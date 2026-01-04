В больницах России появится врач по здоровому долголетию

Минздрав России намерен внести новую должности в больницы с 1 апреля

04 января 2026, 13:14, ИА Амител

Прием у врача / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В 2026 году в России официально появится должность врача по медицине здорового долголетия – такой вывод следует из правительственного документа, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

Согласно документу, Минздрав России обязан до 1 апреля внести эту специальность в номенклатуру должностей медицинских работников.

Инициатива реализуется в рамках утвержденного правительством плана мероприятий по стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года.

Как ранее сообщил председатель правительства Михаил Мишустин, повышение продолжительности жизни и активное долголетие стали ключевыми приоритетами государственной политики, что и обусловило необходимость введения новой врачебной специализации.

