Минпромторг заявил об увеличении доли российских лекарств для лечения рака

В России применяется более 170 международных непатентованных наименований препаратов для лечения онкологических заболеваний

03 июля 2026, 08:45, ИА Амител

Таблетки, лекарства / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Доля российских препаратов для лечения онкологических заболеваний на отечественном рынке по итогам 2025 года приблизилась к 80% в натуральном выражении. При этом объем присутствия отечественных лекарств продолжает расти, сообщили РИА Новости в Минпромторге России.

По данным министерства, по итогам прошлого года российские препараты заняли 79% рынка в натуральном выражении и 45,4% — в денежном.

В ведомстве отметили, что на фоне роста рынка противоопухолевых препаратов доля отечественных лекарств продолжает увеличиваться. За 2025 год этот показатель вырос на 1,3 процентного пункта.

Как уточнили в Минпромторге, в России применяется более 170 международных непатентованных наименований препаратов для лечения онкологических заболеваний и сопутствующей терапии. По состоянию на конец первого квартала 2026 года свыше 75% таких лекарств могут производиться в стране на стадии готовой лекарственной формы и выше.

По информации аналитических агентств, в 2025 году объем продаж препаратов для лечения онкологических заболеваний на российском рынке составил 60,27 млн упаковок в натуральном выражении.