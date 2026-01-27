Минздрав Алтайского края ответил пациентке, которую отправили к терапевту вместо хирурга
Сотрудник поликлиники заявил, что для записи к хирургу необходимо направление от терапевта
27 января 2026, 14:46, ИА Амител
Министерство здравоохранения Алтайского края опровергло информацию, что попасть на прием к хирургу можно только с направлением от терапевта.
Накануне жительница Барнаула рассказала, что получила ушиб пальца на руке. Горожанке сделали рентген в травмпункте и отправили к хирургу. В регистратуре поликлиники женщине ответили, что сначала нужно записаться к терапевту, который даст направление к узкому специалисту.
В ведомстве заявили, что для записи к хирургу не требуется предварительное обращение к терапевту. Как уточнили в Минздраве в комментарии для издания Barnaul 22, хирург никогда не относился к числу узких специалистов, прием у которых возможен только по направлению.
В Минздраве напомнили, что существует перечень из 14 врачей, к которым пациент может записаться напрямую – в том числе через портал "Госуслуги".
В список входят участковый терапевт, участковый педиатр, врач общей практики, офтальмолог, оториноларинголог, акушер‑гинеколог, детский и взрослый хирурги, фтизиатр, психиатр‑нарколог, детский психиатр, взрослый и детский стоматологи, а также стоматолог‑терапевт.
«К некоторым востребованным специалистам, например, к кардиологу и онкологу, самостоятельная запись на первичный прием не предусмотрена», – говорится в сообщении ведомства.
Чтобы исключить подобные случаи дезинформации в будущем, министерство поручило главным врачам краевых медучреждений провести дополнительную работу с сотрудниками кол‑центров. Задача – повысить осведомленность операторов о действующих правилах записи к врачам и предотвратить ошибочные разъяснения для пациентов.
Ранее сообщалось, что в поликлинике Барнаула открыли кабинеты для тех, кому "только спросить". Пациентам больше не нужно брать талон, если их вопрос можно решить без участия врача.
14:58:54 27-01-2026
Чтобы исключить подобные случаи дезинформации в будущем, министерство поручило главным врачам краевых медучреждений провести дополнительную работу с сотрудниками колл‑центров//////////////////
Разберитесь со всеми! Чтобы не мучили больных людей!
15:01:51 27-01-2026
отписка
15:13:09 27-01-2026
То есть привезли с аппендицитом - запишись к хирургу через 10 дней через госуслуги? А че не к патологоанатому сразу?
16:37:42 27-01-2026
Бредятина (15:13:09 27-01-2026) То есть привезли с аппендицитом - запишись к хирургу через 1... Нет, сначала к терапевту через 10 дней, а тот уже к хирургу через 10 дней запишет.
Я к окулисту в 1 поликлинике почти 2 месяца талон ждал.
15:17:21 27-01-2026
перечень из 14 врачей к которым пациент может записаться напрямую через "Госуслуги" - это вранье в степени n, где n -> ∞
15:27:15 27-01-2026
Гость (15:17:21 27-01-2026) перечень из 14 врачей к которым пациент может записаться нап... Однозначно!!! (голосом Жириновского)
15:21:09 27-01-2026
ЧТО ВРАТЬ!!!На Госуслугах, кроме участкового врача , ни одного из перечисленных врачей НЕТ,от слова совсем!
15:22:19 27-01-2026
кроме терапевта, педиатра и детского стоматолога никакой записи на госуслугах ни разу не видела. хирург, лор, офтальмолог - это фантастика?
15:25:20 27-01-2026
В Минздраве напомнили, что существует перечень из 14 врачей, к которым пациент может записаться напрямую — в том числе через портал "Госуслуги"
Вранье. Перечень то может и есть, но записаться невозможно.
16:07:37 27-01-2026
Первый пример. В 2023 году у меня Катаракта. Запись к офтальмологу через терапевта. 1 поликлиника на Анатолия. Декабрь 2025 года. Вторичная катаракта после операции 2023 года. Запись к офтальмологу только через терапевта. Конец января 2026 года. К офтальмологу еще не попал ибо очередь. Январь 2023 года упал и сломал мизинец. Пошел в травпункт на Интернациональной. Сказали закрыт. Пошел в 1 городскую больницу и там поставили спицу и скзали идти к своему терапевту на Анатолия в поликлинику, а она меня уже отправит к хирургу на Интеранциональную. Представьте из-за сломаного пальца сколько мне бегать. А хирург только после этого отправил еще и травмотологу, а тот опять к терапевту, чтобы мне раз в два дня перевязку делали на первом этаже поликлиники.
16:37:49 27-01-2026
Может кто-нибудь объяснить откуда вообще взялись эти "2 недели"?
Я СЕГОДНЯ заболел, и помощь мне нужна СЕЙЧАС!!! А НЕ ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ!!!!
Минздрав! Объясните населению!
18:10:46 27-01-2026
Гость (16:37:49 27-01-2026) Может кто-нибудь объяснить откуда вообще взялись эти "2 неде... Действительно откуда из текста про 14 врачей Вы взяли две недели? А если бы их было 30 или 365 счёт на месяца бы пошёл?
19:24:58 27-01-2026
Гость (16:37:49 27-01-2026) Может кто-нибудь объяснить откуда вообще взялись эти "2 неде... А врачей нет! Съели.
12:30:13 28-01-2026
Гость (16:37:49 27-01-2026) Может кто-нибудь объяснить откуда вообще взялись эти "2 неде... Есть же кабинет неотложной помощи в каждой поликлинике!
18:02:34 27-01-2026
Вчера позвонил по 122 записаться к офтальмологу. Сказали, что перезвонят, вот жду. Первая поликлиника.
21:53:25 27-01-2026
Владимир (18:02:34 27-01-2026) Вчера позвонил по 122 записаться к офтальмологу. Сказали, чт...
я тоже жду уже второй месяц
22:13:31 27-01-2026
гость (21:53:25 27-01-2026) я тоже жду уже второй месяц... Офтальмолог?
08:20:14 28-01-2026
Гость (22:13:31 27-01-2026) Офтальмолог?... стоматолог
выпала пломба
теперь надо весь зуб убирать, а можно бы сохранить зуб, если вовремя попасть к стоматологу
19:55:34 27-01-2026
В Новоалтайске только к венерологу можно записаться, но к нему мало кому надо. В минздраве лапшу на уши вешают по своему обыкновению. Ну, их-то как телков по диагностическому водят и везде без очереди и бесплатно, то есть за счет других. Вот они и отрабатывают льготы враньём.
11:29:58 28-01-2026
что делается в медицине - ни уму , ни сердцу. Сидят чиновники медицинских в кабинетах, придумывают эксперименты над людьми. Население умирает от этих экспериментов с удвоенной скоростью