В больницах России появится врач по здоровому долголетию

Минздрав России намерен внести новую должности в больницы с 1 апреля

04 января 2026, 13:14, ИА Амител

Прием у врача / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Прием у врача / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В 2026 году в России официально появится должность врача по медицине здорового долголетия – такой вывод следует из правительственного документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости

Согласно документу, Минздрав России обязан до 1 апреля внести эту специальность в номенклатуру должностей медицинских работников. 

Инициатива реализуется в рамках утвержденного правительством плана мероприятий по стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. 

Как ранее сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, повышение продолжительности жизни и активное долголетие стали ключевыми приоритетами государственной политики, что и обусловило необходимость введения новой врачебной специализации. 

Ранее сообщалось, что Центр общественного здоровья в Барнауле откроет двери для людей "серебряного возраста".


 

Здоровье Врачи на Алтае

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

13:29:08 04-01-2026

"Согласно документу, Минздрав России обязан до 1 апреля" ===== Первоапрельская шутка? Текущих врачей не хватает, а тут на долгожителей замахнулись. Спасайте на первоначальных этапах жизни

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:32:52 04-01-2026

Записываемся, ближайший талон на 01.01.2036 кто не дотянул доктор не виноват

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:44:23 04-01-2026

Гость (13:32:52 04-01-2026) Записываемся, ближайший талон на 01.01.2036 кто не дотянул д... Не вводите людей в заблуждение.
1 января выходной.
Запись с 14 января 2036 года (понедельник).

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Нейросеть

14:21:00 04-01-2026

лучше бы стоматологов приняли.
к врачу за 2 недели записываться надо

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:47:57 04-01-2026

Нейросеть (14:21:00 04-01-2026) лучше бы стоматологов приняли.к врачу за 2 недели запис... Да вы любитель острых ощущений.
Сын ходил к бесплатному стоматологу.
Запломбировали 2 зуба.
Первая пломба выпала через неделю. Поставили заново.
Со сворого зуба пломба выпала через месяц. Поставили заново.
С первого зуба вторая пломба выпала через месяц.
Пошли по платным (хотя тоже такая себе лотерея, попадаются как рукожопы, так и высшего класса).

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:08:19 04-01-2026

- Живи, бабка, и будь здорова!
- А на что, милок?
- Это твои проблемы, ц/у получила!

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:32:06 04-01-2026

Здоровое долголетие очень расплывчатое понятие, значит лечить не будут, не парьтесь лечить никто не собирается, собираются только делать вид, что заботятся о здоровье граждан, поэтому то и такая расплывчатая формулировка.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
врач-долголетолог

16:43:01 04-01-2026

Рецепт:
- не пить
- не курить
- на ночь не жрать
- утром делать зарядку
- ежедневный контрастный душ
- умеренная физическая активность 1-2 часа в день
- стараться избегать стрессов (самый тяжелый пункт).

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:51:12 04-01-2026

Врач-политработник всегда нужен))))

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

18:09:12 04-01-2026

К терапевту надо за две недели записываться.... вот насмешили.

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ДМВ

21:17:06 04-01-2026

Иванна (18:09:12 04-01-2026) К терапевту надо за две недели записываться.... вот насмешил... А без его направления не попастьк этому врачу по здоровому долголетию.

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:28:38 04-01-2026

Врач-нажиролог был бы полезнее

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:32:27 04-01-2026

стареет население и скоро кучи 65+ активных пациентов будет. Хорошая инициатива

  -20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:45 06-01-2026

Как можно совместить несовместимое? Продукты питания- уже насмешка для долголетия.

  -4 Нравится
Ответить
