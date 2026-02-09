Аналитики назвали Telegram главным источником утечек данных в России

По сведениям "Газинформсервиса", через мессенджер в 2024–2025 годах распространялось 72% похищенной информации

09 февраля 2026, 14:15, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Telegram остается основным каналом для распространения украденных персональных данных в России — через него осуществляется 72% всех утечек. Об этом в беседе с ТАСС сообщили аналитики компании "Газинформсервис".

Они также отметили, что мессенджер стал ключевой площадкой для торговли информацией из-за минимальных требований к верификации и многомиллионной аудитории.

«Статистика проста: больше людей — больше утечек», — пояснил глава группы защиты IT-решений Сергей Полунин.

При этом Telegram является лишь "видимой частью айсберга": еще 26% данных публикуются в даркнете на специализированных форумах. Оставшиеся 2% утечек приходятся на другие открытые источники.

В компании также отметили, что после усиления давления регулирующих органов на мессенджер в 2025 году началось массовое удаление каналов и чатов, связанных с торговлей данными.

Ранее депутаты предложили ввести бессрочный мораторий на блокировку Telegram и WhatsApp*. По их мнению, граждане воспринимают ограничения в работе мессенджеров как "посягательство на свои конституционные права", а законопроект призван "способствовать ослаблению общественного раздражения". Ключевое положение инициативы — запрет на отключение самого сервиса целиком.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