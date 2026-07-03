Минпромторг заявил об увеличении доли российских лекарств для лечения рака
В России применяется более 170 международных непатентованных наименований препаратов для лечения онкологических заболеваний
03 июля 2026, 08:45, ИА Амител
Доля российских препаратов для лечения онкологических заболеваний на отечественном рынке по итогам 2025 года приблизилась к 80% в натуральном выражении. При этом объем присутствия отечественных лекарств продолжает расти, сообщили РИА Новости в Минпромторге России.
По данным министерства, по итогам прошлого года российские препараты заняли 79% рынка в натуральном выражении и 45,4% — в денежном.
В ведомстве отметили, что на фоне роста рынка противоопухолевых препаратов доля отечественных лекарств продолжает увеличиваться. За 2025 год этот показатель вырос на 1,3 процентного пункта.
Как уточнили в Минпромторге, в России применяется более 170 международных непатентованных наименований препаратов для лечения онкологических заболеваний и сопутствующей терапии. По состоянию на конец первого квартала 2026 года свыше 75% таких лекарств могут производиться в стране на стадии готовой лекарственной формы и выше.
По информации аналитических агентств, в 2025 году объем продаж препаратов для лечения онкологических заболеваний на российском рынке составил 60,27 млн упаковок в натуральном выражении.
10:18:28 03-07-2026
а так же хотелось бы рядом увидеть статистику минздрава об эффективности применения этих препаратов в сравнении с зарубежными аналогами
11:59:11 03-07-2026
От онкологии не спасешься
15:25:16 03-07-2026
Спорим, чиновники будут лечиться импортными лекарствами. Как и сейчас.
17:24:36 03-07-2026
Ага, эффективнее всего окажется кора дуба, если сразмаха и неснимая с полена.