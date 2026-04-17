В Госдуме решили взяться за соло-мам, которые рожают мужчин с "отсутствием воли и стержня"

Дети, выросшие без отцов, в дальнейшем могут воспроизводить модель неполной семьи

17 апреля 2026, 09:46, ИА Амител

Мама с ребенком на руках / Изображение сгенерировано нейросетью GigaChat / amic.ru

Распространение соло-материнства в России требует внимания законодателей, заявила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с НСН.

По ее словам, в стране уже фиксируются последствия воспитания детей в неполных семьях.

«Мы сейчас даже заказали научные исследования о влиянии отцовства на воспитание детей. У нас есть понимание, что если ребенок воспитывается только мамой, это скажется впоследствии на его социализации. Мы уже ощущаем плоды женского воспитания в образовательных организациях. Потом у нас есть эти женственные мужчины с феминистским налетом. Кроме того, отсутствие воли, стержня — это все результат женского воспитания», — заявила депутат.

Она также считает, что дети, выросшие без отцов, в дальнейшем могут воспроизводить модель неполной семьи. Останина обратила внимание на то, что при этом одинокие мужчины в России не могут воспользоваться услугой суррогатного материнства.

«Если есть тенденция, то законодатели должны обратить на это серьезное внимание», — подчеркнула парламентарий.

Кроме того, она посоветовала женщинам, разочаровавшимся в мужчинах, обратить внимание на участников специальной военной операции. По ее мнению, "как раз в зоне проведения спецоперации находятся настоящие мужчины", и женщинам стоит искать возможность поддерживать с ними контакт и ждать их возвращения.

Рождение детей с помощью ЭКО без участия отца депутат назвала "отступлением от традиций" и сообщила о намерении обратиться в Минздрав для обсуждения этой темы на основе статистических данных.

Напомним, 1 апреля в Белокурихе в семье Тырышкиных родился десятый ребенок. Мальчика назвали Николаем. Малыш появился на свет в один день со своим старшим братом, но с разницей в несколько лет.