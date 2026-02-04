"По накатанному сценарию". Эксперты оценили слухи о блокировке Telegram в РФ в 2026 году

Закрытие "телеги" связывают как с контролем над информационным полем, так и с грядущими выборами

04 февраля 2026, 12:54, ИА Амител

Telegram / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Слухи о том, что мессенджер Telegram в недалеком будущем может быть заблокирован в РФ, снова широко обсуждаются в Рунете. Более того, количество жалоб на работу мессенджера от пользователей сервиса DownDetector404 то и дело возрастает, хотя в целом остается довольно умеренным.

Опасения россиян понятны — после фактического изгнания WhatsApp* из информационного поля РФ подобная судьба может постичь и обжитую "телегу", ставшую площадкой для дискуссий, получения неподцензурной информации, а также доступа к разнообразному (и не всегда легальному) контенту.

Amic.ru поинтересовался мнением экспертов, насколько велика вероятность, что детище Павла Дурова прикроют? Тем более в очередной волне слухов называется даже примерный срок, когда это может произойти, — сентябрь текущего года, месяц проведения выборов в Госдуму.

"Дуров на сотрудничество вряд ли пойдет"

Вероятность блокирования "Телеграма" в России достаточно высокая, полагает бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий.

«Это связано не только и не столько с появлением национального мессенджера и желанием перевести большую часть граждан именно на эту платформу, сколько с грядущими осенью выборами и желанием российских властей достаточно серьезно контролировать все информационные потоки и каналы, с помощью которых можно собирать большие массы людей для каких-то несанкционированных митингов», — поделился он своим мнением с amic.ru.

Алексей Лукацкий обращает внимание на требование российских чиновников открыть представительство Telegram в России и более активно сотрудничать с властью:

«Если Telegram этого не сделает, то вероятность его блокирования очень высока и произойдет не осенью, а существенно раньше. Если же начнет сотрудничать, есть вероятность, что он может потерять аудиторию в других странах. Поэтому предположу, что Дуров, скорее всего, не пойдет в явном виде на такого рода сотрудничество. Именно поэтому считаю, что блокировка этого сервиса является делом если не решенным, то близким к тому».

"Перенимают цифровые ухищрения"

Не исключает вытеснения Telegram из России и IT-эксперт Кирилл Ситнов:

«Сложно оценивать вероятность негативного сценария, но пока процесс ограничений идет схожим образом, как и в случае с WhatsApp*. Мы видим, что в этом мессенджере, как и ранее в WhatsApp*, заблокированы звонки — аудио и видео».

Собеседник отметил, что в своих шагах по ограничению работы сервиса Роскомнадзор во многом повторяет зарубежный опыт:

«Скажем, работа по контролю над мессенджерами в ОАЭ и Китае развивается схожим образом. В Эмиратах не работают аудио- и видеозвонки в WhatsApp* и Telegram. В КНР, кстати, Telegram заблокирован совсем. Не исключено, что в России примут решение остановиться на нынешнем уровне ограничений, но пока у нас во многом перенимают практику цифровых ухищрений тех стран, что подсаживают сограждан на собственные сервисы».

Мах тут ни при чем?

Здесь стоит напомнить, что многие наблюдатели связывают введение ограничений в отношении WhatsApp* и Telegram с запуском национального мессенджера Мах, которому зарубежные платформы якобы не дают развиваться.

Алексей Лукацкий не согласен с такой позицией:

«Развитие любого продукта никак не может сдерживать существование аналогичного в этой нише, на том же рынке. Сдерживает отсутствие ресурсов на разработку или нехватка разработчиков, а также непонимание интересов целевой аудитории, либо какие-то иные задачи, поставленные перед разработчиками Мах. Но наличие Telegram или любого другого мессенджера никак не влияет и не может повлиять на развитие Мах. От создателей для развития необходимо желание и его уверенная реализация».

Кирилл Ситнов считает, что у Telegram и Мах разные задачи и не всегда пересекающиеся группы пользователей:

«Telegram является отчасти безальтернативным мессенджером, с достаточно большими возможностями, многие компании сделали в нем множество мини-приложений и ботов, чьи функционалы, естественно, практически не имеют аналогов и вряд ли вообще появятся в Мах. Не будем говорить о том, что там можно получить доступ к пиратским фильмам, софту и много чему еще. Естественно, в нашем национальном мессенджере такой набор трудно представить, учитывая, что каналы создаются через Роскомнадзор».

Ситнов сомневается, что российские контролирующие органы настроены на зачистку информационного пространства страны от зарубежных сервисов:

«Можно вспомнить социальную сеть Likee (это аналог TikTok), которая одной из первых выполнила наш закон о "приземлении" и открыла штаб-квартиру в Москве. Да, эта соцсеть с относительно небольшой аудиторией, но все-таки иностранный сервис, сделавший все возможное, чтобы соблюсти российское законодательство. Никаких блокировок и ограничений в ее сторону не применялось. Поэтому российские чиновники в первую очередь, наверное, больше думают, как заставить другие компании играть по нашим правилам», — заключил IT-эксперт.

Тем временем в Барнауле снова ожидаются очередные временные сбои в работе мобильного интернета, пишет "Толк". Оператор МТС направил своим пользователям сообщения о введении ограничений в целях обеспечения безопасности.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории России