 17-04-2026) Когда замуж выходила, ваш мужчина был пьющим дегенератом, ко... Ну то есть девочка должна выходить взамуж как можно раньше, желательно за того, с кем начала встречаться первый раз. Но при этом обладать опытом сорокалетней, чтобы с полпинка вычислить того, кто будет неподходящим мужем? Или как это должно работать? Это помимо того, что обычно психопаты и абьюзеры отлично маскируются и расчехляются в полной мере тогда, когда женщина оказывается в уязвимом положении. Например, беременная. И да, даже если даже женщина ошиблась и выбрала не того - ей что, назад пути нет? Обязана вечно тащить это дело на себе?.. Я не очень понимаю суть ваших претензий. Ну ошиблась, виновата, дальше-то что? Нельзя развестись или что?
12:35:43 17-04-2026
Гость (11:59:13 17-04-2026) Ну то есть девочка должна выходить взамуж как можно раньше, ... ну и наступайте на одни и те же грабли дальше. С таким мышлением как у вас и второй и третий муж будет плохим.
14:13:25 17-04-2026
Гость (12:35:43 17-04-2026) ну и наступайте на одни и те же грабли дальше. С таким мышле... То есть надо терпеть первого неудачного?) Ибо святые штаны в доме, далее по списку? Увы вам, те времена, когда "хоть плохонький, но свой" давно закончились. А мужчины все понять не могут, что не так и почему их не хотят обслуживать за писечку.
21:39:43 17-04-2026
Гость (14:13:25 17-04-2026) То есть надо терпеть первого неудачного?) Ибо святые штаны в... Переоцениваете вы себя. Ничего не умеете и не хотите делать по дому. Да кому вы нужны такие? А гонору...
09:17:25 18-04-2026
Гость (21:39:43 17-04-2026) Переоцениваете вы себя. Ничего не умеете и не хотите делать ... Все может быть. Ну так "мы" и не орем, что-де все пропало, а спокойно живем своею жизнью - кто с детьми, кто без. И все у нас ок. Это ж вам неймется и это вы орете, как все плохо. Не подскажете, с чего бы это? Обслуживающий персонал вдруг стал недоступен? Айяйяй... Вон, даже на гос. уровне возбудились, как бы фарш назад провернуть.
12:02:43 17-04-2026
Гость (10:55:21 17-04-2026) Когда замуж выходила, ваш мужчина был пьющим дегенератом, ко... правильно! 80 процентов разводов= 80 процентов недоделанных мужиков
12:12:35 17-04-2026
Гость (12:02:43 17-04-2026) правильно! 80 процентов разводов= 80 процентов недоделанных ... копейки в меня не вложила, а уже какие то претензии вытавляешь
12:45:13 17-04-2026
Гость (12:12:35 17-04-2026) копейки в меня не вложила, а уже какие то претензии вытавляе... ты не банк, чтоб тебя вкладывать. выхлоп нулевой
12:44:49 17-04-2026
Гость (12:02:43 17-04-2026) правильно! 80 процентов разводов= 80 процентов недоделанных ... Неверно, 80% абсолютно негодных пустых бабцов
11:58:45 17-04-2026
Иванна (10:41:52 17-04-2026) Точно, лучше держать при себе негодного мужика, не способног... Согласен, но это вы сами такого выбрали или вы его по лотереи выиграли, или на сдачу вам дали?? Кого винить надо?
12:14:08 17-04-2026
ВВП (11:58:45 17-04-2026) Согласен, но это вы сами такого выбрали или вы его по лотере... А на вас этикеток нет с описанием достоинств и недостатков. Чтобы пристоится и лежать на диване, мужик давно стал хитрым, расчетливым и брехливым. Но только до свадьбы, на второй день лезет уже всё г...
Потому и посылают их всё чаще . И отстаньте от женщин. Зарабойте на роботов, пусть они вам прослуживают.
12:46:31 17-04-2026
гость (12:14:08 17-04-2026) А на вас этикеток нет с описанием достоинств и недостатков. ... Человека видно сразу, и если вы не можете его распознать - то тут проблема только в вас, у вас всегда все будут виноваты в ваших проблемах, вы другое даже просто понять не в состоянии.
