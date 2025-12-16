В России могут ввести маркировку для презервативов и других медицинских товаров

Помимо средств контрацепции, под маркировку могут попасть шприцы, медмаски и имплантаты для пластической хирургии

С 1 июня 2026 года в России может быть введена обязательная маркировка презервативов. Соответствующий проект постановления подготовил Минпромторг, сообщает РИА Новости.

Документ предполагает расширение системы маркировки "Честный знак" на ряд медицинских товаров. В список, помимо презервативов, вошли:

шприцы;

пробирки;

салфетки и медицинские маски;

имплантаты для пластической хирургии и косметологии;

терапевтическая дыхательная аппаратура;

инкубаторы для новорожденных.

Это продолжение политики по расширению перечня маркируемых товаров. С 1 декабря 2025 года обязательная маркировка уже действует для детских игрушек, бритвенных принадлежностей, какао-продуктов, а также некоторых строительных материалов (монтажные пены, герметики, сухие смеси).

Внедрение маркировки на медицинские изделия направлено на борьбу с контрафактной продукцией, повышение прозрачности оборота товаров и обеспечение безопасности потребителей.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести налог на презервативы для повышения рождаемости.