В Алтайском крае с начала мая утонуло пять человек

Спасатели, полиция и дружинники провели разъяснительные беседы с отдыхающими на "диком" пляже

06 июня 2026, 20:10, ИА Амител

"Дикий" пляж в Барнауле / Фото: МЧС по Алтайскому краю

В пятницу, 5 июня, в Барнауле на правом берегу Оби за Новым мостом прошел межведомственный рейд. Место отдыха горожан — так называемый "дикий" пляж — не является официальным и не оборудован для безопасного купания. Тем не менее накануне жарких выходных здесь собралось немало людей, в том числе с детьми.

В рейде участвовали главный государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Константин Можный, начальник городского управления по делам ГОЧС Андрей Нейман, а также представители полиции и дружинники. С отдыхающими провели разъяснительные беседы, раздали памятки. Особое внимание уделили детям. В работе помогали беспилотники.

Константин Можный рассказал, что с начала года в регионе утонули десять человек, а с начала мая — пять, из них четверо — дети.

«Правила безопасности нельзя игнорировать, купание на несанкционированных пляжах крайне опасно. И очень важно постоянно следить за детьми», — подчеркнул инспектор.

Специалисты проверили соблюдение краевого закона "Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах". Нахождение детей у воды без сопровождения взрослых — административное нарушение.

Инспекторы ГИМС на катере проверили рыбаков на Оби, а также проконтролировали соблюдение правил безопасности при использовании маломерных судов.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю призывает: