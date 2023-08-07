Сдачу двух проблемных спортивных ФОКов в Барнауле перенесли. Снова. В очередной раз
Объекты должны были заработать еще осенью 2022 года
07 августа 2023, 07:55, Вячеслав Кондаков
Сдачу двух современных физкультурно-оздоровительных комплексов в Барнауле, которые должны были достроить еще осенью 2022 года, вновь перенесли. Информацию amic.ru сообщили в Министерстве спорта Алтайского края. За время их строительства срок введения в эксплуатацию переносили уже не единожды и каждый раз представители ведомства утверждали, что это в последний раз.
Когда ФОКи обещают достроить?
Спортивную арену на улице Сиреневой, 42, – осенью. Сейчас проходит повторная государственная экспертиза по дополнительным работам, в связи с этим срок сдачи объекта продлевается и будет зависеть от выхода проектно-сметной документации с экспертизы и получения положительного заключения КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края".
А вот ФОК на улице Юрина, 197а, придется ждать дольше. Согласно информации краевого Минспорта, его обещают достроить в самом конце 2023 года.
Срыв сроков контрактов, по сведениям amic.ru, стал едва ли не основной причиной ухода с поста министра спорта края Алексея Перфильева.
Почему сроки строительства объектов постоянно переносят?
Возводят объекты в рамках нацпроекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". В общей сложности на развитие инфраструктуры регион получил около 1,2 миллиарда рублей. Центр смешанных единоборств и ледовую арену в Бийске уже сдали.
Остальные два ФОКа не могут сдать из-за постоянного переделывания проектно-сметной документации и роста цен на материалы. Первый ФОК строят рядом с "Лабиринтом". Возле будущего комплекса сделают парковку для автомобилей, а также высадят кустарники и деревья. Площадку отдадут под игровые виды спорта, в частности – под волейбол. Изначально смета строительства составляла около 146 миллионов рублей. Из них 125 миллионов – федеральные средства. Однако на фоне резкого роста цен на металл и строительные материалы ФОК "подорожал" до 183 миллионов рублей.
На улице Сиреневой по проекту "Спорт – норма жизни" строят ФОК в рамках концессионного соглашения. Стоимость строительства – около 170 миллионов рублей.
11:34:05 07-08-2023
Ну а что вы хотели, так все стройки у нас зависают из-за роста цен. Планируют под один бюджет, а материалы хоп и дорожают часто из-за санкций. Если это гсконтракт, оперативно изменить смету нельзя, деньги же целевые. Приходится переделывать, потом как утверждают, цены опять могут вырасти. Это прям беда.