13:05:23 17-04-2026
Гость (12:46:31 17-04-2026) Человека видно сразу, и если вы не можете его распознать - т... не врите, не видно сразу
вы пыль в глаза пускаете, в уши льете, как с вами жить хорошо. а потом женщина в декрет идет- и полностью от вас зависима становится, и вот тогда вы и распускаетесь в полной мере-с ребенком заниматься -нет, вам лучше по гаражам, пивнухам с дружками, на работе посидеть подольше-пусть она там пырхается.денег дать-три копейки под роспись(сама виновата же, мы помним, что подушку безопасности не скопила).больничные-женщина, школа, садик, уроки, быт-женщина. вот и посылаетесь вы в пешее эротическое,бытовые инвалиды, свекровкины дитятки. потому что в браке всем должно быть лучше,чем вне его. иначе зачем он такой нужен
13:19:52 17-04-2026
Гость (12:46:31 17-04-2026) Человека видно сразу, и если вы не можете его распознать - т... Так это ж в обе стороны работает, нет) Или как обычно - мужчина не видит, кого выбирает?.. А потом сидит тут и плачет о том, что женщины ни на что не годны.
14:22:40 17-04-2026
Гость (12:46:31 17-04-2026) Человека видно сразу, и если вы не можете его распознать - т... Старшему поколению видно, которое воспитано на литературе и кино, где все отрицательные типажи отыграны и разжеваны.
Новые поколения смотрели сначали Дом-2, потом вообще тик-токи, вот и не понимают они нифига в людях, выбирают кого нижний мозг прикажет.
14:37:27 17-04-2026
Гость (14:22:40 17-04-2026) Старшему поколению видно, которое воспитано на литературе и ... Это все так, но это же девочки придумали фразу что Девочки любят плохих мальчиков. Ну дак а что скулите то тогда потом, вы прекрасно видите что он плохой, но вы ложитесь под него и детей от него рожаете, а потом скулите, спасите-помогите, он меня бьет, изменяет. Вы сами таких выбираете.
17:37:06 17-04-2026
Гость (14:37:27 17-04-2026) Это все так, но это же девочки придумали фразу что Девочки л... Это вообще прикол лютый, с наркоманом - зато весело ей, а нормальный - скучно ск
14:43:55 17-04-2026
Гость (14:22:40 17-04-2026) Старшему поколению видно, которое воспитано на литературе и ... старшее поколение было воспитано терпеть.
жили и маялись с нелюбимыми, "ради детей","куда я разведеная пойду, кому сдамся" и далее по списку. с детства девочке внушали-не замужем-неполноценная, старая дева. на том и держались несчастливые браки
развод перестал быть позором,и это правильно. от этого проиграет только тот мужчина, кто считает, что семья-женская работа. сейчас семья-это равноценный вклад в быт, воспитание детей обоих родителей. не в женщине корень проблемы,а в мужчине, чье инфантильное , похабное, безответственное отношение к женщине разрушает семью
14:48:49 17-04-2026
Гость (14:22:40 17-04-2026) Старшему поколению видно, которое воспитано на литературе и ... О да. То-то как посмотришь на это старшее поколение, так и видишь - работает мать, тянет на себе двух детей и мужа-алкаша. А он может только пить да деньги тянуть. Зато не одна, чо. Есть чем гордиться. И вот нафига нынешнему поколению такое щастье, не подскажете? Воспитанное на правильных фильмах и книгах. Для мужиков правильных, где женщина должна радоваться любым штанам, лишь бы были.
15:19:31 17-04-2026
Гость (14:48:49 17-04-2026) работает мать, тянет на себе двух детей и мужа-алкаша... Это что-то из легенд или сериалов, не бывает таких персонажей в жизни. Я ни разу не видел. Зато в моем круге знаю четверых мужиков, у которых жены вообще не работают, дома сидят, и не у всех дети.
15:52:00 17-04-2026
Гость (15:19:31 17-04-2026) Это что-то из легенд или сериалов, не бывает таких персонаже... я в такой жила, мечтала, чтобы мать с отцом развелась
16:17:23 17-04-2026
Гость (15:52:00 17-04-2026) я в такой жила, мечтала, чтобы мать с отцом развелась... Ну вот в новости о том и речь, что дети изх несчастливых семей повторяют опыт родителей.
Только это нельзя победить, просто обвинив какую-то из сторон, пусть даже обе.
16:37:37 17-04-2026
Гость (15:19:31 17-04-2026) Это что-то из легенд или сериалов, не бывает таких персонаже... Ага. "У меня такая же нога, и она не болит". Классика. Ну вот у одноклассницы в подъезде такая жила. Там и дети... Одного с трудом в первый класс взяли, ибо никто и никогда им не занимался - мать работает, отец пьет. Может, он и не уо был, просто запущенный. Потому что мать не только детей, еще и их отца должна была содержать.
