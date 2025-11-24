Минздрав может установить срок наставничества отдельно для каждой специальности

Также ведомство предлагает устанавливать сроки такого наставничества в зависимости от конкретного региона

24 ноября 2025, 22:00, ИА Амител

Прием у врача / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Министерство здравоохранения разрабатывает проекты к закону об обязательном наставничестве для медиков, которые установят конкретные сроки работы под руководством врача-наставника для каждой специальности. Так, максимальный срок такого наставничества в три года планируется установить лишь для некоторых специальностей – хирургия, онкология и неонатология, сообщает "Коммерсантъ".

В большинстве других случаев выпускникам медвузов и колледжей придется работать под руководством врача-наставника гораздо меньше. Более того, этот срок значительно сократят для тех, кто выбрал для трудоустройства больницы в сельской местности, малых городах или в новых регионах России.

«Минздрав вынес в отдельную категорию больницы и поликлиники в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа, городах с населением до 50 тыс. человек, а также расположенные на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Здесь для каждой специальности срок работы с наставником будет вполовину меньше, но минимум один год», – пишет издание.

Более того, от работы с наставником могут полностью освободить фармацевтов и врачей ряда редких направлений.

Напомним, первая версия этой инициативы предполагала, что молодые специалисты после окончания университета должны три года работать под руководством наставника в государственной или частной клинике, включенной в систему ОМС. Для выпускников медколледжей срок работы с наставником должен был составить два года. В случае нарушения данного требования молодым специалистам пришлось бы компенсировать стоимость обучения в двукратном размере.

Госдума приняла закон об обязательных отработках для выпускников медицинских вузов 11 ноября. Amic.ru ранее подробно писал, кого они коснутся и какие будут штрафы.