Минздрав Алтайского края ответил пациентке, которую отправили к терапевту вместо хирурга

Сотрудник поликлиники заявил, что для записи к хирургу необходимо направление от терапевта

27 января 2026, 14:46, ИА Амител

Больница в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Министерство здравоохранения Алтайского края опровергло информацию, что попасть на прием к хирургу можно только с направлением от терапевта.

Накануне жительница Барнаула рассказала, что получила ушиб пальца на руке. Горожанке сделали рентген в травмпункте и отправили к хирургу. В регистратуре поликлиники женщине ответили, что сначала нужно записаться к терапевту, который даст направление к узкому специалисту.

В ведомстве заявили, что для записи к хирургу не требуется предварительное обращение к терапевту. Как уточнили в Минздраве в комментарии для издания Barnaul 22, хирург никогда не относился к числу узких специалистов, прием у которых возможен только по направлению.

В Минздраве напомнили, что существует перечень из 14 врачей, к которым пациент может записаться напрямую – в том числе через портал "Госуслуги".

В список входят участковый терапевт, участковый педиатр, врач общей практики, офтальмолог, оториноларинголог, акушер‑гинеколог, детский и взрослый хирурги, фтизиатр, психиатр‑нарколог, детский психиатр, взрослый и детский стоматологи, а также стоматолог‑терапевт.

«К некоторым востребованным специалистам, например, к кардиологу и онкологу, самостоятельная запись на первичный прием не предусмотрена», – говорится в сообщении ведомства.

Чтобы исключить подобные случаи дезинформации в будущем, министерство поручило главным врачам краевых медучреждений провести дополнительную работу с сотрудниками кол‑центров. Задача – повысить осведомленность операторов о действующих правилах записи к врачам и предотвратить ошибочные разъяснения для пациентов.