14:34:57 17-04-2026
Гость (12:46:31 17-04-2026) Человека видно сразу, и если вы не можете его распознать - т... покажите мне пальцем на будущего Путина,или Дурова,ну или будущего губернатора хотя бы
05:48:01 18-04-2026
гость (12:14:08 17-04-2026) А на вас этикеток нет с описанием достоинств и недостатков. ... Да к вам никто и не приставал. Будущее за роботессами )) Принцеждалки в пролёте
12:40:11 17-04-2026
Иванна (10:41:52 17-04-2026) Точно, лучше держать при себе негодного мужика, не способног... Кто тебя заставлял насильно под него ложиться и ноги раздвигать ? Или он от общения с тобой стал пьющим, негодным и т.п ? И это опять же с твоих слов, а на деле он абсолютно нормальный, просто вы маленько прих.... от своих хотелок мамашки.
12:51:04 17-04-2026
Гость (12:40:11 17-04-2026) Кто тебя заставлял насильно под него ложиться и ноги раздвиг... просто вы маленько прих.... от своих хотелок мамашки.
===
просто женщина знает себе цену,а вы по старинке считаете, что ей достаточно штанов в доме, даже убогих.
ничего не хотите делать, все вам женщина должна. вот и сидите одни,разведенные недоотцы, бывшие мужья.
17:40:25 17-04-2026
Гость (12:51:04 17-04-2026) просто вы маленько прих.... от своих хотелок мамашки.===... Да да, это же мужики вещают про пол ляма в месяц, и прочий базовый минимум
10:48:10 17-04-2026
гайки надо государству закрутить в этом вопросе
да так закрутить чтобы наказание молодым людям было в любом случае
избежать наказания можно было только прочным браком с более чем двумя детьми
остальных наказвать каторжными работами и принудительным браком
время сопли жевать кончилось
11:24:24 17-04-2026
Холмс (10:48:10 17-04-2026) гайки надо государству закрутить в этом вопроседа так за...
Такое время, что сарказм можно принять за руководство к действию
12:12:47 17-04-2026
с более чем двумя мужьями...
простите не сдержусь....
11:26:54 17-04-2026
Молодые в человейниках не плодятся как показывает современная жизнь. В этих человейниках всё больше бездетных эгоистов у которых на уме лишь понты, путешествия, кроссоверы, айфоны, псы в брендовом шмоте... Размножение сегодня для стареющей страны самое ключевое! Нужно экстренно обеспечивать бесплатным малоэтажным жильём молодых. Пусть для удешевления и ускорения постройки это будут даже стальные таунхаусы амбарного типа. Первый этаж - гараж, баня, ванна, гостиная. Второй таж - туалет, спальни. Обязательно с задним двориком. Технологии давно такое позволяют строить недорого за пару дней без бетона.
11:45:48 17-04-2026
Гость (11:26:54 17-04-2026) Молодые в человейниках не плодятся как показывает современна... Задумка хороша, но в условиях сложившихся капиталистических экономических реалий неосуществима. Увы.
12:04:00 17-04-2026
Гость (11:26:54 17-04-2026) Молодые в человейниках не плодятся как показывает современна... Хотите сказать на природе веселее размножаться, то на заднем дворике, то на сеновале. Одноэтажная америка с вами не согласна. Многодетная ода была когда мала сидела дома в 60-х. А один работающий папа мог заработать и на дом и на машину и на содержание семьи.
12:23:45 17-04-2026
ВВП (12:04:00 17-04-2026) Хотите сказать на природе веселее размножаться, то на заднем... Человейниеи это всегда стресс и рано или поздно гетто. Какое уж ткут размножение. А в Калифорнии 85% малоэтажное жильё.
11:37:15 17-04-2026
бездельникам заняться не чем?
11:48:11 17-04-2026
Испокон веков мать растила, отец воспитывал.
12:19:30 17-04-2026
Гость (11:48:11 17-04-2026) Испокон веков мать растила, отец воспитывал....
Ну так езжайте в деревню на натуральное хозяйство, рожайте по 10 детей, лечитесь травками и навозом, раз так испокон веков заповедано.
12:20:30 17-04-2026
Вообще нужно разрешить многожёнство. Ведь трём жёнам гораздо легче содержать мужа, чем одной!
