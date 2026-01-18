Запись не нужна. В поликлинике Барнаула открыли кабинеты для тех, кому "только спросить"

Пациентам больше не нужно брать талон, если их вопрос можно решить без участия врача

18 января 2026, 07:25, ИА Амител

Медицинский пост в поликлинике / Фото: главный врач БСМП № 2 в Барнауле

В барнаульской поликлинике при БСМП № 2 запустили новый формат работы с пациентами: там начали работать медицинские посты. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный врач медучреждения Александр Берестенников. Он объяснил, что на постах работают медсестры – они помогают тем пациентам, чьи вопросы не требуют непосредственного участия врача.

В поликлинике по адресу ул. Малахова, 51, работает уже два медицинских поста, сообщил Берестенников. По его словам, так в медучреждении решают проблему с пациентами, которые оказываются в очередях к терапевту, чтобы "просто спросить" или "только взять направление". Теперь для подобных случаев можно просто прийти на медицинский пост. Записываться не нужно – принимают в порядке живой очереди.

«Лично для меня здесь два главных плюса. Во-первых, врачи действительно могут теперь сосредоточиться на приеме – на тех, кто пришел с болью, с диагнозом, сложным вопросом. А во-вторых, пациенты экономят свое время», – написал Александр Берестенников.По его словам, при помощи медицинского поста можно решить около десятка важных вопросов, самые главные из которых:

взять направление на флюорографию, маммографию, диспансеризацию;

получить результаты своих анализов;

узнать, как правильно подготовиться к исследованию;

сверить прививки и получить прививочный сертификат.

Главный врач отметил, что первые отклики уже есть, как от пациентов, так и от самих врачей. Они считают, что медицинские посты сделали работу с людьми в поликлинике удобнее.