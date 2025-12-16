В России могут ввести маркировку для презервативов и других медицинских товаров
Помимо средств контрацепции, под маркировку могут попасть шприцы, медмаски и имплантаты для пластической хирургии
16 декабря 2025, 09:45, ИА Амител
С 1 июня 2026 года в России может быть введена обязательная маркировка презервативов. Соответствующий проект постановления подготовил Минпромторг, сообщает РИА Новости.
Документ предполагает расширение системы маркировки "Честный знак" на ряд медицинских товаров. В список, помимо презервативов, вошли:
-
шприцы;
-
пробирки;
-
салфетки и медицинские маски;
-
имплантаты для пластической хирургии и косметологии;
-
терапевтическая дыхательная аппаратура;
-
инкубаторы для новорожденных.
Это продолжение политики по расширению перечня маркируемых товаров. С 1 декабря 2025 года обязательная маркировка уже действует для детских игрушек, бритвенных принадлежностей, какао-продуктов, а также некоторых строительных материалов (монтажные пены, герметики, сухие смеси).
Внедрение маркировки на медицинские изделия направлено на борьбу с контрафактной продукцией, повышение прозрачности оборота товаров и обеспечение безопасности потребителей.
Ранее сообщалось, что в России могут ввести налог на презервативы для повышения рождаемости.
10:03:10 16-12-2025
после употребления утилизировать гарантия качества сомнительная
10:03:49 16-12-2025
Учитывая, что этот "Очень Честный знак" подделывается только так, это очередная идея государства и дружественных ему олигархов как стричь бабло с населения
12:01:33 16-12-2025
Гость (10:03:49 16-12-2025) Учитывая, что этот "Очень Честный знак" подделывается только... Да его и не подделывают. Он просто покупается. Пишешь - я такой весь честный белый и пушистый продайте мне диапазон qr-кодов. Т.е. просто декларативный характер заявления. Давно никто никаких качеств не проверяет, продажа кодов это кормушка для инициатора и еще скрытый налог на нас.
14:29:18 16-12-2025
Гость (12:01:33 16-12-2025) Да его и не подделывают. Он просто покупается. Пишешь - я та... Мы знаем кому спасибо говорить, нужно к выборам не забыть
11:31:51 16-12-2025
Появится ли в обиходе тепеь новая фраза "ты г...н маркированный?" ))))))))))
14:23:40 16-12-2025
Гость (11:31:51 16-12-2025) Появится ли в обиходе тепеь новая фраза "ты г...н маркирован... значит "хороший"
С проверенным качеством.
Типо "таких ещё поискать надо" !
13:26:07 16-12-2025
смех и грех с этой маркировкой! Напридумывали, а контроля нет никакого. В сельских магазинах не сканируют даже маркированные товары. Как в городе - не знаю.
16:40:54 16-12-2025
гость (13:26:07 16-12-2025) смех и грех с этой маркировкой! Напридумывали, а контроля не... в нормальных магазинах все сканируют. до мелких тоже дойдут. без этого не получится работать
16:41:30 16-12-2025
Так давно ввели уже! "ЕР"...