12:23:41 17-04-2026
По опыту могу сказать. Девочка, которая выросла в полноценной семье и у нее был любящий папа и мама, а еще и братик или сетренка, она умеет с детства уважительно относится к мужчине. Девочка которая росла у мамы РСП по статистике повторит паттерн поведения мамы и тоже будет воспитывать ребенка одна, для нее это норма! Бабья яма - родовое проклятие. Я стараюсь проходить мимо таких женщин, они приносят беду.
12:42:54 17-04-2026
Гость (12:23:41 17-04-2026) По опыту могу сказать. Девочка, которая выросла в полноценно... она умеет с детства уважительно относится к мужчине.
===
это в обе стороны работает
,ни одна нормальная женщина не будет уважать дегенерата алкаша,борцуна с женщинами и детьми в автобусах
13:12:44 17-04-2026
Гость (12:23:41 17-04-2026) По опыту могу сказать. Девочка, которая выросла в полноценно... У нас оба сына выросли в полноценной семье, искал себе девушку выросшею только в полноценной семье. и когда его жена как то спросила - Если бы я росла только с мамой ты не взял бы меня замуж? Он сказал нет, даже бы дружить с тобой не стал.
13:26:46 17-04-2026
Гость (13:12:44 17-04-2026) У нас оба сына выросли в полноценной семье, искал себе девуш... Ну сказочник) А вообще за ширмой полноценной с виду семьи бывают порой скрыты скелеты ого-го...
13:43:46 17-04-2026
Гость (13:12:44 17-04-2026) У нас оба сына выросли в полноценной семье, искал себе девуш... А второй? Женился на пацане из полноценной семьи?
14:18:19 17-04-2026
Гость (13:43:46 17-04-2026) А второй? Женился на пацане из полноценной семьи?... Я кому то нахамил, что такие гадкие перлы выдаете?
14:20:53 17-04-2026
Гость (13:43:46 17-04-2026) А второй? Женился на пацане из полноценной семьи?... У вас фамилия должна быть двойная как у Панкратова-Черного, только Придурок-Конченный
14:17:34 17-04-2026
Гость (13:12:44 17-04-2026) У нас оба сына выросли в полноценной семье, искал себе девуш... не всякая полная семья-полноценная
14:42:18 17-04-2026
Гость (13:12:44 17-04-2026) У нас оба сына выросли в полноценной семье, искал себе девуш...
Полноценная семья - это мама+папа=7детей и родители говорят: "У нас семьЯ" или мама+папа=5детей и все они говорят: "Мы семьЯ".
15:03:51 17-04-2026
Гость (13:12:44 17-04-2026) У нас оба сына выросли в полноценной семье, искал себе девуш... Правильный подход! Воспитанные а неполной семье должны создавать семьи с себе подобными, а в полной – с такими же. Чтобы не было несправедливости, когда у жены одна мать или отец, ухаживает за своим одним в старости. А у мужа отец и мать, ей будет нагрузка в два раза больше, да ещё чужих.
11:05:12 18-04-2026
Гость (12:23:41 17-04-2026) По опыту могу сказать. Девочка, которая выросла в полноценно... Девочка у которой был ЛЮБЯЩИЙ папа: 1. Была избалована и обласкана с детства мужским вниманием, исполнением капризов и абсолютной защитой и поддержкой, соответственно, во взрослой жизни на меньшее от партнера она не будет готова. 2. Папа который ЛЮБИТ свою дочь, никогда не подпустит к ней муд*лу-нищеброда, папа в таких разбирается очень хорошо. 3. Если вам вдруг посчастливилось стать мужем такой девочки, подойдя с блеском по всем критериям, папа для нее останется мерилом мужчины навсегда и ни дай бог вам в течении супружеской жизни дать слабину, вы пойдете в пешее эротическое путешествие мгновенно. 4. Просто предложить писю и наличие штанов в доме такой девочке у вас, увы, не получиться, т.к. с самооценкой и в целом с психикой у такой девочки более чем все в порядке и как раз вы должны быть минимум принцем на белом коне. А девочки о которых вы говорите - их нужно искать в многодетных семьях или семьях религиозных фанатиков, в деструктивных семьях, где приемлемо эмоциональное и физическое насилие, девочке из такой семьи скажи теплое слово и она на край света за вами за это пойдет.
12:52:42 17-04-2026
мужик как вид вымирает, это факт.
