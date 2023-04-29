Молодой водитель ВАЗа сбил 7-летнего ребёнка в Алтайском крае

Несовершеннолетнего пешехода госпитализировали

29 апреля 2023, 13:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Рубцовске 22-летний водитель ВАЗа сбил 7-летнего ребёнка, сообщили в мэрии.

Авария случилась 27 апреля около 17:05 в районе дома № 53а по улице Ростовской. Отмечается, что в момент столкновения несовершеннолетний пешеход перебегал дорогу.

В результате ДТП ребёнка госпитализировали. О его состоянии не сообщается.

Ранее в Рубцовске таксист чуть не сбил женщину с ребёнком.