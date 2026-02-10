НОВОСТИОбщество

Мизулина из-за медленного Telegram не смогла посмотреть видео с избиением подростка

В последние дни мессенджер работает с перебоями

10 февраля 2026, 10:51, ИА Амител

Екатерина Мизулина / Фото: vk.com/kmizulina
Екатерина Мизулина / Фото: vk.com/kmizulina

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram ответила на вопрос читателя, почему в последние дни мессенджер очень медленно работает.

«Что происходит с Telegram? Это Роскомнадзор замедляет?» — поинтересовался подписчик.

Мизулина отметила, что и сама испытывает сложности с доступом к контенту в мессенджере.

«Непонятно. У меня вообще ни одно видео не грузит. Прислали видео, как избивают подростка, минут 20 грузит», — ответила она.

Ранее эксперты рассказали amic.ru, насколько велика вероятность, что Telegram в России заблокируют. В СМИ называется даже примерный срок, когда это может произойти, — сентябрь 2026 года, к предстоящим выборам в Госдуму.

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Аналитики назвали Telegram главным источником утечек данных в России

По сведениям "Газинформсервиса", через мессенджер в 2024–2025 годах распространялось 72% похищенной информации
Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

10:54:27 10-02-2026

Дибилизм

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

11:13:09 10-02-2026

Гость (10:54:27 10-02-2026) Дибилизм... в школе учат писать правильно - дебилизм.
вы видимо из IT.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мойдодыр

11:18:34 10-02-2026

Гость (10:54:27 10-02-2026) Дибилизм... у нас этого добра лет на сто припасено

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:56:17 10-02-2026

Ну все, как теперь жить. Ей посочувствовать надо?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:24 10-02-2026

Всё в целях безопасности. Чем меньше Мизулина в интернете, тем спокойней гражданам живётся.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:24 10-02-2026

Оборудование устарело?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

11:34:29 10-02-2026

телеграмм на мыло
Мыло на стол
стол затереть

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:36:43 10-02-2026

Так это и есть безопасный интернет. Зачем смотреть как подростков избивают

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:02:10 10-02-2026

И что уснуть не смогла без этого видео?

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:03:55 10-02-2026

это ожидаемый результат когда наперегонки выслуживаются.
что не возьми одно и тоже.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:40:47 10-02-2026

Ну она же сама за всё это опу рвала на британский флаг изображая мега-патриота. И что вдруг не нравится?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:18 10-02-2026

Пусть VPN включит)))

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:28:19 10-02-2026

А нафотошопили бабёнку, прям как сморщенную Долину.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
г

02:57:23 11-02-2026

И что она потеряла? Негатив лишний не впитала?

  0 Нравится
Ответить
