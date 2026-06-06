В Алтайском крае с начала мая утонуло пять человек
Спасатели, полиция и дружинники провели разъяснительные беседы с отдыхающими на "диком" пляже
06 июня 2026, 20:10, ИА Амител
В пятницу, 5 июня, в Барнауле на правом берегу Оби за Новым мостом прошел межведомственный рейд. Место отдыха горожан — так называемый "дикий" пляж — не является официальным и не оборудован для безопасного купания. Тем не менее накануне жарких выходных здесь собралось немало людей, в том числе с детьми.
В рейде участвовали главный государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Константин Можный, начальник городского управления по делам ГОЧС Андрей Нейман, а также представители полиции и дружинники. С отдыхающими провели разъяснительные беседы, раздали памятки. Особое внимание уделили детям. В работе помогали беспилотники.
Константин Можный рассказал, что с начала года в регионе утонули десять человек, а с начала мая — пять, из них четверо — дети.
«Правила безопасности нельзя игнорировать, купание на несанкционированных пляжах крайне опасно. И очень важно постоянно следить за детьми», — подчеркнул инспектор.
Специалисты проверили соблюдение краевого закона "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах". Нахождение детей у воды без сопровождения взрослых — административное нарушение.
Инспекторы ГИМС на катере проверили рыбаков на Оби, а также проконтролировали соблюдение правил безопасности при использовании маломерных судов.
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю призывает:
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купаться только на официальных пляжах;
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не заходить в воду в состоянии опьянения;
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не подплывать близко к судам;
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не нырять в незнакомых местах;
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не оставлять детей без присмотра даже на мелководье.
20:40:04 06-06-2026
Ну, рейд по "дикому" пляжу сделали, понятно. Только вот вопрос, когда городской-то откроют? В августе наверное...
21:43:01 06-06-2026
Алик (20:40:04 06-06-2026) Ну, рейд по "дикому" пляжу сделали, понятно. Только вот вопр... Неудачное место. Топит его. Вода всегда холоднючая. Далеко. Парковки нет и забито всё. Открывают поздно. Развлечений нет. Мокрые майки нет.