дебаты вокруг тарелки салата на первом свидании -тому подтверждение измельчавшего мужского рода
13:05:48 17-04-2026
Тарелочниц много, а он один. Корону поправьте)
13:33:44 17-04-2026
Гость (13:05:48 17-04-2026) Тарелочниц много, а он один. Корону поправьте)... лежите в диванной ямке ровно
ваши гроши и пивное пузо заботят только вашу маму
14:17:17 17-04-2026
Гость (13:33:44 17-04-2026) лежите в диванной ямке ровноваши гроши и пивное пузо за... у меня мамы к сожалению нет, как и пивного пуза
14:45:34 17-04-2026
Гость (13:05:48 17-04-2026) Тарелочниц много, а он один. Корону поправьте)...
лучше с короной, чем вот с таким.. единственным
15:18:57 17-04-2026
Гость (14:45:34 17-04-2026) лучше с короной, чем вот с таким.. единственным... Не соглашусь с вами, если вы начинаете что-то произносить про мам, то вы должны понимать, что и у вас есть или была мама, и вы сами являетесь мамой или будете мамой. У вас не возникает раздвоения при этом? Кстати хороший психиатр может помочь составить мысли в порядок и успокоиться.
15:30:25 17-04-2026
Гость (15:18:57 17-04-2026) Не соглашусь с вами, если вы начинаете что-то произносить пр... кстати, про психиатров любят упоминать больные на голову люди
15:50:54 17-04-2026
Гость (15:18:57 17-04-2026) Не соглашусь с вами, если вы начинаете что-то произносить пр... если вы начинаете что-то произносить про психиатров и ставить диагнозы-у вас как минимум что то недолеченное по психиатрии
13:41:55 17-04-2026
Гость (12:52:42 17-04-2026) мужик как вид вымирает, это факт. дебаты вокруг тарелки ... Если женщина произносит словосочетание -Настоящий мужчина, то следующим словом будет - ДОЛЖЕН и ни как иначе.
19:06:15 19-04-2026
Гость (13:41:55 17-04-2026) Если женщина произносит словосочетание -Настоящий мужчина, т... Родился мужчиной. Всем помог. Ради всех пожил. Остался всем должен. Умер.
15:22:46 17-04-2026
Гость (12:52:42 17-04-2026) измельчавшего мужского рода ... зато женский род укрупнился
15:53:49 17-04-2026
Гость (15:22:46 17-04-2026) зато женский род укрупнился... какой-то детский сад
16:24:13 17-04-2026
Гость (15:53:49 17-04-2026) какой-то детский сад... Согласен, тупая шутка.
И женщины и мужчины сейчас стоят друг друга.
Наверное, стоит начать с того, чтобы перед отношениями просто сесть и обсудить, чего они ожидают от партнера. Договориться на берегу, как говорится.
13:02:52 23-04-2026
О чем можно с женщиной договориться?
Сейчас в данный момент она согласилась,а в следующем моменте она переступает договор,и мотивирует,что она же девушка,ей простительно.
19:41:55 17-04-2026
Гость (12:52:42 17-04-2026) мужик как вид вымирает, это факт. дебаты вокруг тарелки ... На первом и последующих свиданиях 100 на 0, а при разводе 50 на 50 норм, да? Даже если не имеешь отношения к имуществу никакого, но по закону же все, что стрематься то чаечке.
13:06:36 17-04-2026
когда на погостах под флагами упокоились большинство 2000-х годов рождения, госдума взялась за демографию
14:19:38 17-04-2026
Какие условия создало государство в плане создания семьи,такие результаты и имеем.Все эти коллизии -последствия нынешних сложившихся условий -экономических,моральных ,духовных и пр.В советское время не было подобной темы.
14:49:00 17-04-2026
Анемподист (14:19:38 17-04-2026) Какие условия создало государство в плане создания семьи,так... ну да. Только про асинхренов и говорили.
17:13:42 17-04-2026
Судя по комментариям данная проблема очень большая и недооцененная. Нормальные то семьи есть в природе? Если нет - или их крайне мало - это большая проблема. Простые решения - самые неправильные. Во многом здесь помогла бы церковь, которая веками поддерживает институт семьи. Только вот согласны ли комментаторы, что мужчина - это глава семьи и жена должна повиноваться мужу. Многие скажут - нет или выдвинут 33 условия, чтобы он был идеален (но идеальных мужчин в природе нет ), а ведь большинство комментаторов - православные. Так вы или примите это или не надо себя считать верующими.