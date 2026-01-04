В больницах России появится врач по здоровому долголетию
Минздрав России намерен внести новую должности в больницы с 1 апреля
04 января 2026, 13:14, ИА Амител
В 2026 году в России официально появится должность врача по медицине здорового долголетия – такой вывод следует из правительственного документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
Согласно документу, Минздрав России обязан до 1 апреля внести эту специальность в номенклатуру должностей медицинских работников.
Инициатива реализуется в рамках утвержденного правительством плана мероприятий по стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года.
Как ранее сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, повышение продолжительности жизни и активное долголетие стали ключевыми приоритетами государственной политики, что и обусловило необходимость введения новой врачебной специализации.
Ранее сообщалось, что Центр общественного здоровья в Барнауле откроет двери для людей "серебряного возраста".
13:29:08 04-01-2026
"Согласно документу, Минздрав России обязан до 1 апреля" ===== Первоапрельская шутка? Текущих врачей не хватает, а тут на долгожителей замахнулись. Спасайте на первоначальных этапах жизни
13:32:52 04-01-2026
Записываемся, ближайший талон на 01.01.2036 кто не дотянул доктор не виноват
16:44:23 04-01-2026
Гость (13:32:52 04-01-2026) Записываемся, ближайший талон на 01.01.2036 кто не дотянул д... Не вводите людей в заблуждение.
1 января выходной.
Запись с 14 января 2036 года (понедельник).
14:21:00 04-01-2026
лучше бы стоматологов приняли.
к врачу за 2 недели записываться надо
16:47:57 04-01-2026
Нейросеть (14:21:00 04-01-2026) лучше бы стоматологов приняли.к врачу за 2 недели запис... Да вы любитель острых ощущений.
Сын ходил к бесплатному стоматологу.
Запломбировали 2 зуба.
Первая пломба выпала через неделю. Поставили заново.
Со сворого зуба пломба выпала через месяц. Поставили заново.
С первого зуба вторая пломба выпала через месяц.
Пошли по платным (хотя тоже такая себе лотерея, попадаются как рукожопы, так и высшего класса).
15:08:19 04-01-2026
- Живи, бабка, и будь здорова!
- А на что, милок?
- Это твои проблемы, ц/у получила!
16:32:06 04-01-2026
Здоровое долголетие очень расплывчатое понятие, значит лечить не будут, не парьтесь лечить никто не собирается, собираются только делать вид, что заботятся о здоровье граждан, поэтому то и такая расплывчатая формулировка.
16:43:01 04-01-2026
Рецепт:
- не пить
- не курить
- на ночь не жрать
- утром делать зарядку
- ежедневный контрастный душ
- умеренная физическая активность 1-2 часа в день
- стараться избегать стрессов (самый тяжелый пункт).
17:51:12 04-01-2026
Врач-политработник всегда нужен))))
18:09:12 04-01-2026
К терапевту надо за две недели записываться.... вот насмешили.
21:17:06 04-01-2026
Иванна (18:09:12 04-01-2026) К терапевту надо за две недели записываться.... вот насмешил... А без его направления не попастьк этому врачу по здоровому долголетию.
23:28:38 04-01-2026
Врач-нажиролог был бы полезнее
23:32:27 04-01-2026
стареет население и скоро кучи 65+ активных пациентов будет. Хорошая инициатива
13:14:45 06-01-2026
Как можно совместить несовместимое? Продукты питания- уже насмешка для долголетия.