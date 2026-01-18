Запись не нужна. В поликлинике Барнаула открыли кабинеты для тех, кому "только спросить"
Пациентам больше не нужно брать талон, если их вопрос можно решить без участия врача
18 января 2026, 07:25, ИА Амител
В барнаульской поликлинике при БСМП № 2 запустили новый формат работы с пациентами: там начали работать медицинские посты. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный врач медучреждения Александр Берестенников. Он объяснил, что на постах работают медсестры – они помогают тем пациентам, чьи вопросы не требуют непосредственного участия врача.
В поликлинике по адресу ул. Малахова, 51, работает уже два медицинских поста, сообщил Берестенников. По его словам, так в медучреждении решают проблему с пациентами, которые оказываются в очередях к терапевту, чтобы "просто спросить" или "только взять направление". Теперь для подобных случаев можно просто прийти на медицинский пост. Записываться не нужно – принимают в порядке живой очереди.
«Лично для меня здесь два главных плюса. Во-первых, врачи действительно могут теперь сосредоточиться на приеме – на тех, кто пришел с болью, с диагнозом, сложным вопросом. А во-вторых, пациенты экономят свое время», – написал Александр Берестенников.По его словам, при помощи медицинского поста можно решить около десятка важных вопросов, самые главные из которых:
- взять направление на флюорографию, маммографию, диспансеризацию;
- получить результаты своих анализов;
- узнать, как правильно подготовиться к исследованию;
- сверить прививки и получить прививочный сертификат.
Главный врач отметил, что первые отклики уже есть, как от пациентов, так и от самих врачей. Они считают, что медицинские посты сделали работу с людьми в поликлинике удобнее.
09:41:27 18-01-2026
Регистратура... Это выполнять должна... Постовой медсестре это зачем...
10:44:30 18-01-2026
Организуйте, чтобы хроники без посещения врача получали лекарства. Зачем время тратить, осмотр только на бумаге, все это знают. Надо быдет, человек к врачу придёт всё-равно. А то с больничными сидят, а тут десято за лекарством выписать. В ковид было такое, очень удобно и более безопасно.
10:55:31 18-01-2026
Да, и те кто за направлением стоит к узкому специалисту, у которого человек на учете стоит и посещает периодически, зачем то должны каждый раз приема у терапевта ждать по 2 недели за бумажкой, занимая чье то место, кому более необходимо. Все данные есть в компьютере, явка назначена специалистом - направление можно выписать без терапевта! Это во всех поликлиниках нужно сделать!
11:29:18 18-01-2026
Хорошая идея.
11:36:02 18-01-2026
Очень хорошее дело! Как человек, который ходит по врачам раз в 10 лет, могу сказать, что новшество реально к месту.
12:36:18 18-01-2026
Откройте еще кабинет "А поговорить!" для старух-бездельниц, которым скучно и они целыми днями по разным врачам болтаются! Скорей бы весна, чтобы свали на свои сады-огороды.
12:59:46 18-01-2026
Видимо это кому-то необходимо. А если больше 20 лет не появляешься в этих поликлиниках, то без разницы. Есть хорошие частные!
13:27:59 18-01-2026
до чего же люди у нас всем недовольные, даже здесь минусуют. Что не так то? Не нравится новшество, жди приема у врача 2 недели.
14:02:00 18-01-2026
Девочка на фото клевая)
14:58:42 18-01-2026
Все эти бла бла фигня.Надо больше поликлиник и врачей .Да и те врачи которые в больницах просят пенсионеров лечащихся бесплатно по полюсу омс деньги просто увольнять .Пора заняться с этим уже " повзрослому".
16:59:46 18-01-2026
Гость (14:58:42 18-01-2026) Все эти бла бла фигня.Надо больше поликлиник и врачей .Да и ...
Шедевральный бред больного человека! Все уволить, всеми заняться, наказать, штрафовать! Вот из-за таких неадекватов и бегут из образования учителя, а из медицины врачи. Ты-то в жизни чем занимаешься? Работаешь-то кем? Фиг ведь скажешь или придумаешь что-нибудь...
20:15:50 18-01-2026
Гость (14:58:42 18-01-2026) Все эти бла бла фигня.Надо больше поликлиник и врачей .Да и ... Полюс)))) грамотей
20:38:12 18-01-2026
Надо еще кабинет где чисто поржать)