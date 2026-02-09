НОВОСТИОбщество

Аналитики назвали Telegram главным источником утечек данных в России

По сведениям "Газинформсервиса", через мессенджер в 2024–2025 годах распространялось 72% похищенной информации

09 февраля 2026, 14:15, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru
Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Telegram остается основным каналом для распространения украденных персональных данных в России — через него осуществляется 72% всех утечек. Об этом в беседе с ТАСС сообщили аналитики компании "Газинформсервис".

Они также отметили, что мессенджер стал ключевой площадкой для торговли информацией из-за минимальных требований к верификации и многомиллионной аудитории.

«Статистика проста: больше людей — больше утечек», — пояснил глава группы защиты IT-решений Сергей Полунин.

При этом Telegram является лишь "видимой частью айсберга": еще 26% данных публикуются в даркнете на специализированных форумах. Оставшиеся 2% утечек приходятся на другие открытые источники.

В компании также отметили, что после усиления давления регулирующих органов на мессенджер в 2025 году началось массовое удаление каналов и чатов, связанных с торговлей данными.

Ранее депутаты предложили ввести бессрочный мораторий на блокировку Telegram и WhatsApp*. По их мнению, граждане воспринимают ограничения в работе мессенджеров как "посягательство на свои конституционные права", а законопроект призван "способствовать ослаблению общественного раздражения". Ключевое положение инициативы — запрет на отключение самого сервиса целиком. 

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ

мессенджеры

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

14:45:45 09-02-2026

Опаньки, а Дуров на Вацап наговаривает...

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:28:18 09-02-2026

Гость (14:45:45 09-02-2026) Опаньки, а Дуров на Вацап наговаривает...... По ходу, ему это не поможет)

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ну как так-то

14:51:32 09-02-2026

Ну вот, прощай телега, но по такому принципу можно и макс заблокировать уже)

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:17:59 10-02-2026

наконец-то. задрали эти мультимессенджеры. закрывайте, оставляйте макса любимого. Летает!

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:57:13 10-02-2026

Ничего не напутано, точно источник, а не транспорт доставки/пересылки?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров