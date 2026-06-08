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Молодой человек оказался в воде после падения с Нового моста в Барнауле

После публикации видео в соцсетях жители города начали выдвигать различные версии произошедшего

08 июня 2026, 09:40, ИА Амител

Новый мост в Барнауле / Фото: amic.ru
Новый мост в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле молодой человек упал с Нового моста в реку Обь. Видео происшествия появилось в социальных сетях.

По словам очевидцев в паблике "В курсе 22", инцидент произошел недалеко от берега. Пользователи, обсуждающие случившееся, утверждают, что после падения парень остался жив, однако официальной информации о его состоянии пока нет.

После публикации видео в соцсетях жители города начали выдвигать различные версии произошедшего. Одни предполагают, что поступок мог быть совершен на спор, другие считают, что молодому человеку могла потребоваться помощь специалистов. Впрочем, подтверждения этим версиям нет.

На момент публикации правоохранительные органы и экстренные службы официальных комментариев по поводу происшествия не предоставляли.

По данным из открытых источников, высота Нового моста через Обь в Барнауле составляет около 46 метров. Обстоятельства инцидента и состояние молодого человека уточняются.

Барнаул вода
       

Комментарии 7

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Гость

10:23:47 08-06-2026

Ловля стерляди такая, стерлядь вся под мостом кишит.

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Гость

10:58:04 08-06-2026

Можно было бы короче - "Человек упал с Нового моста! Других подробностей нет.".

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Гость

11:43:42 08-06-2026

Гость (10:58:04 08-06-2026) Можно было бы короче - "Человек упал с Нового моста! Других ... Скорее прыгнул сознательно. Просто так упасть там вряд ли получится.

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Гость

11:41:57 08-06-2026

Упал - это случайно, не имея желания, а этот чел спрыгнул с моста сознательно, в видео все четко просматривается.

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Гость

13:29:33 08-06-2026

Молодой человек оказался в воде после падения с Нового моста в Барнауле.
*** Вот это да! В воде, значиться... Чудо же?

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Гость

15:03:58 08-06-2026

Запретить мосты.

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Гость

17:33:22 08-06-2026

Гость (15:03:58 08-06-2026) Запретить мосты.... пока что только их съемку запретили

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