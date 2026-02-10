Мизулина из-за медленного Telegram не смогла посмотреть видео с избиением подростка

В последние дни мессенджер работает с перебоями

10 февраля 2026, 10:51, ИА Амител

Екатерина Мизулина / Фото: vk.com/kmizulina

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram ответила на вопрос читателя, почему в последние дни мессенджер очень медленно работает.

«Что происходит с Telegram? Это Роскомнадзор замедляет?» — поинтересовался подписчик.

Мизулина отметила, что и сама испытывает сложности с доступом к контенту в мессенджере.

«Непонятно. У меня вообще ни одно видео не грузит. Прислали видео, как избивают подростка, минут 20 грузит», — ответила она.

Ранее эксперты рассказали amic.ru, насколько велика вероятность, что Telegram в России заблокируют. В СМИ называется даже примерный срок, когда это может произойти, — сентябрь 2026 года, к предстоящим выборам в Госдуму.