Мизулина из-за медленного Telegram не смогла посмотреть видео с избиением подростка
В последние дни мессенджер работает с перебоями
10 февраля 2026, 10:51, ИА Амител
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram ответила на вопрос читателя, почему в последние дни мессенджер очень медленно работает.
«Что происходит с Telegram? Это Роскомнадзор замедляет?» — поинтересовался подписчик.
Мизулина отметила, что и сама испытывает сложности с доступом к контенту в мессенджере.
«Непонятно. У меня вообще ни одно видео не грузит. Прислали видео, как избивают подростка, минут 20 грузит», — ответила она.
Ранее эксперты рассказали amic.ru, насколько велика вероятность, что Telegram в России заблокируют. В СМИ называется даже примерный срок, когда это может произойти, — сентябрь 2026 года, к предстоящим выборам в Госдуму.
10:54:27 10-02-2026
Дибилизм
11:13:09 10-02-2026
Гость (10:54:27 10-02-2026) Дибилизм... в школе учат писать правильно - дебилизм.
вы видимо из IT.
11:18:34 10-02-2026
Гость (10:54:27 10-02-2026) Дибилизм... у нас этого добра лет на сто припасено
10:56:17 10-02-2026
Ну все, как теперь жить. Ей посочувствовать надо?
10:57:24 10-02-2026
Всё в целях безопасности. Чем меньше Мизулина в интернете, тем спокойней гражданам живётся.
10:59:24 10-02-2026
Оборудование устарело?
11:34:29 10-02-2026
телеграмм на мыло
Мыло на стол
стол затереть
11:36:43 10-02-2026
Так это и есть безопасный интернет. Зачем смотреть как подростков избивают
12:02:10 10-02-2026
И что уснуть не смогла без этого видео?
12:03:55 10-02-2026
это ожидаемый результат когда наперегонки выслуживаются.
что не возьми одно и тоже.
12:40:47 10-02-2026
Ну она же сама за всё это опу рвала на британский флаг изображая мега-патриота. И что вдруг не нравится?
14:56:18 10-02-2026
Пусть VPN включит)))
15:28:19 10-02-2026
А нафотошопили бабёнку, прям как сморщенную Долину.
02:57:23 11-02-2026
И что она потеряла? Негатив лишний не впитала?