В России могут ввести маркировку для презервативов и других медицинских товаров

Помимо средств контрацепции, под маркировку могут попасть шприцы, медмаски и имплантаты для пластической хирургии

16 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

Аптека / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Аптека / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 июня 2026 года в России может быть введена обязательная маркировка презервативов. Соответствующий проект постановления подготовил Минпромторг, сообщает РИА Новости.

Документ предполагает расширение системы маркировки "Честный знак" на ряд медицинских товаров. В список, помимо презервативов, вошли:

  • шприцы;

  • пробирки;

  • салфетки и медицинские маски;

  • имплантаты для пластической хирургии и косметологии;

  • терапевтическая дыхательная аппаратура;

  • инкубаторы для новорожденных.

Это продолжение политики по расширению перечня маркируемых товаров. С 1 декабря 2025 года обязательная маркировка уже действует для детских игрушек, бритвенных принадлежностей, какао-продуктов, а также некоторых строительных материалов (монтажные пены, герметики, сухие смеси).

Внедрение маркировки на медицинские изделия направлено на борьбу с контрафактной продукцией, повышение прозрачности оборота товаров и обеспечение безопасности потребителей.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести налог на презервативы для повышения рождаемости.

Комментарии 9

Avatar Picture
антон

10:03:10 16-12-2025

после употребления утилизировать гарантия качества сомнительная

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:49 16-12-2025

Учитывая, что этот "Очень Честный знак" подделывается только так, это очередная идея государства и дружественных ему олигархов как стричь бабло с населения

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:01:33 16-12-2025

Гость (10:03:49 16-12-2025) Учитывая, что этот "Очень Честный знак" подделывается только... Да его и не подделывают. Он просто покупается. Пишешь - я такой весь честный белый и пушистый продайте мне диапазон qr-кодов. Т.е. просто декларативный характер заявления. Давно никто никаких качеств не проверяет, продажа кодов это кормушка для инициатора и еще скрытый налог на нас.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:29:18 16-12-2025

Гость (12:01:33 16-12-2025) Да его и не подделывают. Он просто покупается. Пишешь - я та... Мы знаем кому спасибо говорить, нужно к выборам не забыть

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:51 16-12-2025

Появится ли в обиходе тепеь новая фраза "ты г...н маркированный?" ))))))))))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Шинник

14:23:40 16-12-2025

Гость (11:31:51 16-12-2025) Появится ли в обиходе тепеь новая фраза "ты г...н маркирован... значит "хороший"
С проверенным качеством.
Типо "таких ещё поискать надо" !

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

13:26:07 16-12-2025

смех и грех с этой маркировкой! Напридумывали, а контроля нет никакого. В сельских магазинах не сканируют даже маркированные товары. Как в городе - не знаю.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:40:54 16-12-2025

гость (13:26:07 16-12-2025) смех и грех с этой маркировкой! Напридумывали, а контроля не... в нормальных магазинах все сканируют. до мелких тоже дойдут. без этого не получится работать

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:30 16-12-2025

Так давно ввели уже! "ЕР"...

  -7 Нравится
Ответить
