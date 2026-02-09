Аналитики назвали Telegram главным источником утечек данных в России
По сведениям "Газинформсервиса", через мессенджер в 2024–2025 годах распространялось 72% похищенной информации
09 февраля 2026, 14:15, ИА Амител
Telegram остается основным каналом для распространения украденных персональных данных в России — через него осуществляется 72% всех утечек. Об этом в беседе с ТАСС сообщили аналитики компании "Газинформсервис".
Они также отметили, что мессенджер стал ключевой площадкой для торговли информацией из-за минимальных требований к верификации и многомиллионной аудитории.
«Статистика проста: больше людей — больше утечек», — пояснил глава группы защиты IT-решений Сергей Полунин.
При этом Telegram является лишь "видимой частью айсберга": еще 26% данных публикуются в даркнете на специализированных форумах. Оставшиеся 2% утечек приходятся на другие открытые источники.
В компании также отметили, что после усиления давления регулирующих органов на мессенджер в 2025 году началось массовое удаление каналов и чатов, связанных с торговлей данными.
Ранее депутаты предложили ввести бессрочный мораторий на блокировку Telegram и WhatsApp*. По их мнению, граждане воспринимают ограничения в работе мессенджеров как "посягательство на свои конституционные права", а законопроект призван "способствовать ослаблению общественного раздражения". Ключевое положение инициативы — запрет на отключение самого сервиса целиком.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ
14:45:45 09-02-2026
Опаньки, а Дуров на Вацап наговаривает...
15:28:18 09-02-2026
Гость (14:45:45 09-02-2026) Опаньки, а Дуров на Вацап наговаривает...... По ходу, ему это не поможет)
14:51:32 09-02-2026
Ну вот, прощай телега, но по такому принципу можно и макс заблокировать уже)
00:17:59 10-02-2026
наконец-то. задрали эти мультимессенджеры. закрывайте, оставляйте макса любимого. Летает!
08:57:13 10-02-2026
Ничего не напутано, точно источник, а не транспорт доставки/пересылки?