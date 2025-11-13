В законе, который приняли в Госдуме, механизм отработок назвали "системой наставничества"

Госдума все-таки приняла в третьем и окончательном чтении нашумевший закон об обязательных отработках для выпускников медицинских вузов. Сторонники инициативы убеждены, что она, наконец, поможет решить наболевший вопрос с дефицитом кадров в российской медицине. Поддержал решение и министр здравоохранения Михаил Мурашко, который присутствовал на заседании парламента. По его мнению, закон приняли очень своевременно.

При этом документ значительно переработали по сравнению с первым чтением. О том, кому после окончания учебы обязательно придется отрабатывать, почему это назвали наставничеством и кого за отказ от отработки будут ждать многомиллионные штрафы, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что теперь все бюджетные места в вузах станут целевыми? Нет. Действительно, именно так формулировка закона звучала в первоначальном варианте. Предполагалось, что все бюджетные места в медицинских образовательных учреждениях станут целевыми, а каждому студенту придется отрабатывать в больнице, за которой он закреплен. Но уже ко второму чтению формулировки в документе переработали. На специалитете, как и раньше, будут не только целевые, но также бюджетные и платные места. Как и прежде, квоту целевых мест ежегодно будет определять российское правительство. А вот в ординатуре все бюджетные места действительно станут целевыми.

2 Что такое ординатура и кто там учится? Ординатура – это более продвинутый уровень обучения в медицинском вузе. После шести лет обучения по специальности "Лечебное дело" врач может работать далеко не везде. Ему доступны должности терапевта или, например, участкового педиатра. Но если он хочет стать кардиологом, неврологом или другим узким специалистом, ему после специалитета нужно обязательно поступить в ординатуру и отучиться там еще два года.

3 То есть после обучения на специалитете отрабатывать не придется? Еще как придется. Пусть инициативу и представили как единый закон, на самом деле это два глобальных изменения. Первое касается правил целевого обучения, а второе – тех самых отработок, которые назвали системой наставничества. Так вот, обязательное наставничество, в отличие от целевой формы обучения, ввели повсеместно. Другими словами, отработки коснутся выпускников не только ординатуры, но и специалитета, и даже медколледжей. Им после получения диплома придется отрабатывать определенный срок в рамках системы наставничества. То, что студент не учился на целевом, не освобождает его от отработки. Просто санкции за отказ по сравнению с целевиками будут менее жесткими.

4 А что с ординатурой? Туда без целевого больше поступить не получится? Получится, но только за деньги. Закон предполагает, что все бюджетное образование по программам ординатуры будет сопровождаться обязательным заключением целевых договоров. Если абитуриент не согласен его заключить, он сможет учиться только платно. И то, если в вузе остались места. Другими словами, если студент-медик после специалитета намерен пойти в ординатуру и рассчитывает поступить на бюджет, ему в любом случае придется заключить целевой договор и потом отрабатывать в указанном медучреждении. Другого варианта у него не будет.

5 Коснется ли отработка тех, кто обучается платно? Да. Закон распространяется в том числе и на студентов-платников. Заключить целевой договор их никто не заставит, но им придется пройти обязательную отработку по программе наставничества.

6 Можно ли будет самому выбрать, в какой больнице отрабатывать? Если речь идет о целевом обучении, то нет. В этом случае студент заключает договор с конкретной медицинской организацией, где и должен будет отработать положенный срок. А вот у остальных студентов будет возможность выбрать любую медицинскую организацию, где они будут проходить отработку. Обязательное условие – учреждение должно оказывать медицинскую помощь в рамках программы ОМС. Само собой, подавляющее большинство таких больниц – государственные. Более того, студент в период наставничества сможет даже менять место работы: сроки будут суммироваться. Самое главное – набрать необходимый минимум стажа.

7 Почему систему отработок назвали наставничеством? Предполагается, что время, в течение которого студент проходит обязательную отработку, он проведет под опекой наставника – более опытного коллеги из этого медучреждения. Законодатели считают, что такая система поможет выпускникам быстрее адаптироваться к условиям труда и проще влиться в процесс оказания помощи. Впрочем, детально этот процесс пока не прописан. Непонятно, кто именно будет наставлять выпускников медвузов, будет ли эта работа как-то регламентирована и как ее будут оплачивать.

8 Сколько времени медику придется отрабатывать после получения диплома? Изначально предполагалось, что срок обязательной отработки для всех выпускников медицинских образовательных учреждений составит три года. Но в итоговом варианте, который приняла Госдума, формулировку изменили: "не более трех лет". Депутаты пояснили, что сроки отработок будут отличаться в зависимости от специальности, которую получает студент. Например, уже известно, что фармацевтов полностью освободят от этой обязанности. Сколько времени придется отрабатывать медикам основных специальностей, станет известно позднее: Минздрав РФ должен будет издать отдельный приказ, регламентирующий сроки. Ну а для тех, кто учился на целевом, длительность отработки составит от трех до пяти лет. Сроки изначально указываются в договоре, который заключает студент.

9 Можно ли отказаться от обязательной отработки? Окончательной ясности в этом вопросе пока нет. С целевиками все понятно – за отказ от трудоустройства в конкретное медучреждение для них прописали огромные штрафы. Но никаких финансовых санкций для остальных медиков, которые не набрали необходимый срок наставничества, не прописано. Здесь все крутится вокруг аккредитации – обязательной процедуры (своего рода экзамен), которую выпускник проходит после получения диплома, чтобы приступить к медицинской деятельности. После специалитета проходят первичную аккредитацию, а после ординатуры – первичную специализированную аккредитацию. Срок действия этого документа – пять лет. Чтобы его продлить, медику нужно будет пройти уже периодическую аккредитацию – это менее сложный процесс. Так вот, если выпускник специалитета прошел первичную аккредитацию, но после этого не набрал минимальный срок отработки, то к периодической аккредитации его не допустят. Ему вновь придется проходить более сложную процедуру – первичную аккредитацию. А после нее ему, как и в первый раз, обязательно нужно будет отработать определенный срок под руководством наставника. Другими словами, если человек после окончания учебы не хочет оставаться в медицине, ему ничего за это не будет. По крайней мере, так следует из принятого законопроекта. Вполне возможно, в дальнейшем Минздрав РФ введет какие-то дополнительные санкции, но пока данных об этом нет.

10 Какие штрафы будут грозить тем, кто не отработает после окончания вуза? Как мы уже сказали, для тех, кто не заключал целевой договор, никаких штрафов за отказ от отработки не грозит. Их ждут лишь проблемы с аккредитацией. А вот штрафы за нарушение условий целевого договора прописали конкретно. Выпускнику, отказавшемуся отрабатывать в медучреждении, к которому он прикреплен, придется полностью возместить стоимость своего обучения, а также заплатить штраф в виде двукратного размера стоимости. Другими словами, стоимость учебы нужно будет возместить в трехкратном размере. Соответственно, суммы будут внушительные. Например, если стоимость двухлетнего обучения в ординатуре 700 тысяч рублей, за отказ от отработки студенту нужно будет заплатить 2,1 млн рублей.

11 Придется ли отрабатывать тем, кто учится в медицинском вузе сейчас? Да. Дело в том, что обязательное прохождение отработки привязали не к моменту поступления в вуз, а к моменту прохождения аккредитации. Ожидается, что закон вступит в силу 1 марта 2026 года. Соответственно, все студенты, которые пройдут первичную аккредитацию после этого учебного года, уже будут обязаны отработать определенный срок под руководством наставника.

12 Это окончательная версия закона? Закона – да. Впрочем, пока непонятно, какие именно дополнительные документы опубликует Минздрав РФ. Должна будет появиться ясность по срокам отработки и, возможно, по санкциям для студентов, которые отказываются отрабатывать. Плюс, в Госдуме отдельно обсудили меры поддержки. Возможно, выпускникам в случае трудоустройства будут гарантированы льготы, вроде обеспечения жильем.